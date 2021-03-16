От науки до практики

Опыт нужно продолжать

В 2018–2019 годах доля внут­ренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от ВВП страны составляла 0,12%. К 2025-му Глава государства поставил задачу довести этот показатель до 1%. А значит, финансирование НИОКР может кратно вырасти от уровня в 82 млрд тенге, выделенных в 2019-м.

Конечно, существует несколько стандартных форм поддерж­ки науки, в том числе базовое (на содержание организаций и коллективов), грантовое (непосредственно на генерацию идей ученых), программно-целевое финансирование (на разработки по заказам министерств). Ну и, наконец, финансирование коммерциализации научных проектов – то, чем в нашей стране сейчас занимается Фонд науки. Именно это направление во всем мире отвечает за формирование наукоемких производств. Именно коммерциализация вносит ключевой вклад со стороны науки в реальный сектор экономики, создавая технологичные продукты с высокой добавленной стоимостью.

Последние 3 года работы по этой линии в нашей стране показали – такая поддержка научной деятельности приводит к хорошим результатам и дает практическую отдачу. А потому эксперты делают вывод: есть смысл увеличивать финансирование коммерциализации разработок ученых. Пока же доля данного направления не превышает 8% в бюджетных расходах на науку.

– А ведь это – значительный вклад в конкурентоспособность Казахстана. Мы формируем не только научный блок, мы формируем наукоемкий бизнес, – говорит председатель правления АО «Фонд науки» Арын Орсариев.

В 2016, 2017 и 2018 годах проводились конкурсы по отбору заявок ученых на коммерциализацию, трижды через Фонд науки выделялось по 5,4 млрд тенге, и в сумме это позволило профинансировать 156 проектов. Максимальная сумма заявки – 300 млн тенге, но нередко требовалось гораздо меньше – от 20–30 млн.

Каждому из одобренных заявителей отводится 3 года на то, чтобы запустить опытно-производственный цех (или другую форму организации) и сделать продукт, который будет востребован рынком. Подчеркнем: на масштабирование бизнеса через Фонд науки деньги не дают, а лишь на то, чтобы доказать – идея ученых жизнеспособна не только в лабораторных условиях, но и на практике.

Если ситуация показывает, что ученые придумали действительно нечто стоящее, тогда уже подключаются другие финансово-экономические механизмы поддержки, в том числе «Даму», БРК и так далее. Кроме того, нередко представители частного бизнеса проявляют интерес после трехлетней «отработки» проекта. Впрочем, у ряда «фондовских» проектов появлялись частные партнеры еще на этапе экспериментов.

Поскольку проекты трехгодичные, большая часть из них уже либо завершена, либо находится на финальной стадии отчетов, еще по 67 кейсам подведут итоги в нынешнем году.

В 2019 и 2020 годах конкурсы коммерциализации не проводились, причем это не связано с операционными мощностями Фонда науки или отсутствием заявок. Это лишь вопрос финансирования – в тот период его не было. Конечно, сейчас научное сообщество надеется на очередной этап поддержки своих разработок в 2021-м, тем более что итоги предыдущих четырех лет говорят о больших перспективах такой работы.

– Сферы применения проектов совершенно разные – педагогика, сельское хозяйство, машиностроение, металлургия, биотехнологии, телекоммуникации, – продолжает руководитель Фонда науки. – Национальный научный совет отбирает такие разработки, которые потенциально могут стать наукоемким бизнесом. Если научное открытие позволяет поднять добавленную стоимость, это сразу гарантирует его высокую конкурентоспособность.

Сейчас мы имеем такие результаты: в результате реализации 156 администрируемых нами проектов создано более 100 наукоемких производств. За 3 года в основные средства новых бизнес-проектов вложено около 14 миллиардов бюджетных тенге, еще 4 миллиарда – софинансирование со стороны частных партнеров. Подчеркну, еще не все проекты завершены, но начавшие действовать объекты уже произвели продукции на 8 миллиардов тенге. Сумма экспорта пока небольшая, примерно 250 миллионов тенге. Отдача в виде налогов – больше 3 миллиардов. Таким образом, вложенные государством около 25 миллиардов тенге вернулись в экономику в объеме 32 миллиардов.

Заявка на успех

Коронавирусный 2020 год отразился и на исполнении коммерциализируемых проектов, многие изрядно притормозил, но, к счастью, не остановил. Плюс при этом доказал – казахстанская наука в целом жизнеспособна и быстро реагирует на запросы времени. И речь не только о разработке отечественной вакцины от коронавируса. Ученые предлагают самые разные идеи – от способов тестирования, диагнос­тики, лечения COVID-19 до разработки поведенческих моделей.

Много интересного было представлено научным сообществом в рамках конкурса «Стоп, коронавирус», инициированного Фондом науки.

В списке удачных кейсов оказался проект павлодарского химика Бориса Шарова, который стал участником программы коммерциализации еще до появления на повестке дня коронавирусной инфекции. Но так совпало, что именно пандемия стала мощным толчком для развития этого наукоемкого производства.

– Предыстория такова: как-то близкий человек ученого обжегся хлорной известью, и Шаров как химик стал искать решение задачи – производить менее вредную хлорку, которая бы растворялась сама, – рассказывает Арын Орсариев об одном из успешно реализованных проектов. – В рамках грантовой поддержки было создано предприятие «Бо-На» в специальной экономической зоне «Павлодар». В начале 2020 года закуплено и смонтировано оборудование. Прошлой весной спрос на эту дезинфицирующую продукцию стал бешеным – продажи выросли до 90 миллионов тенге. Ученые стали производить и антисептик, за которым выстраивалась очередь. Насколько мне известно, был даже заказ на миллион долларов из-за рубежа, но мощностей не хватает, ведь проект еще на стадии развития...

