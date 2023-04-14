От омоложения до разочарования – один шаг

Все хотят быть молодыми и красивыми. А как известно, спрос рождает предложение. Пожалуй, самым популярным инъекцион­ным методом омоложения на сегодня является мезотерапия – процедура, когда в лицо колют всевозможные препараты на основе гиалуроновой кислоты, ботулотоксина (сильнейший яд в малых концентрациях, разглаживающий морщины), различные витамины и аминокислоты.

Борются со старением и наводят красоту и другим способом – заполняют морщины или придают объем филлерами – плотными гелями на основе все той же чудодейственной гиалуроновой кислоты. Процедура эффективная, но опасная: если филлер ввести неправильно, артерии лица перекроются, что приведет к некрозу тканей.

Полиакриломидный гель, который был популярен в конце 90-х, официально сейчас запрещен к использованию, однако некоторые горе-врачи все еще используют его на практике. Вместе с тем хирурги говорят, что извлечь такой гель из мягких тканей очень сложно, и зачастую на это требуется не одна операция. Мода на полные губы проходит, а исправить их и вернуть первозданный вид уже невозможно. Гель закачивают даже в мужские гениталии, но вместо брутального объема такие операции приводят к плачевному исходу. Осложнения, по словам врачей, обширные. Это и миграция геля, и нагноение, и образования вплоть до рубцов.

По словам специалистов, которые давно работают в сфере бьюти-индустрии, главной проб­лемой на сегодняшний день являются непрофессиональные косметологи и некачественные препараты.

Косметология – это ведь особая специальность, которая во многих странах считается областью медицины. В Казахстане же нет высшего учебного заведения, где обучают этой профессии. Чаще всего это курсы, мастер-классы, которые длятся не больше полугода, и их может пройти любой желающий. Отсюда и последствия…

Действительно, укол ботекса можно сделать сегодня в обычном салоне красоты. При этом Законом РК «О лицензировании» предусмотрено, что дерматокосметологи и пластические хирурги должны работать по лицензии. Но зачастую, обращаясь за какой-либо услугой, многие не спрашивают, имеет ли право косметолог делать те или иные инъекции, не вдаются в подробности, какие именно уколы им вкалывают. Люди считают, что если в салоне оказывают такие услуги, значит делать их можно. На деле же все инъекционные процедуры по лицу и телу, такие как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, контурная пластика, относятся к врачебным манипуляциям, так как для их проведения необходимы глубокие знания по анатомии, физиологии, строению лица и тела, соответствующих показаний и противопоказаний. Эти манипуляции должен проводить врач-косметолог, имеющий сертификат специалис­та, выданный органами здравоохранения и строго в условиях процедурного кабинета.

Учреждения, где эти услуги предоставляются, должны иметь медицинскую лицензию на данный вид деятельности, гарантирующую, что вышеперечисленные условия соблюдены. Несоблюдение всех этих требований может привести к печальным последствиям, как это произошло в 2016 году в Уральске, где в салоне красоты от анафилактического шока после повторного введения обезболивающих уколов, еще до приезда скорой, скончалась женщина. Процедуру по введению под кожу лица омолаживающих нитей проводила врач-косметолог из Моск­вы, у которой, как выяснилось, не было лицензии на оказание услуг в Казахстане. Суд признал ее виновной по статье 322 час­ти 3 УК РК и приговорил к трем годам ограничения свободы. Еще на три года косметолога лишили права заниматься медицинской деятельностью.

К слову, анафилактический шок – одна из главных опасностей уколов красоты. Зачастую аллергопробу не проводят, а верят клиентам на слово. При этом в составе тех же филлеров есть лидокаин. Но даже проба не всегда может показать наличие аллергии. Реак­цию может дать соединение двух препаратов при их введении.

Проблему усугубляет «черный» рынок товаров для бьюти-индуст­рии, который активизировался из-за непростой международной обстановки. «Подделки» стоят дешевле оригиналов на 30–40%. Что в их составе – доподлинно неизвестно, но косметологов, которые закупают эти средства, прельщает низкая цена. Для большинства именно стоимость услуги имеет определяющее значение. Однако скупой платит дважды.

Поэтому специалисты советуют перед посещением косметолога сдать аллергопробу на препарат и насторожиться, если омолаживающая услуга стоит дешево.

На защите красоты

Почти у каждого человека есть свой парикмахер, косметолог, маникюрный мастер. Но иногда в силу разных обстоятельств, а в основном из-за смены места жительства, этих незаменимых людей приходится терять и искать новых. Кто-то делает это через «сарафанное радио», а некоторые – путем проб и ошибок.

Неудачная стрижка, испорченные волосы, отсутствие желаемого эффекта от косметологических процедур – от подобного рода казусов никто не застрахован.

Между тем оказание услуг в сфере красоты регламентировано законодательством. Так, сотрудник салона красоты, парикмахерской или косметологии обязан заранее рассказать обо всех оказываемых услугах, их стоимости и эффективности. В том числе и о дополнительных, которые могут потребоваться. Специалист должен знать и о том, подходят ли намеченные процедуры именно вашему типу волос, кожи, а также довести до сведения клиента как можно более полную и достоверную информацию о возможных последствиях.

Есть и конкретные требования, которые прописаны в документе СТ РК 1002-2011 «Услуги парикмахерских. Общие технические требования и методы контроля». Если клиента не устраивает результат, он может отказаться оплачивать услугу. Это закреплено Законом «О защите прав потребителей» (пункт 2 статьи 35). Более того, потребитель вправе потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда (статья 21).

Как отмечают в Национальной лиге потребителей, жалоб относительно салонов красоты и парикмахерских не много. Но права обратившихся всегда удается защитить.

