От «Перекрестка» к веб-сериалам: главные тренды казахстанской киноиндустрии

Еще десять лет назад фраза «казахстанский сериал» вызывала у большинства зрителей скептическую улыбку. Отечественный телеэфир ассоциировался либо с затянутыми мелодрамами о конфликтах свекрови и невестки, либо с непритязательными ситкомами. Однако за последние несколько лет индустрия совершила рывок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня проекты из Казахстана собирают десятки миллионов просмотров в сети, возглавляют топы крупнейших стриминговых платформ СНГ, побеждают на международных фестивалях в Каннах и Пусане, а локальный сленг и саундтреки уходят далеко за пределы страны.

Фундамент современной индустрии закладывался еще в середине 1990-х годов. В 1996 году на экраны вышел «Перекресток» — первая отечественная мыльная опера, ставшая настоящим культурным явлением. История нескольких алматинских семей на фоне бурных перемен эпохи приковала к экранам миллионы зрителей и доказала, что местные истории могут быть не менее захватывающими, чем зарубежные хиты.

В 2010-х годах эстафету подхватили телеканалы, сделавшие ставку на понятный народный юмор и семейные ценности. Комедийный сериал «Патруль» о буднях непутевых полицейских Серика и Берика превратился в долгоиграющую франшизу, подарившую стране целую плеяду звезд и крылатых фраз. Параллельно аульная драмеди «Келінжан» показала, что истории на казахском языке о жизни в глубинке способны бить все рекорды телесмотрения, собирая у экранов зрителей всех поколений.

Переломный момент наступил на рубеже 2020-х годов, когда молодые режиссеры и сценаристы, многие из которых вышли из КВН и музыкальных клипов, решили уйти из-под строгой цензуры эфирного телевидения в интернет. Главным катализатором перемен стало появление продюсерских центров нового формата, сделавших ставку на веб-сериалы. В сети авторы получили свободу говорить со зрителем на честном, живом языке — без искусственного пафоса и приукрашивания действительности.

На смену стерильным героям пришли сложные, неоднозначные персонажи, а вместо классической «мыльной» картинки появилась дерзкая операторская работа и динамичный монтаж.

Первой громкой ласточкой стала криминальная драма «SHEKER» (2020) режиссера Айторе Жолдаскали. История обычного алматинского студента Алдияра, который из-за страха отчисления и финансовых проблем ввязывается в мир закладчиков, оказалась пугающе реалистичной. Сериал стал трамплином для всей индустрии, показав, что остросоциальные темы востребованы аудиторией гораздо больше, чем глянцевые сказки.

Успех первых веб-проектов открыл шлюзы для самых смелых жанровых экспериментов. Настоящей сенсацией стал мрачный детективный триллер «5:32» Алишера Утева — жесткая, бескомпромиссная история о бывшем следователе по особо тяжким преступлениям, который в 1990-х ловил самых страшных маньяков страны.

Проект потряс зрителей уровнем натурализма и психологического напряжения, став одним из самых высокооцененных сериалов на постсоветском пространстве. Не меньший резонанс вызвала социальная драма «Черный двор» (2023), вернувшая зрителей в начало 2000-х и показавшая трагедию подростков из неблагополучного района, романтизирующих бандитскую жизнь. Проект оказался настолько востребованным, что получил продолжение «Черный двор. Побег» и полнометражную версию.

Параллельно кинематографисты освоили острую сатиру и черную комедию. В проекте «Саке» создатели с иронией взглянули на реалии местного чиновничьего аппарата: коррумпированный районный аким, испугавшись мнимой слежки спецслужб, вынужден изображать честного слугу народа и незаметно для себя начинает меняться.

А криминальный хит «Мошенники» вскрыл изнанку телефонного и финансового аферизма, став по-настоящему народным пособием по безопасности. К середине 2020-х жанровая палитра расширилась еще сильнее — от стильных боевиков вроде «MEOW» и «Сети» до спортивных драм («Офсайд») и мистических хорроров по мотивам фольклора («Казахские страшные сказки»).

Главный секрет стремительного взлета казахстанских сериалов заключается в искренности и узнаваемости. Авторы перестали копировать западные или российские шаблоны и начали рассказывать истории, глубоко укорененные в местной почве. Уникальный билингвальный колорит, в котором органично переплетаются казахская и русская речь, узнаваемая архитектура алматинских дворов, степные пейзажи и специфика семейных связей создают неповторимую атмосферу.

При этом локальные сюжеты поднимают универсальные человеческие вопросы: цену легких денег, давление общества, конфликт поколений и поиск справедливости. Именно эта честность сделала казахстанские проекты понятными и близкими зрителям далеко за пределами страны, ознаменовав настоящий золотой век отечественной сериальной индустрии.