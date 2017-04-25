​От обучения к изменениям

Мировые процессы происходят очень быстро, бывают сложными для понимания, а порой практически непредсказуемы. Мы должны быть ко всему этому готовы. Нам необходимо переформировать свое сознание и воспитать новое поколение казах­станцев в духе подходов, которые отражены в статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

С одной стороны, мы должны бережно сохранить все достижения нашего многонационального государства: национальную идентичность, язык, традиции, историю. С другой – любая система развивается, когда способна адаптироваться к реалиям. В данном контексте конкурентоспособность каждого гражданина страны обретает новое важное значение. Сегодня между собой конкурируют страны, компании, люди. И в этом соперничестве нужно работать над тем, чтобы постоянно самосовершенствоваться.

Человеческий потенциал выходит на первое место, заменяя на лидирующих позициях минеральные ресурсы и прочие материальные блага. Люди, которые становятся более конкурентоспособными, успешны. Культ образованности, учености, знаний позволяет идти вперед. Нужно признать, что развитие технологий грозит вытес­нить ряд профессий и люди, которые не способны обучаться и изменяться, могут остаться за бортом. Нужно уже сейчас думать над тем, как найти себе применение в будущем.

Мы должны быть реалистами. И мне, как представителю гуманитарной науки, импонирует, что несмотря на век робототехники и точных наук Президент Казахстана не забывает о гуманитариях. Ведь именно мы играем немаловажную роль в процессе модернизации общественного сознания. Думаю, сегодня важно акцентировать внимание на истории, наших традициях, достопримечательностях. Это огромная кропотливая эволюционная работа, как верно подметил Нурсултан Назарбаев.