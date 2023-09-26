От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!» Общество 26 сентября 2023 г. 1:00 6 Галия Шимырбаева Группа отечественных историков подготовила к публикации 12-томный сборник архивных документов «Алашординское дело», рассказывающий о неоплаканных жертвах беззакония советской власти. Напомним: уже издан первый том сборника «Алашское дело 1920–30 годов. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ». Во втором, еще не изданном томе, собраны документальные материалы по второму следственному делу 1930–1932 годов, найденные в архивах Алматы, Астаны и Москвы. По словам научного руководителя проекта, академика НАН РК, доктора исторических наук Мамбета Койгелдиева, в 12-томном сборнике «Алашординское дело» поднят уже другой вопрос: с чего начались репрессии в казахском обществе. Что предложили казахскому обществу большевики и что – алашординцы? Почему советское руководство предпочло алашординцу Алихану Букейхану (окончил Петербургский Лесной институт, говорил на девяти языках, был участником четырех научно-исследовательских экспедиций, автором более 50 научно-исследовательских работ, свыше тысячи статей и заметок) выпускника Казанской духовной семинарии Алиби Джангильдина?.. В советской идеологии, по мнению Мамбета Койгелдиева, сложилось мнение, что в Казахстане до революционных перемен 1917 года не было сил, которые могли бы руководить вектором политического развития общества. – Большевики утверждали, что только они определили единственно «правильный, цивилизованный путь развития казахского общества» – построение социализма в степи, – продолжает историк. – Добиться этого можно посредством классовой борьбы, которая непременно приведет к установлению диктатуры пролетариата, а далее – к построению бесклассового общества. Однако факты говорят об обратном: партия «Алаш», ставившая целью возрождение национальной государственности, появилась сразу после свержения царизма – в феврале 1917 года. Казахская интеллигенция во главе с Алиханом Букейханом, Ахметом Байтурсынулы, Миржакыпом Дулатулы предложила совершенно другую политическую платформу. Лидеры партии «Алаш» считали, что казахское общество нуждается не в классовой борьбе, а в национальной консолидации. После победы Октябрьской революции Ахмет Байтурсынулы выступил с заявлением, где утверждал, что идеи коммунизма для киргизов и вообще «темной массы» являются «чужой гостьей». Свои внутренние проблемы народ должен решать без вмешательства извне. Созвав в Оренбурге Второй Всеказахский съезд, 13 декабря 1917 года алашординцы заявили о создании Народного совета – правительства Алаш Орда, которому было поручено выработать проект Конституции автономии «Алаш». Это была альтернатива советской власти. Алашское правительство состояло из 25 членов, 10 мест было оставлено представителям других этнических групп, проживающих в Казахстане. – По уровню образовательного потенциала члены Временного народного Совета правительства Алаш Орды значительно превосходили лидеров советского руководства в Москве, – заметил академик Мамбет Койгелдиев. – Ленин, напомню, экстерном окончил Казанский университет, а слушатель духовной семинарии Сталин, определивший содержание и направление национальной политики молодого советского государства, не имел даже полного среднего образования. Как же большевики собирались переустраивать степь? Какая у них была теоретическая база для этого? Если судить по документам, то никакая. В архивах не найдено ни одного письменного доказательства того, что они пришли сюда со своей научно обоснованной программой переустройства казахского общества. Между тем партия «Алаш» уже в ноябре 1917 года опубликовала в газете «Казах» свою программу. В 1919-м был образован временный Революционный комитет Киргизского края, главой которого по указу Ленина был назначен представитель центра Станислав Пестковский, его заместителем, пойдя на своеобразный компромисс с алашординцами, определили Ахмета Байтурсынулы. В мае 1920 года в письме к Ленину Байтурсынулы сообщал, что с момента учреждения Ревкома Киргизского края прошло 10 месяцев, но этот орган до сих пор ничего не предпринял для переустройства края. Непроизводительность он объяснял многими причинами, но основных было две: отсутствие определенного плана работ и взаимного доверия между представителями центра и населением. Выбор пути По мнению Ахмета Байтурсынулы, было два пути для выхода из тупика. Первый – по старой традиции центр может назначить в Казахстане своих генерал-губернаторов, но фундамент этой власти будет зыбким. Второй путь – отдать политическую власть национальной интеллигенции, которая противостояла царскому режиму до Октября 1917 года. Байтурсынулы не отрицал, что «она может ошибаться, но никогда не предаст интересы своего народа». – Ленин и Сталин пошли по первому пути – управлению Казахстаном