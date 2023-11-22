Как отмечает издание, осознать важность проблемы во многом позволила пандемия коронавируса, которая негативно повлияла на экономическую и социальную активность, заметно повысив уровень одиночества людей во всем мире.

Как отмечают ученые, риски для здоровья от одиночества такие же опасные, как при курении до 15 сигарет в день. Проблема даже серьезнее, нежели ожирение и отсутствие физической активности.

Социальную изоляцию испытывает каждый четвертый пожилой человек, и этот показатель одинаков для всех регионов мира. У пожилых людей одиночество связано с 50-процентным повышением риска развития деменции и 30-процент­ным повышением риска развития ишемической болезни сердца или инсульта.