От площадок до спорткомплексов

И это так. Я не стану говорить о прорывных объектах программы ФИИР и новых технологиях, о специализированных экономических зонах, грандиозных стройках республики и реформации социальной системы. Я скажу о спорте, который мне ближе и который является важной частью государственной политики. Как сказал Глава нашей республики, основой здоровья нации должен стать здоровый образ жизни граждан. И что для этого надо создавать условия. У нас, в павлодарском Прииртышье, вопросу уделяется большое внимание. В прошлом году в области были построены два современнейших Дворца спорта в Павлодаре и Аксу и Центр бокса в Павлодаре, 53 мини-футбольных площадок с искусственным травяным покрытием.

В нынешнем году в областном центре стартовал новый проект «Спорт-сити Павлодар». В его рамках строительство ипподрома с манежем, лукодрома, плавательного бассейна с длиной дорожек 50 метров, еще ряд комплексов по спортивным дисциплинам.

Строительство спортсооружений ведется не только в городской местности, но и в сельской. На основе этой программы планируется установить в сельских школах 100 спортивных площадок с искусственным покрытием и снарядить их всем необходимым инвентарем. Зимой в городах и селах заливаются катки и прокладываются лыжные трассы. Регулярно в нашей области проводятся различные соревнования, в том числе и международные. Развивается массовый спорт в учебных заведениях и на производствах. Это позволит, как сказал аким области Ерлан Арын, досрочно добиться исполнения поручения Президента страны о 30-процентном охвате спортом. Сегодня он в нашем регионе уже составляет 26,8%.

Анатолий ЕРМОЧЕНКО, ветеран спорта, Павлодар