через назначенных ими новых «генерал-губернаторов», – говорит Мамбет Койгелдиев. – В моей монографии «Анатомия насилия» («Қиянат анатомиясы») есть раздел «Институт эмиссаров», где я попытался документально обосновать эту мысль. Так вот, с 1920 по 1991 год только четверо из 19 первых руководителей Казахстана были представителями коренного народа. Это Мурзагалиев (всего четыре месяца), Шаяхметов, Кунаев и Назарбаев. Все остальные являлись ставленниками метрополии. В октябре 1920 года в Оренбурге прошел Первый Всеказахский съезд Советов и было образовано советское правительство в Казахстане. А чтобы съезд состоялся, надо было выбрать делегатов. Определить их состав поручили Кирревкому, но сначала необходимо было разработать инструкцию, чем занялись Ахмет Байтурсынулы и Тимофей Седельников (член Государственной Думы от оренбургского казачества и автор депутатского послания – письма правительству с требованием остановить бурное переселение в Казахстан крестьян из внутренних губерний России). Так вот, в составленной Седельниковым и Байтурсынулы инструкции содержался отказ от классового принципа. Они считали, что число депутатов должно зависеть от количественного состава той или иной этнической группы и избирать депутатов желательно из грамотных казахов, то есть интеллигенции. Но Москва в лице в ту пору наркома по делам национальностей Иосифа Сталина не допустила этого. В итоге было предложено равное количество депутатов от казахского и русского населения, хотя в то время русские составляли треть или даже меньше из числа проживавших в Казахстане народов. На должность председателя КазЦИК было выдвинуто две кандидатуры – Ахмет Байтурсынулы и Алиби Джангильдин. Последний никакого отношения к национально-освободительному движению в Казахстане не имел. В своих воспоминаниях он утверждал, что является коммунистом с 1905 года, однако подтверждающих документов не найдено – имя Джангильдина до 1917 года нигде не упоминается. Этот внезапно появившийся на политической арене человек приехал в Оренбург с мандатом за подписью Ленина о том, что назначается представителем советской власти в Казахстане. Когда он сменил Алихана Букейхана на посту комиссара Временного правительства в Казахском (Киргизском) крае, тот откликнулся на это статьей в газете «Казах». Поставив иронический вопрос «А кто такой Джангильдин?», он сообщал, что тот – слушатель Казанской духовной семинарии, поменявший после крещения фамилию Джангильдин на Степнов. «Поменявший свой казахский чапан на русский китель… Если центр делает ставку на такого человека, то таково его правительство?» – не смог сдержать сарказма Букейхан. И вот ирония судьбы или гримаса советской власти: этого человека предпочли одному из самых образованных людей Российской империи. Алихан Букейхан, будучи депутатом Государственной Думы первого созыва, представлял самую прогрессивную и влиятельную в России партию – кадетскую. Она состояла в основном из интеллигенции, а Букейхан был членом ЦК этой партии с 1914 по 1917 год, но главное – лидером национально-освободительного движения, признанного всем казахским обществом. Имя Джангильдина никому не было известно, но его кандидатуру поддержали Ленин и Сталин. – В силу своей малой образованности он был послушным, не имеющим своего взгляда на решение казахского вопроса человеком, – считает Мамбет Койгелдиев. – На Первом Всеказахском съезде Советов в Оренбурге было сделано все, чтобы не допустить к власти лидеров казахского национально-освободительного движения. В лице Букейхана, Байтурсынулы, Дулатулы и других видных представителей партии «Алаш» советская власть видела конкурентов. Понятно ведь, что главными целями любого национально-освободительного движения являются восстановление государственности и завоевание политической независимости. Но советская власть с первых дней своего существования отказалась признать национальные интересы казахского народа, подменив их классовыми. Как показало дальнейшее развитие событий, Москва отстаивала национально-имперские, российские интересы, а Казахстан как был, так и остался колонией, сменилась лишь вывеска: на смену Российской пришла Советская империя. База или азаб? К 1920-му в Казахстане уже было образовано советское правительство, а в 1923-м состоялась Третья партийная конференция большевиков Казахстана. С докладом там выступили представитель центра Евгений Ярославский и заместитель председателя правительства, бывший руководитель еврейской рабочей партии «Бунд» Вайнштейн. Эти двое заявили, что казахи получили то, что хотели, то есть национальную государственность и самоопределение. Теперь должны перейти к решению следующего вопроса: встать на путь классовой борьбы, чтобы покончить с баями, а именно – перейти к конфискации их имущества. Словом, уничтожив имущий класс, построить на этой основе материально-техническую базу социализма. Присутствовавший на конференции молодой коммунист Смагул Садвокасов