Арын Орсариев подчеркивает, что кейсы в портфеле Фонда науки самые разные – не только по направлениям деятельности, но и по «поведению» в полевых условиях. Например, к одно­значно конкурентоспособным проектам можно отнести идею усовершенствования технологии выпуска резинотехнических изделий.

– В 90-х годах прошлого века к известному химику Михаилу Наурызбаеву обратились семипалатинские геологи с просьбой определить состав черной породы, полученной при добыче золота, – рассказывает Арын Орсариев. – Оказалось, что это шунгит. Научные поиски привели к идее использовать этот минерал в качестве добавки при производстве резины, заменяя технический углерод. По расчетам ученых, такая технология на 20% снижала себестоимость и значительно повышала качественные характеристики резинотехнических изделий. Но выводы ученых нужно подтверждать на практике, а не в лаборатории. Грант в размере 250 миллионов тенге обеспечил создание цеха и полного цикла производства. Сейчас ученые уже продали готовой продукции на 25 миллионов, и здесь четко видно – идея конкурентоспособна.

Теперь предстоит сделать вывод: заниматься производством самим и искать деньги на масштабирование либо отдать технологию в пользование бизнесу и подписать лицензионное соглашение, чтобы получать роялти – вознаграждение ученых. К слову, пока в казахстанском обществе нет однозначного понимания того, что роялти – это не просто доход одного конкретного умного человека или группы, а своего рода признание достижений всего научного сообщества и экономики страны. И философию Илона Маска о том, что «ученый зарабатывает мозгами для себя и для страны», принимают еще не все.

– Приведу такой пример: выпуском синбиотика, придуманного группой во главе с ученым Назарбаев Университета Алмагуль Кушугуловой, занимается агропредприятие, при этом 10% от продаж получают разработчики, – объясняет руководитель Фонда науки. – Нужно помнить, что сильные ученые-практики всегда на прицеле: к ним постоянно поступают предложения переехать для работы в другие страны. Если ученые смогут на роялти зарабатывать здесь, мы не будем терять ценные кадры.

Не по плану, но вперед

Впрочем, говорить о том, что коммерциализация идет как по маслу, не стоит. И хотя еще на этапе отбора стараются дать шанс потенциально самым жизнеспособным идеям, были и такие случаи, когда не все шло по сценарию.

– Карагандинские ученые задумали выпуск установки по синтез-газу на базе крестьянских хозяйств, где много органических отходов. Вроде бы технология уже известная, понятная. Наши ученые ее адаптировали под местные особенности, провели эксперименты в лабораторных условиях. Но уже на практической стадии первая экспериментальная установка взорвалась, – приводит пример Арын Орсариев. – Разработчики были в шоке, не знали что делать. Хорошо, у них был частный парт­нер, который пригласил инженеров со стороны для анализа ситуа­ции. Не сразу, но они определили, что проблема была в технологии сварки – шов на установке не был выполнен под ту температуру и давление, которые оказались выше лабораторных. Да, они потеряли много времени и ресурсов, чтобы разобраться и устранить причину. Но в итоге запустились и возобновили работу.

Кроме того, на проекты влияют и разные внешние факторы, о которых ученые и не могли предположить. По словам Арына Орсариева, темиртауские ученые создали технологию производства асфальта с добавлением в битум резиновой крошки от переработки автопокрышек. Доказали, что такой асфальт долговечнее обычного, причем даже проложили экспериментальный участок дороги в Караганде. Но столкнулись с тем, что дорожники ни в какую не захотели покупать добавку, повышающую качество асфальта.

– Факторов, скорее всего, для таких отказов было много, но официальной причиной назвали то, что модифицированный асфальт не подходит под утверж­денные в Казахстане стандарты, – пояснил Арын Орсариев. – Ученым пришлось потратить больше года, чтобы «легализовать» добавку в закупках. Вскоре начинается ремонтный сезон 2021-го, посмотрим, как будут развиваться события.

Впрочем, такого рода проблемы сплошь и рядом. Ученые – не производственники, они не знают, как в жизни воплотится их задумка. Но при этом находят выход из неожиданных поворотов.

В такой ситуации, например, оказался проект по выпуску консервов из верблюжатины. Технология есть, продукция получается вкусной и ценной по питательным параметрам, но с получением сырья оказывается не все так просто – отсутствуют ветеринарные стандарты по забою и дифференцированной разделке верблюжьих туш. Ученым пришлось разрабатывать проект нацстандарта самостоятельно, и сейчас он проходит согласование в госорганах.

Есть и такие кейсы, которые успешны, но совсем не так, как планировалось изначально. Например, физик Серекбол Токмолдин совместно с американским коллегой М. Найфе подобрали для LED-ламп спектр, повышающий рост растений. Предполагалось производить именно лампы – проект получил финансирование, был построен цех по выпуску нанофосфорных (филаментных) светодиодов.

Для демонстрации покупателям своей продукции ученые сделали теплицу, которую оснас­тили своими же лампочками и посадили там овощи и ягоды. В итоге выставочный формат стал еще более прибыльным, чем основное производство – 70% продаж этого бизнеса (а ученые в целом вышли на показатель

в 300 млн тенге) пришлись на реа­лизацию выращенных огурцов, помидоров, клубники, и лишь 30% – на лампочки.

И пусть в итоге физики стали аграриями, но они правильно использовали открывшиеся возможности и в очередной раз доказали: казахстанская наука умеет работать не только в лабораториях, но и в сложившихся обстоятельствах. Осталось добиться того, чтобы коммерциализация науки не развивалась в рамках «эксперимента», а стала частью большого экономического проекта.