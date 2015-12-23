​От прошлого – до наших дней

В работе заседания приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев, а также ведущие ученые-исследователи истории Казахстана Буркитбай Аяган, Карл Байпаков, Бауыржан Байтанаев, Оразак Исмагулов, Зейнолла Самашев, Мурат Сдыков, Ерлан Сыдыков, Жакен Таймагамбетов, Абдеш Толеубаев, Улан Умиткалиев.

В ходе работы состоялось обсуж­дение концептуальных вопросов изучения истории древнего Казахстана. На мероприятии был презентован 1-й том семитомного издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Историки и археологи высоко оценили представленное издание первого тома «Древнейший (доис­торический) период истории Казахстана (с 2,5 млн лет до н. э. до VІІІ–VІІ вв. до н. э.)». Отмечено, что работа усиливает восприятие информации с помощью визуализации подаваемой информации.

Ученые акцентировали внимание на том, что впервые в историографии Казахстана применены факты палеогенетических исследований насельников Великой евразийской степи. Работа вносит вклад в развитие историографии древности и позволяет популяризировать эпоху широкому кругу читателей.