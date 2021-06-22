От поля до прилавка

Статьи
281
Любовь Доброта

С начала года в Шымкенте индекс цен на социально значимые продовольственные товары сос­тавил 106,2%. По данному показателю город находится на 11-м месте по республике.

Чтобы сдержать рост цен на социально значимые продовольственные товары, в городе реализуется ряд мер, включая расширение числа соцмагазинов. Так, на днях «Социальный магазин» открылся по улице Елшибек-батыра, № 116. Его особенность – низкие и фиксированные цены на продукты питания первой необходимости. Купить их может каждый желающий, но есть ограничения по объему продажи в одни руки.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию сельского хозяйства в рамках проекта «От поля до прилавка» в городе планируется еще открытие подобных магазинов. Уже в июле такая торговая точка откроется в густонаселенном 18-м микрорайоне. Сейчас завершается ремонт помещения, идет подготовка к установке стеллажей и оборудования.

Кроме того, в августе планируется запуск 4 передвижных торговых точек по реализации мясной продукции. Поставлять ее шымкентцам будет крестьянское хозяйство «Каскасу-С», занимающееся, в частности, откормом скота в городе.

С фермером заключен соответствующий договор, согласно которому предпринимателю предоставлены в оборот заемные средства в размере 200 млн тенге. Свою продукцию хозяйство будет реализовывать через социальные магазины и передвижные торговые пункты. В них, кроме мясной продукции, намечено продавать овощи и другие продукты питания. Жители смогут приобрести качественное продовольствие по сниженным ценам.

Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обсуждены на минувшей неделе на специальном совещании, которое прошло под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова. Он поставил задачу в каждом из 4 районов города проработать вопрос открытия большого количества социальных магазинов.

Еще одной формой поддержки местных товаропроизводителей и крестьянских хозяйств, а заодно и действенной мерой по стабилизации цен на продукты питания являются продовольственные ярмарки, которые проводятся еженедельно на площадке перед дворцом культуры «Фосфорник», на территории Центрального стадиона им. Кажымукана, в торговом ряду «1000 мелочей» и возле торгового центра «Рахима Плаза».

Местным товаропроизводителям, торгующим в том числе и на ярмарках, предоставлены оборотные средства на стабилизацию цен на хлебобулочные изделия, яйцо куриное, овощную продукцию, сахар-песок, масло подсолнечное.

Кроме того, планируется выдача заемных средств по оборотному механизму стабилизационного фонда таким крупным хозяйствам города, как КХ «Байтерек Агро» в размере 200 млн тенге и КХ «Керемет-Сапа» – 100 млн тенге.

Заемные средства из бюджета на пополнение оборотных средств получили крупные торговые сети, которые взяли на себя обязательство продавать по фиксированным ценам ряд продовольственных товаров.

Так, крупная торговая сеть «Грамад», получившая 800 млн тенге, предлагает покупателям по стабильным ценам 12 видов продуктовых товаров. В ассортименте торговой сети «Фиркан», которой выделили 300 млн тенге, – 11 видов. В Magnum Cash&Carry, профинансированной на пополнение оборотных средств на сумму 1 млрд тенге, на прилавках присутствует весь ассортимент товаров по фиксированным ценам, в списке – 19 наименований.

Популярное

Все
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Статьи
В гармонии чувств и технологий
Статьи
Стремление к высоте
Статьи
Дети «Евразии»
Статьи
Литературовед из Туркестана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]