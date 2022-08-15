От нефтедобычи до электроэнергетики

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область глава Минэнерго Болат Акчулаков встретился с населением и рассказал об основных показателях нефтегазовой отрасли, а также о новых проектах и ценах на энергоносители.

В прошлом году, по словам министра, в Атырауской облас­ти было добыто 48 млн тонн нефти. А за семь месяцев текущего года – уже 27,7 млн. И это вполне закономерно. В регионе осуществляют деятельность более 30 компаний, которые обеспечивают 55% всей добычи жидких углеводородов в стране.

Основная их доля приходится на крупные месторождения Тенгиз и Кашаган. На первом из них в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию крупнейшего объекта в истории независимого Казахстана – Проекта будущего расширения, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год.

В 2021 году начато строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд кубометров. Кроме того, принято решение о начале проектирования Кашаганского ГПЗ мощностью 2 млрд кубометров газа в год. По итогам осуществления указанных проектов появится возможность увеличения нефтедобычи с 16 млн до 20 млн тонн в год.

В Атырауской области добыча газа осуществляется 21 компанией. Уровень газификации составляет 98,7% – природным газом обеспечены 660 тыс. жителей. В этой связи атыраусцев, пришедших на встречу с минист­ром, интересовали вопросы дальнейшей цены на природный газ и реализации новых проектов, которые дадут региону рабочие места и доходы в бюджет.

В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что конечная цена природного газа в Атырауской области, которую утверждает Министерство национальной экономики, составляет 5,3 тенге за кубометр, а для получателей адресной социальной помощи – 4,2 тенге, что является самой низкой ценой по республике.

В утвержденном республиканском бюджете на 2022 год предусмотрен 1 млрд тенге на дальнейшее развитие областных сетей газоснабжения. В частнос­ти, это строительство газовых сетей в селах Кызыл уй и Жаскайрат Исатайского района, а также газопроводных линий для населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района.

Реализация намеченных планов даст возможность провести инфраструктуру и обеспечить газом около 1 300 человек.

– В Атырауском регионе расположено 118 месторождений, заключено 78 контрактов по добыче углеводородного сырья. На сегодня извлекаемые запасы нефти составляют около 3,3 миллиарда тонн, а запасы газа – более 200 миллиардов кубометров, – отметил Болат Акчулаков.

Также в ближайшей перспективе планируется проведение геологоразведочных работ, объем инвестиций составит 5,3 млрд тенге. Приказом Минэнерго сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную продажу АИ-80, 92–93 и дизельного топлива.

На сегодня в Атырауской области средняя цена на бензин АИ-92 составляет 169 тенге, на дизельное топливо – 230 тенге за литр.

Ценообразование на АИ-95 отдано в конкурентную среду и определяется рынком, так как при производстве бензинов данной марки и выше требуется большой расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, цены на них зависят от цен на нефть и обменных валютных курсов.

– Предельная розничная цена сжиженного газа в Атырауской области составляет 50 тенге за 1 литр. В регионе имеется 95 автомобильных газозаправочных станций, 29 организаций осуществляют продажу сжиженного газа, – сообщил Болат Акчулаков.

Министр также рассказал о проектах по снабжению региона электроэнергией. В Атырауской области осуществляется проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК».

– Снабжение электрической энергией Атырауской области осуществляется в основном Атырауской ТЭЦ и газотурбинной электростанцией ТОО «Karabatan Utility Solutions», – сообщил глава Минэнерго. – В регионе за семь месяцев выработано 4,268 миллиарда кВтч электроэнергии при объеме внутреннего потребления 3,9 миллиарда кВтч.

В рамках подготовки Атырау­ской области к предстоящему отопительному сезону ведутся работы по ремонту трех котлоагрегатов и двух турбоагрегатов АО «Атырауская ТЭЦ», а также тепловых сетей протяженнос­тью 13,2 км.

– На сегодня Западно-Казах­станская и Атырауская области связаны линией электропередачи 220 кВ с пропускной способнос­тью 100 МВт. При выводе данной линии в ремонт происходит переход энергосистем Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу, что негативно отражается на надежности электроснабжения потребителей, – пояснил министр.

Для решения указанной задачи и осуществляется проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов», что позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской области. Завершить проект планируется в 2024 году.