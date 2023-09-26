От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»

Напомним: уже издан первый том сборника «Алашское дело 1920–30 годов. Документы и материалы следственного дела, сфаб­рикованного ОГПУ». Во втором, еще не изданном томе, собраны документальные материалы по второму следственному делу 1930–1932 годов, найденные в архивах Алматы, Астаны и Москвы.

По словам научного руководителя проекта, академика НАН РК, доктора исторических наук Мамбета Койгелдиева, в 12-томном сборнике «Алашординское дело» поднят уже другой вопрос: с чего начались репрессии в казахском обществе. Что предложили казахскому обществу большевики и что – алашординцы? Почему советское руководство предпочло алашординцу Алихану Букейхану (окончил Петербургский Лесной институт, говорил на девяти языках, был участником четырех научно-исследовательских экспедиций, автором более 50 научно-исследовательских работ, свыше тысячи статей и заметок) выпускника Казанской духовной семинарии Алиби Джангильдина?..

В советской идеологии, по мнению Мамбета Койгелдиева, сложилось мнение, что в Казахстане до революционных перемен 1917 года не было сил, которые могли бы руководить вектором политичес­кого развития общества.

– Большевики утверждали, что только они определили единственно «правильный, цивилизованный путь развития казахского общества» – построение социализма в степи, – продолжает историк. – Добиться этого можно посредством классовой борьбы, которая непременно приведет к установлению диктатуры пролетариата, а далее – к построению бесклассового общества.

Однако факты говорят об обратном: партия «Алаш», ставившая целью возрождение национальной государственности, появилась сразу после свержения царизма – в феврале 1917 года. Казахская интеллигенция во главе с Алиханом Букейханом, Ахметом Байтур­сынулы, Миржакыпом Дулатулы предложила совершенно другую политичес­кую платформу. Лидеры партии «Алаш» считали, что казахское общество нуждается не в классовой борьбе, а в национальной консолидации.

После победы Октябрьской революции Ахмет Байтурсынулы выступил с заявлением, где утверждал, что идеи коммунизма для киргизов и вообще «темной массы» являются «чужой гостьей». Свои внутренние проблемы народ должен решать без вмешательства извне.

Созвав в Оренбурге Второй Всеказахский съезд, 13 декабря 1917 года алашординцы заявили о создании Народного совета – правительства Алаш Орда, которому было поручено выработать проект Конституции автономии «Алаш». Это была альтернатива советской власти.

Алашское правительство сос­тояло из 25 членов, 10 мест было оставлено представителям других этнических групп, проживающих в Казахстане.

– По уровню образовательного потенциала члены Временного народного Совета правительства Алаш Орды значительно превосходили лидеров советского руководства в Москве, – заметил академик Мамбет Койгелдиев. – Ленин, напомню, экстерном окончил Казанский университет, а слушатель духовной семинарии Сталин, определивший содержание и направление национальной политики молодого советского государства, не имел даже полного среднего образования.

Как же большевики собирались переустраивать степь? Какая у них была теоретическая база для этого? Если судить по документам, то никакая. В архивах не найдено ни одного письменного доказательства того, что они пришли сюда со своей научно обоснованной программой переустройства казахского общества.

Между тем партия «Алаш» уже в ноябре 1917 года опубликовала в газете «Казах» свою программу. В 1919-м был образован временный Революционный комитет Киргизского края, главой которого по указу Ленина был назначен представитель центра Станислав Пестковский, его заместителем, пойдя на своеобразный компромисс с алашординцами, определили Ахмета Байтурсынулы. В мае 1920 года в письме к Ленину Байтурсынулы сообщал, что с момен­та учреждения Ревкома Киргизского края прошло 10 месяцев, но этот орган до сих пор ничего не предпринял для переустройства края. Непроизводительность он объяснял многими причинами, но основных было две: отсутствие определенного плана работ и взаимного доверия между представителями центра и населением.

Выбор пути

По мнению Ахмета Байтур­сынулы, было два пути для выхода из тупика. Первый – по старой традиции центр может назначить в Казахстане своих генерал-губернаторов, но фундамент этой власти будет зыбким. Второй путь – отдать политическую власть национальной интеллигенции, которая противостояла царскому режиму до Октября 1917 года. Байтур­сынулы не отрицал, что «она может ошибаться, но никогда не предаст интересы своего народа».

– Ленин и Сталин пошли по первому пути – управлению Казахстаном через назначенных ими новых «генерал-губернаторов», – говорит Мамбет Койгелдиев. – В моей монографии «Анатомия насилия» («Қиянат анатомиясы») есть раздел «Институт эмиссаров», где я попытался документально обосновать эту мысль. Так вот, с 1920 по 1991 год только четверо из 19 первых руководителей Казахстана были представителями коренного народа. Это Мурзагалиев (всего четыре месяца), Шаяхметов, Кунаев и Назарбаев. Все остальные являлись ставленниками метрополии.

