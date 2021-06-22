С начала года в Шымкенте индекс цен на социально значимые продовольственные товары сос­тавил 106,2%. По данному показателю город находится на 11-м месте по республике.

Чтобы сдержать рост цен на социально значимые продовольственные товары, в городе реализуется ряд мер, включая расширение числа соцмагазинов. Так, на днях «Социальный магазин» открылся по улице Елшибек-батыра, № 116. Его особенность – низкие и фиксированные цены на продукты питания первой необходимости. Купить их может каждый желающий, но есть ограничения по объему продажи в одни руки.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию сельского хозяйства в рамках проекта «От поля до прилавка» в городе планируется еще открытие подобных магазинов. Уже в июле такая торговая точка откроется в густонаселенном 18-м микрорайоне. Сейчас завершается ремонт помещения, идет подготовка к установке стеллажей и оборудования.

Кроме того, в августе планируется запуск 4 передвижных торговых точек по реализации мясной продукции. Поставлять ее шымкентцам будет крестьянское хозяйство «Каскасу-С», занимающееся, в частности, откормом скота в городе.

С фермером заключен соответствующий договор, согласно которому предпринимателю предоставлены в оборот заемные средства в размере 200 млн тенге. Свою продукцию хозяйство будет реализовывать через социальные магазины и передвижные торговые пункты. В них, кроме мясной продукции, намечено продавать овощи и другие продукты питания. Жители смогут приобрести качественное продовольствие по сниженным ценам.

Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обсуждены на минувшей неделе на специальном совещании, которое прошло под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова. Он поставил задачу в каждом из 4 районов города проработать вопрос открытия большого количества социальных магазинов.

Еще одной формой поддержки местных товаропроизводителей и крестьянских хозяйств, а заодно и действенной мерой по стабилизации цен на продукты питания являются продовольственные ярмарки, которые проводятся еженедельно на площадке перед дворцом культуры «Фосфорник», на территории Центрального стадиона им. Кажымукана, в торговом ряду «1000 мелочей» и возле торгового центра «Рахима Плаза».

Местным товаропроизводителям, торгующим в том числе и на ярмарках, предоставлены оборотные средства на стабилизацию цен на хлебобулочные изделия, яйцо куриное, овощную продукцию, сахар-песок, масло подсолнечное.

Кроме того, планируется выдача заемных средств по оборотному механизму стабилизационного фонда таким крупным хозяйствам города, как КХ «Байтерек Агро» в размере 200 млн тенге и КХ «Керемет-Сапа» – 100 млн тенге.

Заемные средства из бюджета на пополнение оборотных средств получили крупные торговые сети, которые взяли на себя обязательство продавать по фиксированным ценам ряд продовольственных товаров.

Так, крупная торговая сеть «Грамад», получившая 800 млн тенге, предлагает покупателям по стабильным ценам 12 видов продуктовых товаров. В ассортименте торговой сети «Фиркан», которой выделили 300 млн тенге, – 11 видов. В Magnum Cash&Carry, профинансированной на пополнение оборотных средств на сумму 1 млрд тенге, на прилавках присутствует весь ассортимент товаров по фиксированным ценам, в списке – 19 наименований.