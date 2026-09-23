От общественного запроса – к государственным решениям

Принятие новой Конституции запустило процесс реформирования политической системы, важнейшим элементом которой призван стать высший консультативный орган Қазақстан Халық Кеңесі. Вчера указами Президента Касым-Жомарта Токаева утвержден состав совета, и на 23–24 сентября созвана его первая сессия, которая ознаменует старт работы новой структуры. Таким образом, формирование новой политической архитектуры страны подходит к завершению.

Председатель Клуба журналис­тов Алишер Сатвалдиев связывает начало деятельности Халық Кеңесі с одним из принципиальных направлений реформ Президента Касым-Жомарта Токаева – расширением участия граждан в формировании государственной политики. Новый орган, по его мнению, должен стать площадкой общенационального диалога по вопросам внутренней политики, укрепления общественного согласия, единства и солидарности, продвижения общенациональных ценностей. Но статус и полномочия сами по себе еще не делают институт работаю­щим. Его эффективность будет зависеть от конкретных решений по конкретным проблемам.

– Новая Конституция создала для этого правовую основу. Теперь необходимо наполнить ее повседневной работой, – убежден Алишер Сатвалдиев.

Актуальность нового органа общественный деятель видит в возросшей потребности людей влиять на жизнь страны.

– Человек, поднимающий проб­лему своего села или города, должен видеть, что его предложение рассматривается и ситуация меняется. Именно такая обратная связь укрепляет доверие к государству, – уточняет он.

В этой формуле заключается один из главных критериев успешной работы Халық Кеңесі. Общест­венный диалог не заканчивается в тот момент, когда человеку дали возможность высказаться. Следом встает вопрос: что будет с его предложением дальше?

Қазақстан Халық Кеңесі имеет статус высшего конституционного консультативного органа. В его работе, считает Алишер Сатвалдиев, может быть использован опыт Национального курултая и Ассамблеи народа Казахстана. В совете должны быть представлены этнокультурные объединения, гражданский сектор, регионы. Такое широкое представительство будет работать на поиск решений, которые пойдут на пользу всему обществу.

Новый орган, уточняет наш собеседник, получает инструменты для перехода от обсуждения к конк­ретным действиям: совет вправе вносить законопроекты в Курултай, его предложения и рекомендации, направленные госор­ганам и должностным лицам, подлежат обязательному рассмотрению. Это уже не просто возможность обозначить позицию, но и право проследить ее дальнейший путь – от общественного запроса до законодательного или управленческого решения.

– Поэтому, считаю, с первых дней Халық Кеңесі должен наладить постоянную связь с маслихатами, общественными советами и местными сообществами. Повторяющиеся обращения помогут выявить системные проблемы. Их следует обсуждать с гражданами, экспертами, профильными ведомствами, оценивать последствия предлагаемых мер, – говорит Алишер Сатвалдиев.

Также важно сделать открытой информацию о продвижении общественных инициатив. Такой подход потребует от самого совета дисциплины и публичной ответственности. Иначе принцип обратной связи рискует остаться лишь благим намерением.

В числе первоочередных тем повестки работы Халық Кеңесі Алишер Сатвалдиев называет укреп­ление общественного согласия, повышение правовой культуры, воспитание молодежи и развитие регионов. Особое внимание, считает он, необходимо уделить таким инициативам, как «Заң мен Тәртіп», «Адал азамат», «Таза Қазақстан».

Важную роль в эффективности работы совета может и обязано играть журналистское сообщество.

– СМИ должны озвучивать разные мнения, разъяснять принятые решения, возвращаться к поднятым людьми вопросам. Такая последовательность помогает поддерживать содержательный диалог, – заключает эксперт.

Член Общественного совета Алматы, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев в качестве принципиального момента при организации дея­тельности Қазақстан Халық Кеңесі называет участие в его работе нового поколения. При этом он предлагает смотреть на эту тему шире, чем просто на представительство молодых людей в этом органе.

– Ключевое значение совета для молодежи заключается не только в возможности решать их вопросы, но и в создании новой культуры участия подрастающего поколения в государственном и общественном управлении, – считает Рустам Кайрыев.

Потенциал для этого достаточно высок, что подтверждают достижения наших молодых сограждан на мировом уровне. Они добиваются значимых результатов в образовании, науке, предпринимательстве.

– Все это говорит о том, что казахстанской молодежи есть что предложить для развития респуб­лики. Сегодня она уже не желает быть исключительно объектом государственных программ. Молодые люди хотят участвовать в формировании решений, предлагать собственные проекты, обсуж­дать развитие городов и регионов, воп­росы образования, занятости, предпринимательства, технологий, культуры и социальной политики, – уверен молодежный лидер.

Такое мнение отражает серьезный сдвиг: молодежная политика постепенно перестает быть делом исключительно государства. Возникает запрос на диалог с участием самой молодежи.

– Қазақстан Халық Кеңесі может выступать в качестве эффективной площадки, где молодежные инициативы становятся основой для формирования государственной политики, – считает Рустам Кайрыев.

Он вновь подчеркивает: принципиально важно не допустить формального, символического участия молодых людей в обозначенном процессе. Иначе сам институт рискует получить молодежное представительство без молодежного влияния.

– И тут особенно важен межпоколенческий диалог. Народный Совет объединит представителей различных социальных, общест­венных и профессиональных групп. Законодательство прямо предусматривает возможность привлекать к обсуждению значимых вопросов общественные объединения, экспертные и научные сообщества, отдельных граждан. Значит, речь может идти о постоян­ном обмене опытом и взглядами, – отмечает эксперт.

В таких контактах есть практический смысл. Участие в работе важного института народовлас­тия способно стать школой для будущих общественных лидеров: научить молодых людей не только формулировать требования, но и искать компромиссы, просчитывать последствия решений, учитывать интересы разных групп населения.

Рустам Кайрыев выделяет несколько ожидаемых результатов от выстроенной по такой схеме работы Народного Совета: появление нового поколения общественных лидеров, переход от «молодежной политики для молодежи» к политике «вместе с молодежью», развитие культуры общественного диалога и формирование кадрового резерва.