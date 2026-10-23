От правовых гарантий к реальным возможностям Статьи,Основной закон 28 октября 2026 г. 0:00 Роза Нуртазина, доктор политических наук, профессор кафедры политологии факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Новая Конституция задает ориентиры для решения проблемы молодежи NEET фото с сайта akorda.kz В современных условиях цифровых технологий все более актуальными становятся вопросы, волнующие наших граждан: кто может остаться без работы, какие профессии будут востребованы, какие риски в трудоустройстве возникают у молодежи? Трудоустройство молодежи – один из важнейших показателей социально-экономического развития государства. Возможность получить качественное образование, найти достойную работу, обеспечить материальную самостоятельность и реализовать профессиональные способности определяет не только благополучие отдельного человека, но и устойчивость общества в целом. От возможностей молодого поколения зависят кадровый потенциал страны, инновационное развитие экономики и будущее Казахстана. Новый ракурс этой проблематике придает принятие новой Конституции. Среди провозглашенных ориентиров – укрепление гарантий прав и свобод человека, повышение ответственности государственных органов, благосостояние народа, общественный диалог, развитие знаний и прогресса. В этом контексте возникает важный общественный вопрос: насколько конституционные преобразования способны содействовать расширению возможностей трудоустройства населения и, в частности, решению проблем молодежи NEET (Not in Education, Employment or Training) – молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессионального обучения? Речь идет не только о правовых гарантиях, но и об их практическом наполнении. Конституционные принципы создают основу государственной политики, однако реальные результаты зависят от экономических условий, качества образования, доступности профессионального обучения и способности рынка труда создавать продуктивные рабочие места. Одним из важных критериев социальной эффективности этих преобразований может стать положение молодежи NEET. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, во II квартале 2026 года доля молодежи этой категории составила 5,7%. При этом уровень безработицы среди граждан в возрасте 15–34 лет находился на уровне 2,9%. Эти цифры показывают, что молодежную занятость необходимо оценивать по нескольким параметрам. Уровень безработицы отражает положение тех, кто не имеет работы, активно ее ищет и готов приступить к ней. Категория NEET охватывает более широкую группу: в нее входят молодые люди, которые могут искать работу, временно не заниматься ее поиском, нуждаться в переподготовке или находиться в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому социальный портрет NEET нельзя сводить к представлению о безработной или пассивной молодежи. Это неоднородная категория, в которой могут сочетаться разные образовательные, экономические и семейные ситуации. К потенциальным факторам риска относятся отсутствие профессионального опыта, несоответствие полученной специальности запросам работодателей, ограниченный доступ к качественному обучению, территориальные различия, финансовые трудности и необходимость ухода за членами семьи. Конституционные основы решения проблемы молодежи NEET связаны прежде всего с несколькими статьями. Статья 3 определяет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства. Статья 27 закрепляет право каждого человека на труд и свободный выбор профессии, а статья 33 гарантирует право на образование. В совокупности эти положения позволяют рассматривать молодежную занятость не только как экономический показатель, но и как важное направление реализации конституционных принципов. Признание ценности образования должно сопровождаться доступностью качественного обучения, уважение прав человека – эффективной защитой трудовых прав, ориентация на благосостояние народа – созданием условий для получения стабильного дохода и профессиональной самореализации. При этом Конституция устанавливает правовые ориентиры, а конкретные инструменты – программы первого рабочего места, профессиональная переподготовка, стажировки и поддержка молодежного предпринимательства – должны реализовываться посредством законодательства и государственной политики. Поэтому сокращение доли NEET может стать одним из показателей того, насколько эффективно государство создает условия для развития человеческого капитала и профессиональной самореализации молодежи. Снижение проблемы молодежи NEET требует комплексной политики. Одних ярмарок вакансий или краткосрочных курсов недостаточно, если молодые люди сталкиваются с устойчивыми препятствиями при переходе от образования к работе. Во-первых, необходимо укреплять связь между системой образования и рынком труда. Университеты и колледжи должны учитывать изменения в структуре занятости, расширять практическую подготовку, стажировки и сотрудничество с работодателями. Молодым людям, не завершившим образование или получившим специальность, которая недостаточно востребована, необходимо предоставлять возможности повторного обучения и профессиональной переподготовки. Во-вторых, важно развивать региональные возможности. Молодежь должна иметь перспективы профессиональной реализации не только в Астане и Алматы, но и в других городах, районных центрах и сельских населенных пунктах. Для этого необходимы новые рабочие места, поддержка молодежного предпринимательства, развитие цифровой инфраструктуры и доступные программы профессионального обучения. В-третьих, необходима адресная поддержка. Разные группы NEET нуждаются в разных мерах: выпускникам без опыта работы необходимы стажировки; молодым людям, не имеющим востребованной квалификации, – обучение; тем, кто ограничен семейными обязанностями, – доступные механизмы совмещения ухода и профессиональной деятельности. Следовательно, политика занятости должна учитывать индивидуальные обстоятельства, а не строиться на едином подходе ко всем молодым людям. В-четвертых, полагаю, что Халық Кеңесі будет развивать диалог между молодежью и государственными институтами. Молодые люди должны иметь возможность сообщать о трудностях при поиске работы, участвовать в обсуждении программ занятости и получать понятную обратную связь от государственных органов. Это позволит повысить адресность государственной поддержки и укрепить доверие к проводимым реформам. Таким образом, связь новой Конституции и проблемы NEET заключается не в том, что конституционные изменения автоматически устраняют трудности молодежи, а в том, что они задают ценностные и правовые ориентиры для последовательной государственной политики. Важно учитывать не только наличие работы, но и уровень заработной платы, устойчивость трудовых отношений, соответствие профессии полученному образованию, возможности карьерного роста и социальную защищенность работников. Конституционные гарантии приобретают реальное общественное значение тогда, когда человек получает возможность воспользоваться ими в повседневной жизни. Для молодежи это означает возможность учиться, приобретать профессиональные навыки, находить работу и строить самостоятельное будущее. #конституция #NEET #Основной закон