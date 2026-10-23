От правовых гарантий к реальным возможностям

Статьи,Основной закон
Роза Нуртазина, доктор политических наук, профессор кафедры политологии факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Новая Конституция задает ориентиры для решения проблемы молодежи NEET

фото с сайта akorda.kz

В современных условиях цифровых технологий все более актуальными становятся вопросы, волнующие наших граждан: кто может остаться без работы, какие профессии будут востребованы, какие риски в трудоустройстве возникают у молодежи?

Трудоустройство молодежи – один из важнейших показателей социально-экономического развития государства. Возможность получить качественное образование, найти достойную работу, обеспечить материальную самостоятельность и реализовать профессиональные способности определяет не только благополучие отдельного человека, но и устойчивость общества в целом. От возможностей молодого поколения зависят кадровый потенциал страны, инновационное развитие экономики и будущее Казахстана.

Новый ракурс этой проблематике придает принятие новой Конституции. Среди провозглашенных ориентиров – укрепление гарантий прав и свобод человека, повышение ответственности государственных органов, благосостояние народа, общественный диалог, развитие знаний и прогресса.

В этом контексте возникает важный общественный вопрос: насколько конс­титуционные преобразования способны содействовать расширению возможностей трудоустройства населения и, в частности, решению проблем молодежи NEET (Not in Education, Employment or Training) – молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессионального обучения?

Речь идет не только о правовых гаран­тиях, но и об их прак­тическом наполнении. Конституционные принципы создают­ основу государственной политики, однако реальные результаты зависят от экономических условий, качества образования, доступности профессионального обучения и способности рынка труда создавать продуктивные рабочие места. Одним из важных критериев социальной эффективности этих преобразований может стать положение молодежи NEET.

По данным Бюро национальной статис­тики Казахстана, во II квартале 2026 года доля молодежи этой категории составила 5,7%. При этом уровень безработицы среди граждан в возрасте 15–34 лет находился на уровне 2,9%. Эти цифры показывают, что молодежную занятость необходимо оценивать по нескольким параметрам. Уровень безработицы отражает положение тех, кто не имеет работы, активно ее ищет и готов приступить к ней. Категория NEET охватывает более широкую группу: в нее входят молодые люди, которые могут искать работу, временно не заниматься ее поиском, нуждаться в переподготовке или находиться в сложных жизненных обстоятельствах.

Поэтому социальный портрет NEET нельзя сводить к представлению о безработной или пассивной молодежи. Это неоднородная категория, в которой могут сочетаться разные образовательные, экономические и семейные ситуации. К потенциальным факторам риска относятся отсутствие профессионального опыта, несоответствие полученной специальности запросам работодателей, ограниченный доступ к качественному обучению, территориальные различия, финансовые трудности и необходимость ухода за членами семьи.

Конституционные основы решения проб­лемы молодежи NEET связаны преж­де всего с несколькими статьями. Статья 3 определяет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства. Статья 27 закрепляет право каждого человека на труд и свободный выбор профессии, а статья 33 гарантирует право на образование.

В совокупности эти положения поз­воляют рассматривать молодежную занятость не только как экономический показатель, но и как важное направление реализации конституционных принципов. Признание ценности образования должно сопровождаться доступностью качественного обучения, уважение прав человека – эффективной защитой трудовых прав, ориентация на благосостояние народа – созданием условий для получения стабильного дохода и профессио­нальной самореализации.

При этом Конституция устанавливает правовые ориентиры, а конкретные инс­трументы – программы первого рабочего места, профессиональная переподготовка, стажировки и поддержка молодежного предпринимательства – должны реализовываться посредством законодательства и государственной политики. Поэтому сокращение доли NEET может стать одним из показателей того, насколько эффективно государство создает условия для развития человеческого капитала и профессиональной самореализации молодежи.

Снижение проблемы молодежи NEET требует комплексной политики. Одних ярмарок вакансий или краткосрочных курсов недостаточно, если молодые люди сталкиваются с устойчивыми препятствиями при переходе от образования к работе. Во-первых, необходимо укреплять связь между системой образования и рынком труда. Университеты и колледжи должны учитывать изменения в структуре занятости, расширять практичес­кую подготовку, стажировки и сотрудничество с работодателями. Молодым людям, не завершившим образование или получившим специальность, которая недостаточно востребована, необходимо предоставлять возможности повторного обучения и профессиональной переподготовки.

Во-вторых, важно развивать региональные возможности. Молодежь должна иметь перспективы профессиональной реализации не только в Астане и Алматы, но и в других городах, районных центрах и сельских населенных пунктах. Для этого необходимы новые рабочие места, поддержка молодежного предпринимательства, развитие цифровой инфраструктуры и доступные программы профессионального обучения.

В-третьих, необходима адрес­ная поддержка. Разные группы NEET нуждаются в разных мерах: выпускникам без опыта работы необходимы стажировки; молодым людям, не имеющим востребованной квалификации, – обучение; тем, кто ограничен семейными обязанностями, – доступные механизмы совмещения ухода и профессиональной деятельности. Следовательно, политика занятости должна учитывать индивидуальные обстоятельства, а не строиться на едином подходе ко всем молодым людям.

В-четвертых, полагаю, что Халық Кеңесі будет развивать диалог между молодежью и государственными институтами. Молодые люди должны иметь возможность сообщать о трудностях при поиске работы, участвовать в обсуждении программ занятости и получать понятную обратную связь от государственных органов. Это позволит повысить адресность государственной поддержки и укрепить доверие к проводимым реформам.

Таким образом, связь новой Конституции и проблемы NEET заключается не в том, что конституционные изменения автоматически устраняют труд­ности молодежи, а в том, что они задают ценностные и правовые ориентиры для последовательной государственной политики. Важно учитывать не только наличие работы, но и уровень заработной платы, устойчивость трудовых отношений, соответствие профессии полученному образованию, возможности карьерного роста и социальную защищенность работников.

Конституционные гарантии приобретают реальное общественное значение тогда, когда человек получает возможность воспользоваться ими в повседневной жизни. Для молодежи это означает возможность учиться, приобретать профессиональные навыки, находить работу и строить самостоятельное будущее.

#конституция #NEET #Основной закон

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