Так, желание омолодиться обер­нулось для Асемгуль (имя изменено) многочисленными проблемами со здоровьем и внешностью. Женщина обратилась в салон красоты, чтобы разгладить морщины в области носогубных складок. В процессе процедуры она обратила внимание, что косметолог не так вводит препарат: вместо инъекций по всей длине морщин было сделано буквально пару уколов с каждой стороны и в верхнюю часть складок. Вскоре у Асемгуль начался сильнейший дерматит. Однако мастер заверяла, что аллергии быть не должно. Как позже выяснилось, была неправильно определена дозировка. После такой процедуры «омоложения» женщине в срочном порядке потребовалась врачебная помощь. Получив заключение врача, в Национальной лиге потребителей ей помогли составить претензию в адрес салона красоты. В итоге пострадавшей вернули деньги за неудачную процедуру, возместили расходы на лечение и моральный вред. А косметолог получила дисциплинарный выговор и... продолжила работать.

Можно сказать, женщина легко отделалась. История, которая произошла 10 лет назад, намного печальнее. После татуажа век и бровей жительница Павлодара потеряла зрение. Она и подумать не могла, чем обернется для нее поход к косметологу – именно такой подарок женщина решила сделать к своему 40-летнему юбилею. Уже после процедуры она почувствовала сильную боль и жжение в глазах. Косметолог успокоила, сказав, что это скоро пройдет. Но не прошло, а наоборот, усугубилось. К вечеру состояние резко ухудшилось, и пришлось вызвать скорую. Медики диагностировали воспаление глаз. Лечение не дало результатов, и женщина полностью ослепла. Офтальмологи выявили токсико-аллергический кератит обоих глаз, подтвердив, что причиной стал химический ожог во время татуажа. На протяжении четырех лет женщина боролась за свое здоровье, но так и не смогла полностью вернуть зрение, сейчас у нее инвалидность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Вину косметолога удалось доказать в суде. С ИП, которое являлось непосредственным услугодателем, взыскали 500 тыс. тенге за материальный ущерб, поскольку у женщины были подтверждающие документы только на эту сумму (хотя потратила она намного больше), и возмещен моральный вред в размере 2,5 млн тенге.

Случай, который произошел в Таразе, тоже завершился уголовным делом по части первой статьи 322 «Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека». Женщина, которая обратилась в июле 2021 года в салон красоты, хотела сделать подтяжку лица. Заранее с косметологом были обговорены все нюансы и внесена оплата в размере 560 тыс. тенге. Однако после процедуры у клиентки на лице остались шрамы и началось нагноение. Она вновь обратилась к косметологу, но та отказалась что-либо делать. Потерпевшая написала заявление в полицию и попросила принять меры к горе-косметологу, а также возместить затраты и взыскать деньги для проведения повторной операции.

Претензия и доказательства

Порой пострадавшие не знают, что им нужно делать в ситуации, когда поход в салон красоты обер­нулся разочарованием или даже ущербом для здоровья. В Лиге потребителей нам пояснили следующее:

– Напишите претензию на имя руководителя парикмахерской, салона красоты по факту того, что услуга была оказана некачест­венно и недостатки исправить невозможно, поэтому вы отказывае­тесь от оплаты услуг. Если в ходе выполнения услуг был причинен вред здоровью, необходимо как можно быстрее это документально зафиксировать путем обращения в поликлинику или проведения медицинской экспертизы, и приложить результат к претензии.

Претензия вручается нарочно или может быть направлена в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо по адресу электронной поч­ты. Салон красоты в случае несогласия с требованиями клиента в течение 10 календарных дней со дня получения претензии должен представить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально.

В случае если деньги отказываются возвращать, нужно собрать доказательства. Это фискальные чеки, фото и видео – к примеру, неудачной стрижки или повреж­денных волос.

Если же ответ не был предоставлен в обозначенный срок (это административное правонарушение), то необходимо написать обращение в департамент по защите прав потребителей по месту нахождения организации, прикрепив к ней свой экземпляр претензии, копии чеков, фото­графии и прочие доказательства.

По такой же схеме нужно дейст­вовать и в том случае, если клиента салона красоты ввели в заблуж­дение, убедив в эффективности предоставленной процедуры. Однако на деле она была оказана ненадлежащим образом и оговоренного результата не принесла.

– Случается так, что выполненная процедура в салоне красоты не принесла желаемого эффекта. Но косметолог или парикмахер предупреждал вас, что эффекта может не быть или он будет не такой, какой вам хотелось. Претензии в таком случае будут безосновательны. Однако в случае, если вас убеждали в определенном результате, но такого вы не получили, смело требуйте возврата уплаченных денежных средств, – отмечают в Лиге потребителей.

Помимо прочего, бывают случаи, когда посетителям салонов красоты навязывают дополнительные услуги, которые не были оговорены заранее.

– Добросовестный исполнитель заранее предупредит о том, какие дополнительные процедуры потребуются или могут потребоваться и, соответственно, оглашает их стоимость. Недобросовестный же проведет все манипуляции, не уведомив, а потом просто включит их стоимость в счет. Важно знать, что исполнитель не имеет права оказывать дополнительные услуги заказчику без его предварительного согласия на это! Если мастер не предупредил о том, что смета на выполнение работ превышается, то он не имеет права требовать оплату, – заверяют эксперты.

Если же подобная ситуация произошла, то необходимо потребовать фискальный чек с указанием всех оказанных услуг, а также прайс с их стоимостью. В написанной претензии на имя руководителя салона красоты нужно обос­новать причины отказа платить за те или иные услуги согласно выставленному вам счету.

Обращаясь в салон красоты, необходимо помнить, что порой красота требует жертв. Главное, чтобы они были разумными и не приводили к печальным последствиям.