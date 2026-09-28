От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане

Председатель правления АО «Казпочта» Бекежан Жакеев принял участие в Logistics Forum в Цзясине, посвященном международной логистике, электронной коммерции и торговым связям между Китаем и странами региона

В своем выступлении он отметил стратегическое значение китайско-казахстанского сотрудничества и подчеркнул, что перестройка глобальных цепочек поставок открывает новые возможности для Казахстана в сфере логистики, электронной коммерции и транзита между Китаем, Центральной Азией и Европой.

Современная логистика переходит от отдельных перевозок к сквозным цепочкам, объединяющим транспортировку, пограничную и таможенную обработку, складирование, сортировку и доставку конечному получателю. В этих условиях географическое положение Казахстана создает дополнительные возможности: страна находится между Китаем и рынками Центральной Азии и Европы, имеет сухопутную границу с Китаем, выход к Каспийскому морю и участвует в международных транспортных коридорах.

По словам Бекежана Жакеева, рост торговли между Казахстаном и Китаем формирует устойчивый спрос на современные логистические решения. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг почти $50 млрд.

Казахстан может выступать не только рынком сбыта, но и логистической платформой для выхода китайских товаров на рынки Центральной Азии и Европы. «Казпочта» готова объединять международную перевозку, пограничную и таможенную обработку, складирование, внутреннюю транспортировку и доставку последней мили.

В рамках визита Бекежан Жакеев также дал интервью китайским СМИ. Его комментарии были опубликованы China News и вошли в телевизионный материал Sina News. В интервью он отметил потенциал логистической инфраструктуры Цзясина, возможности применения китайских технологий сортировки и искусственного интеллекта, а также перспективы расширения сотрудничества.

Единая логистическая цепочка

Для китайских производителей, маркетплейсов и торговых компаний все более важным становится наличие одного партнера, способного объединить основные этапы движения товара.

«Казпочта» рассматривает сотрудничество с китайским бизнесом не только как увеличение почтовых отправлений, но и как создание новых логистических цепочек через Казахстан.

«Наше преимущество - в сочетании национальной инфраструктуры, широкой сети доставки и опыта работы с международными отправлениями. Для китайского бизнеса это возможность получить доступ не только к казахстанскому рынку, но и использовать Казахстан как логистическую точку для дальнейшего выхода в Центральную Азию и Европу», - подчеркнул Бекежан Жакеев.

Рост трансграничной электронной коммерции - QazPost наращивает объёмы обработки отправлений

К примеру, за семь месяцев 2026 года QazPost обработала 50 млн. почтовых отправлений, включая 5 млн международных.

Для сравнения, за весь 2025 год компания обработала 78,8 млн отправлений, из которых 9 млн были международными.

Таким образом, уже за семь месяцев 2026 года обработано 63% от общего объёма 2025 года. При этом среднемесячный объём вырос: если в 2025 году он составлял около 6,6 млн отправлений в месяц, то за семь месяцев 2026 года - около 7,1 млн, то есть примерно на 9% выше.

Динамика сохраняется и по международным отправлениям: за семь месяцев 2026 года их обработано 5 млн - это 56% от показателя за весь 2025 год.

50 млн отправлений за семь месяцев 2026 года - это показатель масштаба и устойчивого роста.

Рост электронной коммерции повышает требования к скорости обработки, сортировке, отслеживанию, таможенному оформлению и доставке. Поэтому логистическая инфраструктура становится частью экосистемы электронной торговли.

Одним из инструментов развития трансграничной логистики является Cargo2Mail, объединяющий коммерческие грузы с доставкой последней мили. Платформа позволяет выстраивать сквозную цепочку и отслеживать отправление на разных этапах.

Другой инструмент - QazpostKeruen, сервис виртуального адреса, связывающий казахстанских покупателей с зарубежными интернет-магазинами. Такие решения объединяют зарубежного продавца, международную перевозку, складскую инфраструктуру, таможенное оформление и доставку конечному потребителю.

Казахстан как логистическая платформа

«Казпочта» располагает инфраструктурой для обработки различных категорий отправлений, включая крупногабаритные грузы, и может предоставлять китайским компаниям решения по принципу «одного окна».

На фоне диверсификации глобальных цепочек поставок это создает возможности для развития маршрутов из Китая через Казахстан в страны Центральной Азии и далее в Европу. Товары могут перемещаться железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, а «Казпочта» - обеспечивать их обработку, хранение и доставку последней мили.

Таким образом, Казахстан может участвовать в глобальных цепочках создания стоимости не только как рынок сбыта, но и как инфраструктурная площадка для обработки и распределения международных грузовых потоков.

От посылок - к инвестициям

Сотрудничество «Казпочты» с китайскими компаниями выходит за рамки традиционных почтовых услуг. Оно включает привлечение новых грузопотоков, развитие складской и транспортной инфраструктуры, цифровизацию логистики и создание совместных решений для электронной коммерции.

В перспективе это создает возможности для новых совместных проектов и инвестиций в логистическую инфраструктуру Казахстана.

«Казпочта» предлагает китайским партнерам комплексную инфраструктурную модель - от международной логистики и складирования до трансграничной электронной коммерции, и доставки последней мили.

Участие в Logistics Forum в Цзясине и интервью Бекежана Жакеева китайским СМИ стали очередными шагами в укреплении сотрудничества с китайскими компаниями и продвижении Казахстана как логистической площадки между Китаем, Центральной Азией и Европой.