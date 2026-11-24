Когда о работе университета говорит Президент страны, это особая гордость и одновременно большая ответственность. 19 ноября на III Форуме стратегических партнеров Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев, говоря о развитии международного сот­рудничества в высшем образовании, отметил опыт Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и первую в Казахстане Мас­терскую Лу Бань.

Для нашей команды это значимое признание многолетнего труда. За словами Президента стоит совместная работа преподавателей, ученых, инженеров, руководителей проектов, административных и технических сотрудников, а также казахстанских и зарубежных партнеров.

Мастерская Лу Бань не просто современная лаборатория или международный проект. Это пример того, как благодаря доверию, настойчивости и объединению усилий большая идея превратилась в экосистему инженерного образования, научных исследований и сотрудничества с промышленностью.

История проекта началась в мае 2023 года на саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане. По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина было положено начало созданию Мастерской Лу Бань в нашей стране. Соглашения заключили Восточно-Казахстанская область и город Тяньцзинь, а также ВКТУ и Тяньцзиньский профессиональный университет.

От соглашений до открытия центра была проведена масштабная организационная, образовательная и техническая работа. В августе 2023 года 15 преподавателей ВКТУ прошли специальную подготовку в Тяньцзине, изучив современное автомобильное оборудование и практико-ориентированные подходы к инженерному образованию.

9 декабря 2023 года в университете открылась первая в Казахстане Мастерская Лу Бань. В ней были сформированы четыре направления подготовки: техническое обслуживание транспорт­ных средств, автомобили с двигателями внутреннего сгорания, электрический и гибридный транспорт, интеллектуальные автомобильные системы. Студенты получили доступ к современным диаг­ностическим комплексам, системам ADAS, электромобилям и технологиям беспилотного управления. Вуз также начал внедрять методологию EPIP – Engineering Practice Innovation Project, основанную на решении реальных инженерных задач.

В феврале 2024 года Мастерскую посетил Президент Казахстана. Высокая оценка Главы государства стала дополнительным стимулом для развития проекта. Следующим этапом стал переход от практической подготовки студентов к созданию собственных инженерных решений. Так появилась концепция Инжинирингового центра SMART Driving Technology, открытого в ноябре 2025 года. Сегодня здесь развиваются технологии автономного вождения, искусственного интеллекта для транспорта, компьютерного зрения, интеллектуальной навигации, цифровых двойников и моделирования дорожных ситуаций. Используются беспилотные платформы, автомобили Changan, системы LiDAR, радары, камеры, интеллектуальные сенсоры и технологии AR⁄VR.

Для нас принципиально важно, чтобы студенты не только знакомились с современным оборудованием, но и самостоятельно разрабатывали алгоритмы, проводили эксперименты и учились решать реальные задачи автомобильной индустрии будущего.

В 2026 году проект вышел на новый международный уровень. Совместно с Great Wall Motors, Tianjin Vocational University и Astana Motors на базе Мас­терской Лу Бань начал работу официальный Центр обучения и сертификации инженерно-технических специалистов. Специалисты Great Wall Motors и китайские партнеры подготовили 15 преподавателей и инженеров ВКТУ по об­служиванию автомобилей HAVAL H7 и TANK 500. После этого представители университета сами приступили к обу­чению специалистов автомобильной отрасли. Подготовку в ВКТУ прошли представители Казахстана, Армении, Грузии, Монголии, Таджикистана, Турк­менистана и Азербайджана. Это первый в Центральной Азии официальный Центр обучения и сертификации Great Wall Motors, где планируется ежегодно готовить и сертифицировать не менее 500 человек.

За этими результатами стоят многочисленные встречи, переговоры, технические решения, образовательные программы и совместные инициативы. Искренне благодарю коллектив ВКТУ, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, руководство Восточно-Казахстанской области, Тяньцзиньский профессиональный университет, компании Great Wall Motors и Astana Motors за поддержку, доверие и профессиональное сотрудничество.

Настоящее международное парт­нерство определяется конкретными результатами: новыми технологиями, компетенциями и возможностями. Оценка Президента стала признанием труда всей команды и наших партнеров, вместе с которыми мы продолжим развивать инженерное образование во имя технологического будущего Казахстана.