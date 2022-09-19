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От профессионализма до человечности
Насихат Оркушпаева

Представители экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан обсудили основные тезисы озвученного в сентябре Послания Главы государства.

Обращение к народу Казахстана, по словам председателя эксперт­ного совета комиссии, доктора юридических наук, профессора Сергея Ударцева, можно по праву назвать продолжением мартовского Послания Президента.

– Весной Глава государства особое внимание уделил развитию и укреплению правозащитных механизмов, – говорит Сергей Ударцев. – Сентябрьское обращение продолжает обозначенную ранее правозащитную линию, но уже с точки зрения соблюдения социально-экономических прав и свобод человека. Не случайно с особым воодушевлением в обществе были восприняты идеи о создании детских накопительных счетов, поддержке систем образования и здравоохранения. Те, кто внимательно читал Послание, понимают, что много задач поставлено перед юридическим сообществом, поскольку озвученные меры никогда не будут реализованы, если их не закрепят юридически. Тем более, после каждого тематического блока Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на такой необходимости.

В пятом блоке сентябрьского документа особое внимание уделено закону и порядку, в том чис­ле вопросам обновления и оздоровления судейского корпуса. Этот момент, как отмечает представитель экспертного совета комиссии, доктор юридических наук, профессор Раиса Юрченко, имеет важное значение, поскольку уровень доверия населения в числе прочего формируется на фоне того, какая у нас судебная система. Общеизвестно, что неспра­ведливые судебные решения накаляют градус недовольства населения. Отсюда и важность дальнейшего совершенствования механизмов избрания судей всех категорий.

– Особое внимание в Послании было уделено вопросам реформирования судебной власти для того, чтобы она более грамотно и компетентно защищала права и свободы казахстанцев, – добавляет Раиса Николаевна. – Верховный суд Казахстана разработал 24 шага для реализации поставленных Главой государства задач по реформированию судебной системы. Сейчас ведется обсуж­дение этих шагов. Президент сказал о том, что судей нужно освободить от какой-либо зависимости. Сегодня в отношении них проводятся специальные оперативные мероприятия без возбуждения уголовного дела, без предоставления фактов правонарушений, а на основе слухов. Устанавливаются «жучки» и это при том, что еще никто ничего не совершил. Все это согласовывается с местным прокурором. Эта практика не применяется в странах СНГ, за исключением Казахстана и Узбекистана. После долгих баталий было решено, что все мероприятия, которые касаются привлечения судьи к ответственности, должны проводиться с санкции Генерального прокурора.

В рамках искоренения зависимости людей в мантии от так называемых внутренних начальников прорабатывается вопрос о том, чтобы, к примеру, понизить в статусе председателя суда и лишить его всяческих полномочий, которые позволяют ему влиять на отправления правосудия. По словам Раисы Юрченко, также рассматривается вопрос о развитии принципа состязательности как в гражданских, так и уголовных процессах.

Во время «круглого стола» обсудили и функции следственного судьи, и тему, связанную с залоговым имуществом. Но в числе основных приоритетов – соблюдение судьями человечности.

– Помню, однажды женщину лишили земельного участка только потому, что она не успела оформить все документы. Согласно законодательству она возвела строение, но почему-то не уложилась в срок с оформлением. В итоге, через суд ее лишили недвижимости, хотя здесь можно было проявить человечность по отношению к ответчице. При рассмотрении гражданских дел и споров очень важен элемент справедливости, – подчеркивает эксперт.

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