Карагандинский клуб дзюдо «Jenys» успешно преодолел групповую стадию нового международного проекта – Континентальной лиги дзюдо
Развитие этноспорта, а также подготовку к V Всемирным играм кочевников обсудили в Астане
В столице проведена имитация запуска первого экипажа экспериментального космического модуля Space Nomad
Права более 600 начинающих предпринимателей защитила Антикоррупционная служба области Жетысу
Об экологической ситуации в республике на брифинге в службе СЦК журналистам рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов РК
Паводок в Северо-Казахстанской области набрал такую силу, что местные власти вынуждены снимать с привязи понтонные мосты
В Восточном Казахстане начался пожароопасный сезон
И снова ничья
Астана торжествует в Ташкенте
Вдохновленная морем
Кукла мечты
Органы прокуратуры и уполномоченный по правам человека объединяют усилия в работе по противодействию пыткам
Дамы... они такие дамы
В гармонии с собой и миром
От омоложения до разочарования – один шаг
Нестареющий дед
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Распоряжения Главы государства
Халтура не пройдет
Дерзай, диджей!
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев