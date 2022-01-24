От оплаты по QR-коду предостерегают в Сети казахстанцев с коронавирусом

Коронавирус
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Фото: stopfake.kz
В WhatsApp распространяется сообщение о том, что людей, имеющих положительный результат ПЦР-анализа на COVID-19, штрафуют за оплату товаров картой или QR-кодом в магазинах. Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.      

Как пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев, начисление штрафов за оплату картой или QR-кодом кому-либо невозможно.

«Официально сообщаю, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. При положительном ПЦР в базе человек отмечается сразу «красным» статусом. Соответственно, штраф в размере 91 890 тенге (30 МРП) ему наложить могут при нарушении режима самоизоляции. Однако его «красный» статус выявляется при сканировании через приложение Ashyq при входе на объект, но не при расчете банковской карточкой или QR», — написал он на своей странице в Facebook.


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