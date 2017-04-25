​От обучения к изменениям

Свежий выпуск
Алимжан Бекмагамбетов, профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского госуниверситета, кандидат юридических наук

Мировые процессы происходят очень быстро, бывают сложными для понимания, а порой практически непредсказуемы. Мы должны быть ко всему этому готовы. Нам необходимо переформировать свое сознание и воспитать новое поколение казах­станцев в духе подходов, которые отражены в статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

С одной стороны, мы должны бережно сохранить все достижения нашего многонационального государства: национальную идентичность, язык, традиции, историю. С другой – любая система развивается, когда способна адаптироваться к реалиям. В данном контексте конкурентоспособность каждого гражданина страны обретает новое важное значение. Сегодня между собой конкурируют страны, компании, люди. И в этом соперничестве нужно работать над тем, чтобы постоянно самосовершенствоваться.

Человеческий потенциал выходит на первое место, заменяя на лидирующих позициях минеральные ресурсы и прочие материальные блага. Люди, которые становятся более конкурентоспособными, успешны. Культ образованности, учености, знаний позволяет идти вперед. Нужно признать, что развитие технологий грозит вытес­нить ряд профессий и люди, которые не способны обучаться и изменяться, могут остаться за бортом. Нужно уже сейчас думать над тем, как найти себе применение в будущем.

Мы должны быть реалистами. И мне, как представителю гуманитарной науки, импонирует, что несмотря на век робототехники и точных наук Президент Казахстана не забывает о гуманитариях. Ведь именно мы играем немаловажную роль в процессе модернизации общественного сознания. Думаю, сегодня важно акцентировать внимание на истории, наших традициях, достопримечательностях. Это огромная кропотливая эволюционная работа, как верно подметил Нурсултан Назарбаев. 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Цвет в главной роли
Погружение в чудный мир истории
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
Обращение к национальным корням
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Неожиданностей еще хватает
Сельский инструктор – важное звено
Общее литературное пространство
С теплотой к теплоснабжению
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в сто…
Свежий выпуск
В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эвол…
Свежий выпуск
Обращение к национальным корням
Свежий выпуск
Курс на качественный контент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]