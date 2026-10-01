От постановки задач до конечного результата

Цифровизация
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее прошел лекционно-прак­тический workshop «Перспективы развития искусственного интеллекта в сфере GovTech». В нем приняли участие государственные служащие, депутаты маслихата, руководители подведомственных организаций и квазигосударственного сектора, а также специалисты в сфере цифровизации. Участникам рассказали о том, как ИИ меняет систему госуправления и оказания госуслуг. Особое внимание было уделено практическому применению ИИ – от постановки задач и работы с данными до получения конечного результата.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель управления цифровых технологий области Абзал Серикулы отметил, что внедрение ИИ является мощным инструментом для оперативного решения задач. Эта технология позволяет вывести систему государственного управления на качественно новый уровень.

– Сегодня цифровизация является одним из ключевых направлений развития области Абай. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а находить конкретные решения, которые облегчают повседневную жизнь населения, повышают качество и дос­тупность госуслуг. Сотрудничество гос­аппарата и IT-сообщества – главный ключ к успеху, ведь настоящие инновации возникают там, где потребности государства сочетаются с гибкостью IT-сферы. Мы всегда открыты для ваших идей и смелых взглядов. Искусственный интеллект можно использовать для сокращения бумажной работы, совершенствования аналитики и обратной связи с гражданами, – отметил Абзал Серикулы.

В ходе workshop участникам объяснили понятие GovTech, различия между ИИ-агентом, чат-ботом и обыч­ной информационной системой, познакомили с правовыми основами применения ИИ в Казахстане, включая Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. Спикер Semey Hub Владислав Набока провел мастер-класс по созданию ИИ-агента в условиях офис­ной работы. Были затронуты вопросы кибербезопасности и кибергигиены, а также применения модели KazLLM.

На примере действующих государственных ИИ-сервисов, включая eGov GPT, eGov AI, Smart Data Ukimet и «Цифровую карту семьи», участникам продемонстрировали, как формируются решения на основе ИИ по принципу «задача – данные – модель – результат». А в числе направлений развития ИИ в сфере GovTech до 2030 года названы проактивные государственные услуги, ИИ-агенты для внутренних процессов, риск-ориентированный контроль и прог­нозная аналитика, применение ИИ в нормотворчестве и правовом анализе, а также единая архитектура данных и межведомственный информационный обмен.

#Семей #цифровизация #workshop

Популярное

Все
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Путешествие сквозь время
Когда возраст мечтам не помеха
После зерновых –время подсолнечника
Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей
Двойной удар Каримовых
Есть кровная заинтересованность в здоровье
Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Идут дорожные работы
Решения, которые меняют жизнь
По живому
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики
Ставка на аулиеколей оказалась верной
Граница в новом формате
Крутой маршрут Роллана Сейсенбаева
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Правовед. Ученый. Наставник
На глубине 400 метров
Президент объявил в стране общенациональный траур
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Реальные задачи – конкретные решения
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
Будет музыка звучать
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
Решения, которые меняют жизнь
Более 3,8 тысяч человек задержали в Турции после нападений …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]