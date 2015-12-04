​От понимания – к реализации

В работе по информационно-разъяснительному сопровождению Послания задействованы все партийные структуры, особая роль в этом процессе отводится региональным и территориальным филиалам. Как рассказал на брифинге в столице руководитель департамента политичес­кой работы центрального аппарата «Нур Отана» Руслан Алишев, на сегодня в структуре партии насчитывается 5 667 первичек, объединяющих свыше 860 тыс. человек, и именно через них до населения доводится суть проводимых в стране реформ. Не менее важная работа предстоит депутатскому корпусу партии – это фракция в Мажилисе, члены политсоветов и более 3,2 тыс. депутатов маслихатов от «Нур Ота­на».

– Это люди, которые имеют огромный профессиональный и жизненный опыт, знают ситуацию на местах и способны доступным языком объяс­нять политику Президента, – отметил Р. Алишев.

Важная задача, на которой партия сосредоточится уже на этапе разъяс­нительной работы, – это активное вовлечение гражданского общества в реализацию как Послания, так и Плана нации. Для этого задействованы все диалоговые площадки при партии. Это общенациональная коалиция демократических сил «Казах­стан-2050», объединившая 5 политических партий, 18 крупнейших общественных объединений и более 500 НПО на местах, республиканские общественные советы партии по борьбе с коррупцией, поддерж­ке предпринимательства и по вопросам культуры и искусства, а также экспертные группы по направлениям предвыборной платформы партии.

Особую значимость разъяснительной работы отметила и член фракции партии в Мажилисе Парламента РК депутат Загипа Балиева. В целом, по ее мнению, успешная реализация Послания Главы государства «Казах­стан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» возможно при активной работе по трем направлениям.

– В первую очередь, нужно в полном объеме использовать те законы, которые мы приняли по реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Второе – сейчас Правительству и Парламенту надо правильно и сбалансированно скомпоновать и принять общенациональный план действий по реализации задач, обозначенных в Послании. И третья, очень важная составляющая, – это грамотная разъяснительная работа на местах, – отметила З. Балиева, подчеркнув, что для обеспечения эффективности всей этой работы нужна максимальная координация действий всех структур.

Что касается законодательного обеспечения реализации поставленных в Послании задач, то, по словам депутата, фракция «Нур Отана» тщательно изучает этот важный документ, и на данный момент можно сказать, что нормативно-правовая база для его осуществления в стране в целом уже имеется. Вместе с тем депутаты фракции высказали предположение о том, что с учетом отмеченной Президентом важности формирования региональных драйверов экономического роста может появиться необходимость в принятии закона о региональном развитии.

Депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов, в свою очередь, отметил актуальность нынешнего Послания Елбасы, ставшего, по сути, антикризисным планом страны в условиях мировой нестабильности. Также он особо подчеркнул, что экономические трудности не станут помехой для исполнения социальных обязательств государства по отношению к своим гражданам.