В октябре 1920 года в Оренбурге прошел Первый Всеказахский съезд Советов и было образовано советское правительство в Казахстане. А чтобы съезд состоялся, надо было выбрать делегатов. Определить их состав поручили Кирревкому, но сначала необходимо было разработать инструкцию, чем занялись Ахмет Байтурсынулы и Тимофей Седельников (член Государственной Думы от оренбургского казачества и автор депутатского послания – письма правительству с требованием остановить бурное переселение в Казахстан крестьян из внутренних губерний России). Так вот, в составленной Седельниковым и Байтурсынулы инструкции содержался отказ от классового принципа. Они считали, что чис­ло депутатов должно зависеть от количественного состава той или иной этнической группы и избирать депутатов желательно из грамотных казахов, то есть интеллигенции.

Но Москва в лице в ту пору нар­кома по делам национальностей Иосифа Сталина не допустила этого. В итоге было предложено равное количество депутатов от казахского и русского населения, хотя в то время русские составляли треть или даже меньше из числа проживавших в Казахстане народов.

На должность председателя

КазЦИК было выдвинуто две кандидатуры – Ахмет Байтурсынулы и Алиби Джангильдин. Последний никакого отношения к национально-освободительному движению в Казахстане не имел. В своих воспоминаниях он утверж­дал, что является коммунистом с 1905 года, однако подтверждающих документов не найдено – имя Джангильдина до 1917 года нигде не упоминается.

Этот внезапно появившийся на политической арене человек приехал в Оренбург с мандатом за подписью Ленина о том, что назначается представителем советской власти в Казахстане. Когда он сменил Алихана Букейхана на посту комиссара Временного правительства в Казахском (Киргизском) крае, тот откликнулся на это статьей в газете «Казах». Поставив иронический вопрос «А кто такой Джангильдин?», он сообщал, что тот – слушатель Казанской духовной семинарии, поменявший после крещения фамилию Джангильдин на Степнов. «Поменявший свой казахский чапан на русский китель… Если центр делает ставку на такого человека, то таково его правительство?» – не смог сдержать сарказма Букейхан.

И вот ирония судьбы или гримаса советской власти: этого человека предпочли одному из самых образованных людей Российской империи. Алихан Букейхан, будучи депутатом Государственной Думы первого созыва, представлял самую прогрессивную и влиятельную в России партию – кадетскую. Она состояла в основном из интеллигенции, а Букейхан был членом ЦК этой партии с 1914 по 1917 год, но главное – лидером национально-освободительного движения, признанного всем казахским обществом. Имя Джангильдина никому не было известно, но его кандидатуру поддержали Ленин и Сталин.

– В силу своей малой образованности он был послушным, не имею­щим своего взгляда на решение казахского вопроса человеком, – считает Мамбет Койгелдиев. – На Первом Всеказахском съезде Советов в Оренбурге было сделано все, чтобы не допустить к власти лидеров казахского национально-освободительного движения. В лице Букейхана, Байтурсынулы, Дулатулы и других видных представителей партии «Алаш» советская власть видела конкурентов.

Понятно ведь, что главными целями любого национально-освободительного движения являются восстановление государственнос­ти и завоевание политической независимости. Но советская власть с первых дней своего существования отказалась признать нацио­нальные интересы казахского народа, подменив их классовыми. Как показало дальнейшее развитие событий, Москва отстаивала национально-имперские, российские интересы, а Казахстан как был, так и остался колонией, сменилась лишь вывеска: на смену Российской пришла Советская империя.

База или азаб?

К 1920-му в Казахстане уже было образовано советское правительство, а в 1923-м состоялась Третья партийная конференция большевиков Казахстана. С докладом там выступили представитель центра Евгений Ярославский и заместитель председателя правительства, бывший руководитель еврейской рабочей партии «Бунд» Вайнштейн. Эти двое заявили, что казахи получили то, что хотели, то есть национальную государственность и самоопределение. Теперь должны перейти к решению следующего вопроса: встать на путь классовой борьбы, чтобы покончить с баями, а именно – перейти к конфискации их имущест­ва. Словом, уничтожив имущий класс, построить на этой основе материально-техническую базу социализма.

Присутствовавший на конференции молодой коммунист Смагул Садвокасов заметил, что, если прочесть слово «база» наоборот, то получается казахское «азаб» – «мучение». «Не станет ли для казахов так называемый социализм этим самым азабом?» – задавался он вопросом. В зале поднялся шум. Ярославский заявил, что такую игру слов он считает неудачной... Зафиксированные в протоколах съезда выступления говорят о том, что большевики навязывали казахскому обществу социалис­тический путь развития через угрозы и насилие.

