Фото: Акимат региона

В Талгарском районе Алматинской области с начала года объем произведенной продукции достиг 560 млрд тенге, открылись семь новых школ, а до конца года планируется завершить еще десять инвестиционных проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.

О социально-экономическом развитии района и предстоящих проектах на встрече с населением рассказал глава региона Чингис Аринов.

По данным акимата, сегодня в Талгарском районе зарегистрировано 22,4 тысячи предпринимателей, обеспечивающих работой более 43 тысяч человек. Объем произведенной продукции вырос на 127,4%, а налоговые поступления достигли 34,7 млрд тенге.

В этом году здесь уже реализовали шесть инвестиционных проектов. Среди них торгово-логистический хаб SAN tyres, завод модульных бетонных домов MK.PIMC.KZ и транспортно-логистический центр AMANAT. До конца декабря планируется завершить еще десять проектов, включая производственно-логистический комплекс «СтройИнвест», завод асфальтобетонных смесей Uneed Us и тепличное хозяйство Alatau Green Production.

Развивается и туристическая отрасль. С начала года район посетили около 60 тысяч туристов, а объем оказанных услуг достиг 2,5 млрд тенге. Более 50 млрд тенге вложено в расширение горного курорта Oi-Qaragai в направлении Ак-Таса. Еще 1,5 млрд тенге инвестировано в зону отдыха Bizdin Auyl, где создано 50 рабочих мест.

Как сообщили в акимате Алматинской области, значительные средства направляются на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. В районе одновременно строят и ремонтируют дороги, прокладывают водопровод, газифицируют села и решают проблему нехватки ученических мест.

«Из 46 населенных пунктов Талгарского района 42 обеспечены природным газом, что составляет 91,3% от общего количества населенных пунктов. В этом году ведутся работы по газификации сел Каратаган, Нура, Остемир и Туганбай. Завершить указанные работы планируется в 2027 году. В целях повышения качества питьевой воды полностью завершены и введены в эксплуатацию работы в южной части села Бесагаш. В селах Киши Байсерке и Акдала ведется прокладка водопровода протяженностью 52 километра, который охватит 1 850 абонентов», — отметил аким Алматинской области Чингис Аринов.

Одним из главных достижений в социальной сфере стало открытие семи школ на 5 700 ученических мест по национальному проекту «Келешек мектептері». Это позволило отказаться от трехсменного обучения в пяти школах и решить проблему нехватки мест еще в двух. Сейчас в районе остается одна школа, работающая в три смены.

На ремонт 77,5 километра дорог в этом году выделено 3,6 млрд тенге. Продолжается расширение Алатауского шоссе, а в 2027 году запланирован капитальный ремонт восьмикилометрового участка трассы «Алматы – Талгар – Байдибек би». Дорогу расширят до четырех полос, оборудуют освещением и пешеходными дорожками.

В районе также намерены развивать спортивную инфраструктуру. На территории футбольной академии «Атлетико де Мадрид Казахстан» планируется построить стадион на 10 тысяч зрителей. Кроме того, в Талгаре возводят детскую футбольную академию международного уровня, которую рассчитывают открыть в первой половине 2027 года.

В сельском хозяйстве реализуют три инвестиционных проекта на 19,9 млрд тенге. Они предусматривают строительство производства варенья и джемов, тепличного комплекса и питомника саженцев. В государственную собственность возвращено 3,8 тысячи гектаров неиспользуемых земель, часть которых планируется направить на новые инвестиционные проекты.

Отдельное внимание уделяется жилищным вопросам. За последние два года 385 социально уязвимых семей получили квартиры. При этом в очереди на жилье по-прежнему состоят более 9,6 тысячи человек.

Во время встречи жители подняли вопросы водоснабжения, ремонта дорог, уличного освещения и нехватки мест в школах. В частности, на проблемы с питьевой водой пожаловались жители Туздыбастау, Бесагаша, Кайнара и микрорайонов Талгара. По информации местных властей, в 2027 году планируется подготовить проекты модернизации инженерных сетей ряда населенных пунктов.

Обсуждалась и экологическая ситуация. Один из жителей выразил обеспокоенность расположением двух промышленных предприятий вблизи жилых домов. Чингис Аринов пообещал лично изучить этот вопрос и посетить предприятия.