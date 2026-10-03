От новых дорог до цифровых маршрутов

Обеспечена прочная интеграция регионов, усилен транзитный потенциал, повышена мобильность населения. В рамках исполнения поручения Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева по развитию региональной транспорт­ной связанности, данного в Пос­лании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительством осуществляется комплекс мер, направленных на модернизацию автомобильной, железнодорожной, авиационной и морской инфраструктуры, а также на развитие логистических маршрутов. Подробнее об этом – в обзоре, подготовленном пресс-службой Правительства.

Развитие транспортной логистики

Основной акцент в развитии автодорожной инфраструктуры сделан на расширении дорожной сети, повышении пропускной способности ключевых маршрутов и улучшении транспортного сообщения между областными центрами, районами и удаленными населенными пунктами. В период с 2023 по 2025 год построе­но, реконструировано и отремонтировано 19,1 тыс. км дорог.

В нынешнем году масштаб дорожного строительства сохраняется на высоком уровне: реконструкцией и ремонтом сегодня охвачено более 11 тыс. км автомобильных дорог, из которых 3,4 тыс. км приходится на строительство и реконструкцию республиканской сети, 5 тыс. км – на капитальный и средний ремонт республиканских трасс и 2,4 тыс. км – на ремонт дорог местного значения.

По данным Бюро национальной статистики, автомобильным транспортом с 2023 по 2025 год перевезено 5,1 млрд пассажиров. За восемь месяцев текущего года этот показатель составил 1,3 млрд человек, что на 3,9% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

Вопрос транспортной доступности сел решается через развитие местной сети дорог. За 2023–2025 годы завершены работы на 10,2 тыс. км дорог, включая 556 км новых, что обеспечило круглогодичную связь с районными и областными центрами.

Улучшение транспортной связанности регионов обеспечивается за счет осуществления крупных дорожных проектов, призванных сократить время в пути и расширить возможности межрегиональных и транзитных маршрутов. Один из ключевых – маршрут Центр – Запад протяженностью 896 км, предус­матривающий строительство и реконструкцию трассы, связывающей Астану через Аркалык и поселок Иргиз с западными регионами. Работы также развернуты на участках Бейнеу – Сексеуил, Кызылорда – Сексеуил и Улгайсын – Сексеуил. Продолжается реконструкция ключевых автомагистралей Кызылорда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, Жезказган – Караганда.

В 2023–2025 годах завершен ряд крупных проектов по реконструкции автомобильных дорог. В 2023-м введены в эксплуатацию автодороги Кандыагаш – Макат протяженностью 359 км и Уш­арал – Достык (180 км).

В 2024 году завершена реконструкция участков Караганда – Алматы (946 км), Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Актобе – Кандыагаш (96 км), Атырау – Астрахань (277 км) и Мерке – Бурылбайтал (262 км).

В 2025 году работы завершены на участках Узынагаш – Отар (42 км), Калбатау – Майкапшагай (405 км), Подстепное – Федоровка (72 км), Курты – Конаев (67 км), а также на 192 км автодороги Кызылорда – Жезказган.

Повышение технической категории дорог и качества покрытия позволяет увеличить среднюю скорость движения и сократить время в пути между областными и районными центрами. Так, в 2026 году в Западно-Казахстанской области завершены реконструкция и капитальный ремонт 245 км трасс, связывающих райо­ны Казталовский, Жанибекский и Бокейординский с областным цент­ром. На этих участках впервые уложено асфальтовое покрытие. Для 54 тыс. жителей прилегающих населенных пунк­тов время в пути до Уральска сократилось более чем вдвое – с 12–14 до 5–6 часов.

Кроме того, до 2029 года будут построены обходы крупнейших городов – Сарыагаша, Кызылорды, Атырау, Рудного и Петропавловска. Это позволит повысить пропускную способность дорог, сократить время транзитного движения и снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть. Планируется провести реконструкцию дороги к Рахмановским ключам и возведение моста через Иртыш для повышения транспортной доступности отдельных территорий.

Железнодорожные и авиаперевозки

В стране последовательно воплощаются в жизнь масштабные проекты по строительству новых железнодорожных линий.

За последние пять лет в Казахстане было проложено 911 км новых путей. На сегодняшний день работы продолжаются: ведется строительство еще 800 км железных дорог, проводится модернизация около 2,6 тыс. км действующего полотна.

В 2023–2025 годах железнодорожным транспортом перевезено в совокупности 60,2 млн пассажиров. С начала 2026-го только поездами АО «Пассажирские перевозки» воспользовались 7,5 млн человек, причем наибольший пассажиропоток отмечен из Алматы, Астаны, Шымкента, области Абай, а также из Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областей.

В сфере железнодорожного транспорта продолжается развитие социальных и специализированных сервисов: женские вагоны действуют уже на 13 направлениях. С момента запуска они перевезли 946 тыс. пассажирок. Для людей с инвалидностью и сопровождающих лиц предусмотрена 50-процентная скидка на проезд по социально значимым направлениям – за семь месяцев 2026 года оформлено 396 тыс. билетов на специализированные места.

Продолжается масштабное обновление аэропортовой инфраструктуры. В 2026 году восстановлен аэропорт Аркалыка, возобновлено авиасообщение с Астаной, Алматы и Костанаем. Также проведена модернизация взлетно-посадочной полосы в ­аэропорту Павлодара. До конца года планируется завершить строи­тельство новых воздушных гаваней в Зайсане и Катон-Карагае, а также в курортной зоне Кендерли.

До 2029 года предусмотрено строительство и реконструкция взлетно-посадочных полос в Астане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Актобе, Уральске и Жезказгане, обновление терминалов крупнейших аэропортов республики.

Осуществление этих проектов позволит увеличить пропускную способность объектов, повысить качество обслуживания пассажиров, создать условия для формирования современных авиационных хабов.

Планомерно расширяется марш­рутная сеть внутренних авиа­перевозок. Если в 2023 году полеты выполнялись по 51 марш­руту с частотой 630 рейсов в неделю, в 2024-м – по 57 направлениям с час­тотой 669 рейсов, то в 2025 году показатель составил 821 рейс в неделю по 60 марш­рутам.

По состоянию на сентябрь 2026 года внутреннее авиасообщение охватывает до 60 маршрутов с частотой 890 рейсов в неделю.

В сфере гражданской авиации расширяется маршрутная сеть региональных перевозок: в 2026-м организованы дополнительные рейсы из Астаны в Алматы, Актау, Актобе и Урджар, а также из Алматы в Актау и Урджар. После восстановления аэропорта в Аркалыке 22 августа 2026 года открыты субсидированные рейсы из Астаны, Алматы и Костаная (по два рейса в неделю). Перелет из Астаны в Аркалык сегодня занимает около 40 минут.

Современные технологии: практический эффект

В целях повышения региональной связанности и улучшения транзитного потенциала успешно внедряются цифровые технологии. Прямые межрегиональные авиарейсы исключили необходимость пересадок через крупные узлы, для поддержки грузовых авиаперевозок введен беспошлинный режим для грузовых воздушных судов сроком на 12 лет, упрощен порядок вывоза отдельных видов товаров, включая товары авиационного назначения, в страны СНГ.

На железнодорожном транс­порте запущен сервис «Онлайн-табло движения поездов» на базе GPS-трекеров для мониторинга составов в режиме реального времени, развернут масштабный проект по оснащению пассажирских поездов спутниковым Интернетом OneWeb и Starlink со скоростью до 100 Мбит⁄сек на удаленных участках, предоставляющий пассажирам бесплатный базовый пакет для обмена сообщениями в мессенджерах.

На Транскаспийском международном транспортном марш­руте внедрена IT-платформа Digital Trade Corridor с интеграцией железнодорожных систем Казахстана, Азербайджана и Грузии по принципу «единого окна». Модуль Tez Customs обеспечил безбумажное оформление таможенного транзита, сократив сроки таможенного оформления с 8 часов до 30 минут.

В результате комплексных мер сроки доставки грузов по ТМТМ снижены с 38 до 13–17 суток с целевым ориентиром выхода на стабильный показатель 10–12 суток из Китая до портов Грузии и Турции.