Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавший в Павлодарской области

Еще один мужчина, отравившийся неизвестной жидкостью, умер в больнице Павлодара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вчера, 28 мая, его перевезли из Иртышской районной больницы в областной центр. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 48-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы №3 города Павлодара.

«Пациент 1974 года рождения, – уточнили в ведомстве. – Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось».

Таким образом, от отравления жидкостью неизвестного происхождения погибли семь жителей Иртышского района.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 6 человек умерли от отравления неизвестной жидкостью.

27 мая в одном из домов села Иртышск были обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в тот же день здесь умер еще один мужчина 1969 года рождения. Утром 28 мая было найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая скончался пациент 1980 года рождения, находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице. 

Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.

 

 

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
День выпускников КазНУ
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
Референдум-2022: знать права и обязанности
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
Референдум-2022: по пути системного обновления
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола
От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавший в Павлодарской области
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Происшествия
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
Происшествия
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Происшествия , Видеогалерея
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские С…
Происшествия
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]