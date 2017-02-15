От «Опералии» до «Евразии»

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Юлия Магер

В течение 93 дней в Астане намечено провести более 3,5 тыс. культурных и спортивных мероприятий. Первоочередная задача Казахстана как страны – хозяйки ЭКСПО-2017 – привлекательно, ярко и интересно показать достижения культуры и искусства многонационального народа республики, рассказать об истории страны и ее современной жизни. В этом плане, так сказать, «якорным проектом» станет огромный этнокультурный комплекс «Этноаул» площадью 2 500 кв. м, который разместится на территории ипподрома «Қазанат».

– Уникальный проект – казахский «Этноаул» – воссоздаст культуру и быт кочевников и станет знаковым по формированию положительного образа Казахстана и повышению туристической привлекательности страны. Здесь посетителей познакомят с богатой историей, культурой, искусством и традициями казахского народа, любой желающий сможет перенестись в этнокультурную среду кочевой цивилизации, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий, – поделился планами директор департамента по делам культуры и искусства Минис­терства культуры и спорта Алмаз Нуразхан на брифинге в СЦК.

К проведению мероприятий будут широко привлекаться республиканские театральные и концертные организации, в рамках Дней культуры областей показать себя смогут регионы страны.

Как подчеркнул Алмаз Нуразхан, когда речь идет о сопровождении таких крупных международных проектов, как выставка «ЭКСПО-2017», нельзя обойтись без привлечения артистов такого же масштаба. Примечательно, что самые дорогие проекты культурной программы Астаны будут реализовываться (полностью или частично) за счет частных спонсоров.

Например, ни тиына не будут стоить столице гастроли театра La Scala – их на 100% финансирует итальянская нефтегазовая компания. На сцене «Астана Опера» легендарный театр будет играть оперу «Фальстаф» и реквием Джузеппе Верди. Пятидневными гастролями в начале июля отметится в Астане и Мариинский театр – петербуржцы привезут оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегро» и балет Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь».

Львиную часть издержек на проведение международного конкурса «Опералия» берет на себя швейцарская компания. Как рассказал первый заместитель директора ГТОБ «Астана Опера» Толеубек Альпиев, представлять конкурс в Астане будет его непосредственный основатель и главный художественный руководитель – легенда мировой оперы Пласидо Доминго. Кроме того, планируется, что в Астане испанский маэстро и казахстанская оперная дива Мария Мудряк вместе выступят в постановке «Травиаты».

Сам театр «Астана Опера» также внесет немалый вклад в культурную программу ЭКСПО-2017 – более 70 мероприятий за три месяца, причем множество из них – на площадках под открытым небом (например, именно так будут играть Симфонию № 8 Густава Малера, прозванную «Симфонией тысячи участников» за колоссальное количество необходимых для ее исполнения артистов).

Театр после окончания сезона не уйдет на летние «каникулы», а будет продолжать работать и радовать жителей и гостей столицы прекрас­ными спектаклями и творческими проектами. В августе к коллегам из Астаны присоединятся артисты Казахского Государственного академического театра оперы и балета им. Абая – знаменитый алматинский коллектив привезет с собой балеты «Легенды Великой степи» и «Ромео и Джульетта», оперы «Любовный напиток» и «Кармен».

Любителям погулять по выставкам тоже будет чем заняться – в Астане будут организованы экспозиции «Культурные памятники Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди» и археологических предметов Древнего Египта (кстати, тоже на 100% профинансированные из внебюджетных средств). В Нацио­нальном музее будут представлены уникальные образцы оружия XV – конца XIX столетий из собрания Эрмитажа. Там же планируется выставка французского художника-символиста Мориса Дени из фондов «Объединения национальных музеев и Большого дворца – Гран-Пале».

За три летних месяца в Астане также пройдут конкурс современной эстрадной песни Turkvision, международный юношеский конкурс им. Чайковского, международный кинофестиваль «Евразия» и впервые – кинорынок Eurasia Film Market и множество других мероприятий.

Чтобы жителям и гостям столицы было удобно ориентироваться в такой массе уже запланированных событий и своевременно узнавать о новых, МКС запустило специальный сайт – www.expo2017culture. kz. На нем на казахском, русском и анг­лийском языках будет размещена подробная карта мероприятий и ссылки на сайты, где можно ­приобрести билеты онлайн.

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