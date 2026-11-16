От «Перекрестка» к веб-сериалам: главные тренды казахстанской киноиндустрии

Кино
Дана Аменова
корреспондент

Еще десять лет назад фраза «казахстанский сериал» вызывала у большинства зрителей скептическую улыбку. Отечественный телеэфир ассоциировался либо с затянутыми мелодрамами о конфликтах свекрови и невестки, либо с непритязательными ситкомами. Однако за последние несколько лет индустрия совершила рывок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня проекты из Казахстана собирают десятки миллионов просмотров в сети, возглавляют топы крупнейших стриминговых платформ СНГ, побеждают на международных фестивалях в Каннах и Пусане, а локальный сленг и саундтреки уходят далеко за пределы страны.

Фундамент современной индустрии закладывался еще в середине 1990-х годов. В 1996 году на экраны вышел «Перекресток» — первая отечественная мыльная опера, ставшая настоящим культурным явлением. История нескольких алматинских семей на фоне бурных перемен эпохи приковала к экранам миллионы зрителей и доказала, что местные истории могут быть не менее захватывающими, чем зарубежные хиты.

В 2010-х годах эстафету подхватили телеканалы, сделавшие ставку на понятный народный юмор и семейные ценности. Комедийный сериал «Патруль» о буднях непутевых полицейских Серика и Берика превратился в долгоиграющую франшизу, подарившую стране целую плеяду звезд и крылатых фраз. Параллельно аульная драмеди «Келінжан» показала, что истории на казахском языке о жизни в глубинке способны бить все рекорды телесмотрения, собирая у экранов зрителей всех поколений.

Переломный момент наступил на рубеже 2020-х годов, когда молодые режиссеры и сценаристы, многие из которых вышли из КВН и музыкальных клипов, решили уйти из-под строгой цензуры эфирного телевидения в интернет. Главным катализатором перемен стало появление продюсерских центров нового формата, сделавших ставку на веб-сериалы. В сети авторы получили свободу говорить со зрителем на честном, живом языке — без искусственного пафоса и приукрашивания действительности.

На смену стерильным героям пришли сложные, неоднозначные персонажи, а вместо классической «мыльной» картинки появилась дерзкая операторская работа и динамичный монтаж.

Первой громкой ласточкой стала криминальная драма «SHEKER» (2020) режиссера Айторе Жолдаскали. История обычного алматинского студента Алдияра, который из-за страха отчисления и финансовых проблем ввязывается в мир закладчиков, оказалась пугающе реалистичной. Сериал стал трамплином для всей индустрии, показав, что остросоциальные темы востребованы аудиторией гораздо больше, чем глянцевые сказки.

Успех первых веб-проектов открыл шлюзы для самых смелых жанровых экспериментов. Настоящей сенсацией стал мрачный детективный триллер «5:32» Алишера Утева — жесткая, бескомпромиссная история о бывшем следователе по особо тяжким преступлениям, который в 1990-х ловил самых страшных маньяков страны.

Проект потряс зрителей уровнем натурализма и психологического напряжения, став одним из самых высокооцененных сериалов на постсоветском пространстве. Не меньший резонанс вызвала социальная драма «Черный двор» (2023), вернувшая зрителей в начало 2000-х и показавшая трагедию подростков из неблагополучного района, романтизирующих бандитскую жизнь. Проект оказался настолько востребованным, что получил продолжение «Черный двор. Побег» и полнометражную версию.

Параллельно кинематографисты освоили острую сатиру и черную комедию. В проекте «Саке» создатели с иронией взглянули на реалии местного чиновничьего аппарата: коррумпированный районный аким, испугавшись мнимой слежки спецслужб, вынужден изображать честного слугу народа и незаметно для себя начинает меняться.

А криминальный хит «Мошенники» вскрыл изнанку телефонного и финансового аферизма, став по-настоящему народным пособием по безопасности. К середине 2020-х жанровая палитра расширилась еще сильнее — от стильных боевиков вроде «MEOW» и «Сети» до спортивных драм («Офсайд») и мистических хорроров по мотивам фольклора («Казахские страшные сказки»).

Главный секрет стремительного взлета казахстанских сериалов заключается в искренности и узнаваемости. Авторы перестали копировать западные или российские шаблоны и начали рассказывать истории, глубоко укорененные в местной почве. Уникальный билингвальный колорит, в котором органично переплетаются казахская и русская речь, узнаваемая архитектура алматинских дворов, степные пейзажи и специфика семейных связей создают неповторимую атмосферу.

При этом локальные сюжеты поднимают универсальные человеческие вопросы: цену легких денег, давление общества, конфликт поколений и поиск справедливости. Именно эта честность сделала казахстанские проекты понятными и близкими зрителям далеко за пределами страны, ознаменовав настоящий золотой век отечественной сериальной индустрии.

#сериалы #тренды #киноиндустрии

Популярное

Все
«Строить, еще раз строить»: какие новые соцобъекты были запущены в Казахстане за неделю
Более 5 млрд тенге задолженности по алиментам взыскали в Павлодарской области
Касым-Жомарт Токаев сменил главу КНБ
Пьяный пассажир с ножом устроил переполох на авиарейсе в Милан
В Казахстане изменили правила для онлайн-игр и маркетплейсов
Токаев провел совещание с руководством КНБ
Диалог по актуальным вопросам торговой отрасли провели в партии «Әділет»
Бектенов обсудил с международным бизнесом развитие инвестиционного сотрудничества в здравоохранении
Более 10 человек погибли в пожаре на Пхукете
Попытку вывоза золота в Китай пресекли в области Жетiсу
Курултай рекомендовал госорганам усилить меры по безопасности детей
Ансамбль GULDER приглашает на сольный концерт «Шебер жаңғырығы»
От «Народной стройки» до цифровой экономики: депутаты Курултая разъяснили ключевые положения Послания Президента
Токаев произвел кадровое назначение
Советник-пресс-секретарь Президента прокомментировал смену главы КНБ
«Интереснее всего писать про то, как человек превращается в монстра»: сценарист и режиссер о фильме «Тоқылдақ»
Олжас Бектенов обсудил с главой миссии МВФ дальнейшее сотрудничество
В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике
Дмитрий Панарин стал серебряным призёром международного турнира по бадминтону
Выборы депутатов маслихата: как астанчанам найти свой избирательный участок
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В Кокшетау начали строить театр
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
В поддержку единства и государственного языка
Казахстанские параспортсмены завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча
В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег
Послание Президента: новые ориентиры социальной политики обсудили в Шымкенте
Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре
Эволюция «мирового супермаркета»: как китайский город становится цифровым хабом
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Своим примером вдохновлять других
Новое землетрясение произошло в Японии
Президент вручил госнаграды группе казахстанцев
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
Казахстан лидирует в Центральной Азии в мировом рейтинге развития туризма
Серийную мошенницу вновь осудили за аферу с арендой жилья в Астане
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Дорога в меднорудный край

Читайте также

Казахстан завоевал две награды кинопремии «Бриллиантовая ба…
В Германии прошли Дни казахстанского кино
Ожившая на экране классика
«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]