заметил, что, если прочесть слово «база» наоборот, то получается казахское «азаб» – «мучение». «Не станет ли для казахов так называемый социализм этим самым азабом?» – задавался он вопросом. В зале поднялся шум. Ярославский заявил, что такую игру слов он считает неудачной... Зафиксированные в протоколах съезда выступления говорят о том, что большевики навязывали казахскому обществу социалистический путь развития через угрозы и насилие. В 1925-м Сталин направил в Казахстан Филиппа Голощекина. Секретарь Казкрайкома Султанбек Кожанов провидчески заметил, что объявленное в 1923 году наступление на «казахский национализм» становится «настоящим». Казахские коммунисты, среди которых был и Сакен Сейфуллин, написали в начале этой кампании письмо на имя представителя центра Ярославского, где спрашивали, на каком основании казахов обвиняют в национализме. Оно было проигнорировано, и с 1925 года обвинения в национализме стали приобретать массовый характер. – Я работаю над исследованием материалов движения «Алаш» с 1989 года, – говорит Мамбет Койгелдиев. – В выпущенных книгах и монографиях, составленных для Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий справках, я отстаиваю следующую позицию: движение «Алаш» – это национально-освободительное движение казахского народа. А ведь оно до сих пор воспринимается, исходя из советских установок о том, что «Алаш» – это движение интеллигентной части казахского общества. В советской историографии движение «Алаш» всегда рассматривалось в контексте искаженной имперской истории, а должно было бы в контексте, во-первых, всемирной истории, во-вторых – национально-освободительных движений, происходивших во всем мире – Азии, Африке, Европе… Мифы тайной полиции Сейчас многие задаются вопросом, почему архивы в постсоветских странах то открывают, то закрывают. Казахстан не стал исключением. – Я говорил на эту тему с разными людьми, в том числе и с представителями КГБ и КНБ, – сообщил Мамбет Койгелдиев. – Они объясняют, что архивные материалы якобы нельзя предавать огласке, так как там «содержится много доносов». Сосед «стучал» на соседа, брат – на брата. Их потомки живы, и между ними могут возникнуть конфликты. За тридцать последних лет я собрал огромное количество документов по репрессиям в архивах Казахстана, Москвы, Ташкента, Оренбурга и пришел к выводу, что утверждение «в репрессиях виноваты сами казахи, потому что предавали друг друга» – миф, созданный комитетом госбезопасности. Впрочем, это их обычный прием. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, НКВД, КГБ – в общем, так называемая тайная полиция – хотела спрятать свои преступления в надежных, как они думали, сейфах. Наш КНБ принял по наследству эту установку. Это я к тому, что мы в этом плане (доносов друг на друга) не отличаемся от других народов – какую республику бывшего Союза ни возьми, все документы по репрессиям очень схожие. Преследуя политические цели, большевики, а потом коммунисты в первую очередь расправились со своими оппонентами, затем занялись оговором целого народа (казахов, украинцев, татар и других). Единственный путь развития общества, который они могли предложить, был полицейским – борьба с собственным народом методами тоталитарных режимов. Идеологический миф о так называемом казахском национализме из той же серии – он был создан в недрах тайной полиции. Я проследил эволюцию этого обвинения. Лидеров Алаш Орды – Ахмета Байтурсынулы, Алихана Букейхана, Миржакыпа Дулатулы – при царизме обвиняли в сепаратизме, а советская власть – в буржуазном национализме, запустив миф о том, что, отделившись от России, националисты хотят построить буржуазное государство. На большее воображения, видимо, не хватило: ведь большевики боролись против капитализма, а капитализм – это буржуазная власть. Казахскую интеллигенцию во главе с Алиханом Букейханом тоже назвали «буржуазной». Дело в том, что всех, кто был против советской власти, называли баями, а алашординцы, мол, отстаивают их интересы. Далее – 1986 год. То декабрьское восстание казахской молодежи, не мудрствуя лукаво, опять назвали проявлением процветающего казахского национализма. Об этом писали все центральные газеты – «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и т. д. Сейчас мы пришли к тому же: некий молодой человек, не так давно начавший карьеру высокопоставленного государственного чиновника, обвинил определенную часть общества в «пещерном национализме». Ахмет Байтурсынулы задавался вопросом: «Когда же это прекратится? Ведь если начинаешь отстаивать казахские интересы, язык и культуру, то всегда будешь считаться казахским националистом и на тебя начинаются гонения. Но мы никогда не прекратим борьбу за свои язык и культуру». Теперь о том, почему наибольшие репрессии большевики применили именно против Казахстана и Украины. Когда Сталин окончательно взял власть в свои руки, то он ополчился в первую очередь на украинский, татарский и казахский «национализм». Формируя материалы для 12 томов об алашординцах, я нашел в архивах ранее не известную поэму Жусупбека Аймауытулы «Тез өлмен!», которую упомянул Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая летом этого года в Туркестане на Национальном курултае. Она написана в 1929-м в тюремной камере, в ней оплакиваются несостоявшиеся надежды: народ так и не добился независимости и не смог возродить свою государственность. Образно название «Тез өлмен!» можно перевести так: я не сдамся и легко свою жизнь не отдам, а если умру, то останется моя идея. Байтурсынулы, также находясь в те годы в большевистских застенках, написал «Бесiк жыры» – колыбельную песню. В ней он в завуалированной форме описывает положение народа, сравнивая его с младенцем, которого убаюкивают обещаниями о сказочном будущем. А ведь еще 20 лет назад эти люди лелеяли надежды на возрождение национальной государственности. В благополучном для казахской общественной жизни 1909 году в Петербурге были изданы сборник поэтических произведений Абая Кунанбайулы, «Сорок басен» Ахмета Байтурсынулы и «Оян, қазақ!» Миржакыпа Дулатулы. Эти книги, как мне кажется, выражали состояние общественной мысли казахского общества начала XX века, – считает Мамбет Койгелдиев. Неоплаканная трагедия В конце 20-х – начале 30-х годов были расстреляны и Ахмет Байтурсынулы, и Миржакып Дулатулы, и Магжан Жумабай, и Жусупбек Аймауытулы, а вместе с ними и идея национального возрождения. – Мы, казахи, к сожалению, до сих пор не осмыслили размеров той трагедии, – считает Мамбет Койгелдиев. – Если бы это произошло где-нибудь в другой стране, то наверняка она была бы доведена до широкой общественности, а мы не можем донести даже до самих казахов… Меня наверняка также спросят: чем же Казахстан так резко отличается от других стран Центральной Азии, где репрессии прошли куда мягче? А тем, что казахи резко противостояли большевистско-советской экспансии. Такой партии, как «Алаш», не было ни в одной из стран региона. Депутатами Государственной Думы (1906–1917) были избраны девять казахов. В годы Гражданской войны казахские части в составе Белой армии выступили против советской власти. Последующие жестокие репрессии в Казахстане для того и проводились, чтобы обезглавить Казахстан, оставить только послушную, запуганную массу и окончательно утвердиться здесь. В готовящемся 12-томном издании «Алашординское дело» в том числе идет речь о ряде закрытых спецопераций, проведенных в Казахстане ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ СССР против национально-освободительных сил, начиная с 1920-го до 50-х годов. «Парламент-2» имел объектом политическое руководство республики 20-х годов. «Джигит» – против тех, кто был в рядах алашординских полков в составе Белой армии, «Суфии» – против казахского духовенства. Вот так был нанесен непоправимый урон количественному и качественному составу народа. К 1917 году, к моменту, когда свершилась Октябрьская революция, количество узбеков составляло примерно 3,5 млн, казахов – около 6 млн. Ныне узбеков 35 млн, а казахов – 14 млн. От голода 1921–1923-х годов погибло около миллиона человек, следующий, начавшись фактически в 1928-м и завершившись в конце 1933 года, унес половину нации. Сейчас мир прекрасно понимает, что на смену политикам со старым мышлением идет новое поколение образованных казахов, ориентированных на западные духовные и демократические ценности. Установление советской власти на территории Казахстана однозначно не было легитимным. Когда Советы пришли в казахские степи, то хотели, чтобы Казахстан, как и прежде, оставался в составе империи (теперь уже советской) как ее сырьевая база. Один немаловажный факт: в конце 1917 года в Казахстане состоялись выборы делегатов на всеобщее Всероссийское учредительное собрание. В них принимала участие и недавно созданная партия «Алаш». Она с первых дней отстаивала возрождение национальной государственности и во всех областях получила абсолютное большинство голосов. Но лидеры советской власти «опомнились» очень быстро: политическое руководство и первого (алашординского), и второго (советского) поколения было расстреляно. Богатствами Казахстана советская власть распоряжалась по своему усмотрению, не учитывая интересов коренного населения. Однако оставшимся в живых после рукотворных голодоморов внушали совсем другое. Один из примеров: некоторые историки считают, что, если бы казахи выбрали путь, предложенный партией «Алаш», то Казахстан повторил бы судьбу Афганистана. Но мне совершенно непонятно, как они могли прийти к таким выводам, не читая в подлиннике Букейхана, Байтурсынулы, Дулатулы, а также классиков национальной литературы?.. На мой взгляд, не владея языком, невозможно судить о духовной жизни общества, а произведения казахских авторов, будь то проза, поэзия или философские трактаты – это ключ к пониманию внутренней сути казахского общества. #наследие #Алаш #Алашординское дело