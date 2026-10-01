От постановки задач до конечного результата

Руководитель управления цифровых технологий области Абзал Серикулы отметил, что внедрение ИИ является мощным инструментом для оперативного решения задач. Эта технология позволяет вывести систему государственного управления на качественно новый уровень.

– Сегодня цифровизация является одним из ключевых направлений развития области Абай. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а находить конкретные решения, которые облегчают повседневную жизнь населения, повышают качество и дос­тупность госуслуг. Сотрудничество гос­аппарата и IT-сообщества – главный ключ к успеху, ведь настоящие инновации возникают там, где потребности государства сочетаются с гибкостью IT-сферы. Мы всегда открыты для ваших идей и смелых взглядов. Искусственный интеллект можно использовать для сокращения бумажной работы, совершенствования аналитики и обратной связи с гражданами, – отметил Абзал Серикулы.

В ходе workshop участникам объяснили понятие GovTech, различия между ИИ-агентом, чат-ботом и обыч­ной информационной системой, познакомили с правовыми основами применения ИИ в Казахстане, включая Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. Спикер Semey Hub Владислав Набока провел мастер-класс по созданию ИИ-агента в условиях офис­ной работы. Были затронуты вопросы кибербезопасности и кибергигиены, а также применения модели KazLLM.

На примере действующих государственных ИИ-сервисов, включая eGov GPT, eGov AI, Smart Data Ukimet и «Цифровую карту семьи», участникам продемонстрировали, как формируются решения на основе ИИ по принципу «задача – данные – модель – результат». А в числе направлений развития ИИ в сфере GovTech до 2030 года названы проактивные государственные услуги, ИИ-агенты для внутренних процессов, риск-ориентированный контроль и прог­нозная аналитика, применение ИИ в нормотворчестве и правовом анализе, а также единая архитектура данных и межведомственный информационный обмен.