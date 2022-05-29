От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавший в Павлодарской области

Еще один мужчина, отравившийся неизвестной жидкостью, умер в больнице Павлодара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вчера, 28 мая, его перевезли из Иртышской районной больницы в областной центр. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 48-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы №3 города Павлодара.

«Пациент 1974 года рождения, – уточнили в ведомстве. – Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось».

Таким образом, от отравления жидкостью неизвестного происхождения погибли семь жителей Иртышского района.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 6 человек умерли от отравления неизвестной жидкостью.

27 мая в одном из домов села Иртышск были обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в тот же день здесь умер еще один мужчина 1969 года рождения. Утром 28 мая было найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая скончался пациент 1980 года рождения, находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице.

Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.