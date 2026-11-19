Депутат Курултая Захира Бегалиева в своем депутатском запросе в адрес Генеральной прокуратуры подняла проб­лему формального подхода гос­органов к рассмотрению обращений граждан на платформе e-Otinish. По данным депутата, за 2025 год через систему e-Otinish поступило свыше пяти миллионов обращений, однако главная проблема заключается не в фиксации сроков, а в фактическом исполнении решений и устранении причин жалоб.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

– Например, только за ноябрь­ в адрес Курултая поступило около 400 обращений по пов­торяющимся вопросам социаль­ной сферы, которые из-за веерной рассылки по ведомствам превратились в статистике в более чем 3 тысячи писем, – констатировала она.

Захира Бегалиева также указала на недопустимую практику, когда жалобы на действия госорганов перенаправляются­ для рассмотрения им же самим, из-за чего люди получают формальные отписки и вынуж­дены искать справедливости у журналистов и в социальных сетях.

В связи с этим депутат просит Генеральную прокуратуру провести проверку законности и результативности рассмотрения обращений, пресечь практику неисполнения решений и по итогам проверки внедрить ИИ-аналитику для выявления повторяю­щихся проблем, признаков манипулятивных рассылок и ответственных ведомств, а также пересмотреть KPI министерств и акиматов с учетом реального исполнения решений и снижения числа обоснованных повторных жалоб по регионам.