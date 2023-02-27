От пандусов – к высоким технологиям

Состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия», на котором обсуждался вопрос, касающийся лиц с инвалидностью.

Зачастую доступность благ для этой категории населения сводится к сооружению пандусов, подъемников, соблюдению других условий, касающихся передвижения. Но понятие безбарьерной среды намного шире.

– Физическая доступность для лиц с инвалидностью сегодня представлена в Казахстане. Однако по информационной доступности работа находится в зачаточном состоянии, – отмечает эксперт благотворительного фонда DARA Айгуль Табергенова.

По ее словам, информация, размещенная в информационных системах госорганов, сегодня недоступна для лиц с нарушениями зрения и слуха из-за отсутствуя инструментов, адаптированных под данную категорию. Это нарушает права более 100 тыс. человек, поскольку в Казахстане проживают свыше 85 тыс. лиц с инвалидностью вследствие нарушения зрения и более 29 тыс. – нарушения слуха.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения к 2050 году в мире каждый четвертый житель будет в той или иной степени иметь ограничения по слуху. Поэтому среди актуальных задач – предоставлять таким людям условия для адаптации в социум.

Казахстан ратифицировал конвенцию «О правах лиц с инва­лидностью». Данный документ регламентирует, что люди с огра­ниченными возможностями наравне с другими должны участвовать в культурной жизни, а государства – принимать все надлежащие меры для того, чтобы предоставлять им возможность развивать творческий, художественный и интеллек­туальный потенциал. В этой связи в рамках разработки проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия» благотворительным фондом DARA подготовлен ряд предложений.

Так, они предлагают, чтобы телерадиопрограммы, культурно-зрелищные мероприятия, показ фильмов и реклама были адаптированы для лиц, имеющих нарушения слуха и зрения. Для этого сегодня доступны такие технологии, как субтитры, аудиодескрипция, программы экранного чтения, сурдоперевод.

К слову, сам благотворительный фонд DARA реализует проект по созданию аудиодескрипции к лучшим музейным экспонатам страны. Это позволяет незрячим людям приобщиться к наследию мировой и казахстанской культуры. Подобные технологии можно применять повсеместно: на концертах, при показе художественных фильмов, мультфильмов, в театральных постановках, спортивно-массовых мероприятиях…

Более того, сегодня в международной практике есть немало других средств для лиц с нарушениями слуха и зрения. Многие из них присутствуют на рынке Казахстана. Дело остается за малым – внедрить их.

Однако в отечественном законодательстве отсутствует понятие «адаптированные средства и технологии для лиц с инвалидностью». Этот пробел намерены устранить, включив данный термин в понятийный аппарат Закона «О доступе к информации».

Немаловажным является воп­рос доступности к электронным информационным ресурсам с использованием технических решений, адаптированных под нужды лиц с нарушениями слуха и зрения.

Зият Абдыкаимов полностью потерял зрение, когда был подростком, но это не помешало ему окончить университет, пройти стажировку в США и работать в престижном вузе на родине. Он неоднократно поднимал воп­рос о недоступности цифровых услуг в Казахстане для людей, у которых есть проблемы со слухом или зрением.

По его словам, портал элект­ронного правительства сегодня недоступен для них. Более того, даже специализированный портал социальных услуг, который предназначен для лиц с инвалидностью, не учитывает особенности таких людей. В связи с этим он предлагает провести аудит всех информационных систем в Казахстане на предмет доступности для данной категории и потом (в течение двух лет) адаптировать под их нужды.

Озвученные предложения будут всесторонне обсуждаться и вноситься в законодательство.

– Если данные нормы будут поддержаны, то вопрос сдвинется с мертвой точки, и Казахстан сделает большой шаг вперед. Соответственно, у лиц с инвалиднос­тью будет больше возможнос­тей, чтобы социализироваться и адаптироваться в социуме, – резюмировала экс­перт благотворительного фонда DARA Айгуль Табергенова.