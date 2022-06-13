От поля до границы

Покончить с «серыми» схемами экспорта зерна позволит пилотный проект по упрощенному возврату НДС, официально действующий с ноября минувшего года.

Инициаторами проекта выступила НПП «Атамекен» при участии Комитета государственных доходов (КГД) Минфина. В процедуре упрощенного возврата используется информационная система Qolday, для которой разработан модуль «Астық қойма» – виртуальный зерновой склад. С его помощью полностью отражается весь цикл перемещения зерна: от уборки до отгрузки на элеватор и приемки на хранение.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя КГД МФ РК Кайрат Миятов, за два истекших года в рамках упрощенной схемы зерновым экспортерам вернули НДС на 127 млрд тенге. При этом импорт зерна в 2019–2021 годах, по данным МГД, составил 2,7 млн тонн (157 млрд тенге). Экспорт – 20,2 млн тонн, из них в Россию ушла 441 тыс. тонн.

Вместе с тем, как счел необходимым подчеркнуть Кайрат Миятов, пшеница, импортируемая из РФ, зачастую используется в различных «серых» схемах, поскольку там стоимость зерна гораздо ниже, и местные экспортеры стремятся закупать ее в сопредельной стране, а экспортировать – под видом казахстанской. Да еще и НДС вернуть…

Для исключения подобного рода рис­ков, от которых несет потери бюджет, НПП «Атамекен» совместно с Комитетом государственных доходов запустили «пилот» по упрощенному возврату НДС.

– То есть тем экспортерам, которые заключат меморандум об участии в данном проекте, возврат НДС будет проводиться без проверки и применения штрафных санк­ций, – пояснил заместитель председателя КГД.

По его словам, серьезные зерновые компании заинтересованы в том, чтобы исключить из числа экспортеров- поставщиков, которые используют «серые» схемы, не выплачивают налоги и тем самым создают неравные условия для добросовестных производителей зерна.

На сегодня в пилотном проекте участвуют 20 налогоплательщиков. Из них семь –экспортеры и 13 –непосредственные поставщики, выращивающие пшеницу. У участников «пилота» есть право в случае, если у них будут выявлены какие-то налоговые разрывы, в течение ста дней самостоятельно нарушения устранить, тогда заявленная сумма на возмещение НДС будет благополучно возвращена.

– Заключение меморандума – дело добровольное. Любая компания может к нему присоединиться. Для этого нужно обратиться к оператору программы – НПП «Атамекен», – отметил Кайрат Миятов.

Теперь о частностях. Пилотный проект предусматривает возврат налога в двух вариантах. Первый – без проведения камерального контроля в течение 15 рабочих дней. Для этого необходима банковская гарантия на сумму НДС, которая заявлена к возврату из бюджета.

Второй вариант предлагает в течение 100 календарных дней камеральный контроль, который будет проводить Комитет государственных доходов. При этом банковская гарантия не требуется.

Как считают эксперты из КГД, «пилот» призван отсечь недобросовестных поставщиков, но не угрозой штрафов или других санкций (по уверению Кайрата Миятова, никакие штрафные санкции к участникам проекта применяться не будут), а созданием прозрачных условий для ведения бизнеса.

Для этого, как уже было сказано выше, на базе НПП «Атамекен» создан информационный ресурс, в котором, помимо учета жизненного цикла зерна, будут отражены сведения о налогах, включая и расхождения по налоговой отчетности каждого из игроков казахстанского зернового рынка.

Таким образом, зерновые поставщики сами станут следить за своей деловой репутацией. А экспортеры смогут сделать оптимальный выбор контрагентов, не имеющих проблем с фискальным ведомством.

– В мае текущего года уже два крупных налогоплательщика подали заявление по возврату НДС в сумме порядка 300 миллионов тенге. Они выбрали второй вариант, предусматривающий стодневную камеральную проверку. Мы планируем в июне ее завершить и вернуть подтвержденную сумму налога на счета этих зерновых компаний. Наде­емся, данный «пилот» создаст равные конкурентные условия внутри зернового рынка Казахстана, мотивирует бизнесменов, специализирующихся на сделках с зерном, отказаться от непрозрачных схем, – резюмировал заместитель председателя КГД.

К проекту уже проявляют интерес и другие производители сельхозпродукции. Об этом заявила советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Екатерина Никитинская.

– Упрощенной схемой возврата НДС уже заинтересовались птицеводы, мукомолы, переработчики зерна и даже представители предприятий пищевой промышленности Казахстана. Однако сначала следует убедиться, что проект успешно работает, а после уже рассмат­ривать возможность его дальнейшего масштабирования, – отметила она.