В 1925-м Сталин направил в Казахстан Филиппа Голощекина. Сек­ретарь Казкрайкома Султанбек Кожанов провидчески заметил, что объявленное в 1923 году нас­тупление на «казахский национализм» становится «настоящим». Казахские коммунисты, среди которых был и Сакен Сейфуллин, написали в начале этой кампании письмо на имя представителя цент­ра Ярославского, где спрашивали, на каком основании казахов обвиняют в национализме. Оно было проигнорировано, и с 1925 года обвинения в национализме стали приобретать массовый характер.

– Я работаю над исследованием материалов движения «Алаш» с 1989 года, – говорит Мамбет Койгелдиев. – В выпущенных книгах и монографиях, составленных для Государственной комиссии по реа­билитации жертв политических репрессий справках, я отстаиваю следующую позицию: движение «Алаш» – это национально-освободительное движение казахского народа. А ведь оно до сих пор воспринимается, исходя из советских установок о том, что «Алаш» – это движение интеллигентной части казахского общества. В советской историографии движение «Алаш» всегда рассматривалось в контексте искаженной имперской истории, а должно было бы в контексте, во-первых, всемирной истории, во-вторых – национально-освободительных движений, происходивших во всем мире – Азии, Африке, Европе…

Мифы тайной полиции

Сейчас многие задаются воп­росом, почему архивы в постсоветских странах то открывают, то закрывают. Казахстан не стал исключением.

– Я говорил на эту тему с разными людьми, в том числе и с представителями КГБ и КНБ, – сообщил Мамбет Койгелдиев. – Они объяс­няют, что архивные материалы якобы нельзя предавать огласке, так как там «содержится много доносов». Сосед «стучал» на соседа, брат – на брата. Их потомки живы, и между ними могут возникнуть конфликты.

За тридцать последних лет я собрал огромное количество документов по репрессиям в архивах Казахстана, Москвы, Ташкента, Оренбурга и пришел к выводу, что утверждение «в репрессиях виноваты сами казахи, потому что предавали друг друга» – миф, созданный комитетом госбезопас­ности. Впрочем, это их обычный прием. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, НКВД, КГБ – в общем, так называемая тайная полиция – хотела спрятать свои преступления в надежных, как они думали, сейфах. Наш КНБ принял по наследству эту установку. Это я к тому, что мы в этом плане (доносов друг на друга) не отличаемся от других народов – какую республику бывшего Союза ни возьми, все документы по репрессиям очень схожие.

Преследуя политические цели, большевики, а потом коммунисты в первую очередь расправились со своими оппонентами, затем занялись оговором целого народа (казахов, украинцев, татар и других). Единственный путь развития общества, который они могли предложить, был полицейским – борьба с собственным народом методами тоталитарных режимов.

Идеологический миф о так называемом казахском национализме из той же серии – он был создан в недрах тайной полиции. Я проследил эволюцию этого обвинения. Лидеров Алаш Орды – Ахмета Байтурсынулы, Алихана Букейхана, Миржакыпа Дулатулы – при царизме обвиняли в сепаратизме, а советская власть – в буржуазном национализме, запустив миф о том, что, отделившись от России, нацио­налисты хотят построить буржуазное государство. На большее воображения, видимо, не хватило: ведь большевики боролись против капитализма, а капитализм – это буржуазная власть.

Казахскую интеллигенцию во главе с Алиханом Букейханом тоже назвали «буржуазной». Дело в том, что всех, кто был против советской власти, называли баями, а алашординцы, мол, отстаивают их интересы.

Далее – 1986 год. То декабрьское восстание казахской молодежи, не мудрствуя лукаво, опять назвали проявлением процветающего казахского национализма. Об этом писали все центральные газеты – «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и т. д.

Сейчас мы пришли к тому же: некий молодой человек, не так давно начавший карьеру высокопоставленного государственного чиновника, обвинил определенную часть общества в «пещерном национализме».

Ахмет Байтурсынулы задавался вопросом: «Когда же это прекратится? Ведь если начинаешь отстаи­вать казахские интересы, язык и культуру, то всегда будешь считаться казахским националис­том и на тебя начинаются гонения. Но мы никогда не прекратим борьбу за свои язык и культуру».

Теперь о том, почему наибольшие репрессии большевики применили именно против Казахстана и Украины. Когда Сталин окончательно взял власть в свои руки, то он ополчился в первую очередь на украинский, татарский и казахский «национализм».

