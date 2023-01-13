От первенства страны до Универсиады

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Аскар Султан

Сегодня в рамках юбилейных ХХХ зимних Студенческих игр, которые вчера стартовали в американском городе Лэйк-Плэсиде,
сборная Казахстана по хоккею скрестит клюшки с корейцами.

Напомним, что в мужском турнире зимней Универсиады принимают участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США. В предварительном раунде будет две группы по шесть команд, по две лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.

Отметим, что наша команда по хоккею с шайбой является одним из фаворитов турнира, так как в 1995 году становилась чемпионом Студенческих игр, а также четырежды завоевывала серебряные награды и трижды – бронзовые. Первый поединок в своей группе уже сегодня мы проведем против национальной сборной Южной Кореи, на следующий день будем экзаменовать Венгрию, 16 января скрестим клюшки с Великобританией, 17-го со Словакией, а 18-го с хозяевами турнира – США.

Накануне старта турнира главный тренер студенческой сборной Казахстана Галым Мамбеталиев в интервью пресс-службе КФХ рассказал о формировании состава и готовности к Универсиаде.

– Галым Баубекович, спортсмены вылетели в Америку за три дня до первой игры. Насколько сложна адаптация?

– Время покажет. Да, мы играли в других странах, но всегда прилетали намного раньше, за две недели, 10 дней. Сейчас постараемся в короткий срок привести ребят в нужное состояние, чтобы они мог­ли хорошо играть.

– Матчи по казахстанскому времени будут глубокой ночью. Тоже непросто?

– Непросто, но они молодые ребята и быстрее восстанавливаются и адаптируются, чем те, кто постарше.

– Расскажите о формировании состава.

– Мы собрали тех, на кого смот­рели, на кого надеемся. Есть травмированные, Диас Гусейнов не поехал у нас. Из первой команды многих хотели взять, но у них сейчас насыщенный график, не получается, так как они играют в основном составе. Мы проверим тех, кто у нас, и они тоже скоро займут место в «Барысе». Поехали с теми, кто есть. Я считаю, что на данный момент сборная неплохая, все ребята играющие. Практически все лидеры. Столичный «Номад» (костяк сборной) – молодая команда, и все по возрасту подходят в студенческую сборную. Все наши ребята – казахстанцы.

– Все впервые выступят на Универсиаде?

– Да, для них это станет определенной школой, ребята получат возможность поиграть в другой хоккей, с другими сборными. Смогут посмотреть на американцев, тех же канадцев, словаков. Увидим, как они будут себя проявлять. В физическом плане все хорошо выглядят, главное – как можно скорее адаптироваться к часовому поясу. Также важно, чтобы они понимали, зачем едут.

– Каков опыт тех ребят, кто сейчас едет на Универсиаду?

– Многие выступали на молодежных чемпионатах мира. В том числе и в топ-дивизионе. Это парни 1999–2001 годов рождения. Здесь и те, кто завоевали путевку в элитный дивизион молодежного чемпионата мира во Франции. Ребята младше – 2002, 2003 и 2004 годов рождения – также играли за «молодежку». Все хоккеисты уже пробовали себя в сборной. Кто-то даже выступал и в национальной команде, они должны стать лидерами.

– Костяк – это «Номад», но сборная – это все-таки другое. Уже сформированы сочетания?

– Практически все тройки готовы, они играют у нас в «Номаде» и понимают требования. Большинство, меньшинство – все знают. Нам только все вместе нужно прогнать. И тех, кто не играет в «Номаде», мы знаем, их сильные и слабые стороны.

– По вратарской линии еще не определились?

– У нас три равноценных вратаря. Поставим того, кто будет находиться в лучшей форме.

Напомним, что в состав сборной Казахстана вошли: вратари – Роман Калмыков, Андрей Шутов (оба – «Номад», Астана), Денис Каратаев («Сарыарка», Караганда); защитники – Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Никитин, Абылайхан Сулейменов (все – «Номад»), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Кирилл Полохов («Арлан», Кокшетау); нападающие: Станислав Александров, Олег Бойко, Али Касенов, Всеволод Логвин, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алдияр Нурлан, Алихан Омирбеков (все – «Номад»), Саян Данияр, Руслан Демин («Сарыарка»), Максим Мусоров («Химик», Воскресенск, Россия).

Но на этом наши новости о хоккее не завершаются. После небольших каникул, связанных с наступлением 2023 года, наконец-то возобновились и игры в национальном первенстве. В чемпионате по-прежнему безоговорочно лидирует карагандинская «Сарыарка», набравшая уже рекордные 66 очков. В последних спаренных поединках «беркуты» на выезде дважды обыграли петропавловский «Кулагер» со счетом 3:2 и 4:3.

Ну а теперь результаты оставшихся поединков: в Астане «Снежные барсы» вначале потерпели сокрушительное поражение от палодарского «Иртыша» со счетом 3:7, но потом взяли реванш – 3:1. В Кокшетау «Арлан» принимал «Актобе» и дважды победил со счетом 7:2 и 5:2. В Усть-Каменогорске местное «Торпедо» принимало «Алматы» и, уступив в первой встрече по итогам овертайма со счетом 3:4, команда все же взяла реванш, выиграв в основное время со счетом 4:3.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1. «Сарыарка» 36 30 157–72 66

2. «Номад» 38 23 145–70 55

3. «Хумо» 32 19 107–59 47

4. «Арлан» 34 21 132–76 45

5. «Актобе» 34 16 98–89 42

6. «Бейбарыс» 32 16 106–94 41

7. «Горняк» 35 14 106–107 35

8. «Кулагер» 35 11 99–90 32

9. «Иртыш» 36 9 101–162 28

10. «Алматы» 34 9 75–118 27

11. «Торпедо» 36 6 72–149 21

12. «Снежные

барсы» 32 2 40–52 6

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