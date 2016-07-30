​От пробок избавят развязки

Будет осуществлена пробивка улицы Фурманова до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути. Благодаря созданию дополнительного транспортного коридора, связывающего центр с северными районами, центральная часть города разгрузится от автомобилей на 20%. На обсуждение алматинцев вынесен и проект реконструкции проспекта Аль-Фараби, решение по которому еще не принято.

На сентябрь 2016 года запланирована сдача транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Саина, что увеличит пропускную способность транспортного кольца на 15%. Развязку, строящуюся на пересечении Северного кольца и улицы Бокейханова, планируется сдать в декабре 2017-го. По данным экспертов, она позволит увеличить пропускную способность в северном направлении на 16%.

Напомним, в нынешнем году в городе открыто движение на пробивке улицы Толе-би до Восточной объездной автомобильной дороги. Реализация проекта позволила разгрузить проспекты Райымбека и Суюнбая, улицы Фурманова и Кунаева не менее чем на 20%. Всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок, из которых 20 – на транспортном кольце, на общую сумму 300 млрд тенге, сообщает пресс-служба акимата города.