Формируя материалы для 12 томов об алашординцах, я нашел в архивах ранее не известную поэму Жусупбека Аймауытулы «Тез өлмен!», которую упомянул Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая летом этого года в Туркестане на Национальном курултае. Она написана в 1929-м в тюремной камере, в ней оплакиваются несос­тоявшиеся н­адежды: народ так и не добился независимости и не смог возродить свою государственность. Образно наз­вание «Тез өлмен!» можно перевес­ти так: я не сдамся и легко свою жизнь не отдам, а если умру, то останется моя идея.

Байтурсынулы, также находясь в те годы в большевистских застенках, написал «Бесiк жыры» – колыбельную песню. В ней он в завуалированной форме описывает положение народа, сравнивая его с младенцем, которого убаюкивают обещаниями о сказочном будущем.

А ведь еще 20 лет назад эти люди лелеяли надежды на возрождение национальной государственности. В благополучном для казахской общественной жизни 1909 году в Петербурге были изданы сборник поэтических произведений Абая Кунанбайулы, «Сорок басен» Ахмета Байтурсынулы и «Оян, қазақ!» Миржакыпа Дулатулы. Эти книги, как мне кажется, выражали состояние общественной мысли казахского общества начала XX века, – считает Мамбет Койгелдиев.

Неоплаканная трагедия

В конце 20-х – начале 30-х годов были расстреляны и Ахмет Байтурсынулы, и Миржакып Дулат­улы, и Магжан Жумабай, и Жусупбек Аймауытулы, а вместе с ними и идея национального возрождения.

– Мы, казахи, к сожалению, до сих пор не осмыслили размеров той трагедии, – считает Мамбет Койгелдиев. – Если бы это произошло где-нибудь в другой стране, то наверняка она была бы доведена до широкой общественности, а мы не можем донести даже до самих казахов…

Меня наверняка также спросят: чем же Казахстан так резко отличается от других стран Центральной Азии, где репрессии прошли куда мягче? А тем, что казахи резко противостояли большевистско-советской экспансии.

Такой партии, как «Алаш», не было ни в одной из стран региона. Депутатами Государственной Думы (1906–1917) были избраны девять казахов. В годы Гражданской войны казахские части в составе Белой армии выступили против советской власти. Последующие жестокие репрессии в Казахстане для того и проводились, чтобы обезглавить Казах­стан, оставить только послушную, запуганную массу и окончательно утвердиться здесь.

В готовящемся 12-томном издании «Алашординское дело» в том числе идет речь о ряде закрытых спецопераций, проведенных в Казахстане ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ СССР против национально-освободительных сил, начиная с 1920-го до 50-х годов. «Парламент-2» имел объектом политическое руководство республики 20-х годов. «Джигит» – против тех, кто был в рядах алашординских полков в составе Белой армии, «Суфии» – против казахского духовенства. Вот так был нанесен непоправимый урон количественному и качественному составу народа.

К 1917 году, к моменту, когда свершилась Октябрьская революция, количество узбеков сос­тавляло примерно 3,5 млн, казахов – около 6 млн. Ныне узбеков 35 млн, а казахов – 14 млн. От голода 1921–1923-х годов погибло около миллиона человек, следую­щий, начавшись фактически в 1928-м и завершившись в конце 1933 года, унес половину нации.

Сейчас мир прекрасно понимает, что на смену политикам со старым мышлением идет новое поколение образованных казахов, ориентированных на западные духовные и демократические ценности.

Установление советской власти на территории Казахстана однозначно не было легитимным.

Когда Советы пришли в казахские степи, то хотели, чтобы Казахстан, как и прежде, оставался в составе империи (теперь уже советской) как ее сырьевая база. Один немаловажный факт: в конце 1917 года в Казахстане состоялись выборы делегатов на всеобщее Всероссийское учредительное собрание. В них принимала участие и недавно созданная партия «Алаш». Она с первых дней отстаи­вала возрождение национальной государственности и во всех областях получила абсолютное большинство голосов. Но лидеры советской власти «опомнились» очень быстро: политическое руководство и первого (алашординского), и второго (советского) поколения было расстреляно.

Богатствами Казахстана советская власть распоряжалась по своему усмотрению, не учитывая интересов коренного населения. Однако оставшимся в живых пос­ле рукотворных голодоморов внушали совсем другое. Один из примеров: некоторые историки считают, что, если бы казахи выбрали путь, предложенный партией «Алаш», то Казахстан повторил бы судьбу Афганистана.

Но мне совершенно непонятно, как они могли прийти к таким выводам, не читая в подлиннике Букейхана, Байтурсынулы, Дулатулы, а также классиков национальной литературы?.. На мой взгляд, не владея языком, невозможно судить о духовной жизни общества, а произведения казахских авторов, будь то проза, поэзия или философские трактаты – это ключ к пониманию внутренней сути казахского общества.