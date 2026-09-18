От премьеры к премьере

Очередной, 91-й творческий сезон для Государственного академического теат­ра кукол начался с нескольких событий, самыми заметными из которых стали чествование профессионалов, посвятивших себя театральному искусству, и премьера спектакля «Алты жасар Алпамыс», созданного по мотивам художественного фильма Абдуллы Карсакбаева.

Праздник начался еще до открытия занавеса: ветераны теат­ра, представители его творчес­кого и технического составов, почетные гости проходили в зал по красной дорожке под аплодисменты зрителей. Так, традиционный театральный ритуал стал своеобразным признанием в любви деятелям сцены. Причем в кукольном театре особая ценность воочию увидеть тех, кто создает сказку, при этом оста­ваясь, как правило, в тени рампы.

Почетные награды были вручены известным деятелям культуры, театральным критикам, ветеранам Государственного академического театра кукол, а также представителям действующего коллектива, среди которых известные профессионалы – Тунгышбай Жаманкулов, Оразали Акжаркын-Сарсенбек,­ Ержан Абдрахманов, Еркин Жуасбек, Талгат Есеналиев, Сабила Абуева, Кулжамиля Ильясова, Еркеш Жунусова, Ерболат Хайрушев и другие.

Руководитель управления культуры Алматы Данияр Алиев напомнил, что в нашей стране действуют более семидесяти теат­ров. Но именно у детских теат­ров особая роль – они впервые вводят ребенка в театральный мир, помогают понять, что такое сцена и зритель, приобщают к высокой культуре.

Работа постановщиков пьесы «Алты жасар Алпамыс», созданная под руководством режиссера Шохана Кулназарова, получилась трогательной и глубокой, поддерживающей идею важности детской любознательности, целе­устремленности, пытливости и доброты.

История про шестилетнего мальчика без нарочитости и назидания рассказывает об искреннем стремлении к знаниям. Желание это выглядит простым и естественным, но именно оно делает незамысловатый ход событий спектакля особенно актуальным.

Авторы утверждают, что учеба, чтение и стремление самостоятельно познавать мир далеко не всегда воспринимаются детьми как важность и ценность. В то же время Алпамыс показывает совсем другой пример: он не боится задавать вопросы, проявляет настойчивость и старательно идет к своей цели.

В рамках Недели премьер, с которой театр кукол начинает 91-й сезон, представлено еще три новых спектакля: «Жақсылық пен Жамандық» по мотивам казахских народных сказок, Taza.kz – необычная невербальная постановка в жанре буффонады, вдохновленная идеями экологической инициативы «Таза Қазақстан», и «Алматының алмасы» – драматическая история из нескольких трогательных сюжетов, проигранных в разные эпохи у подножия Алатау.