​От прошлого – до наших дней

В работе заседания приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев, а также ведущие ученые-исследователи истории Казахстана Буркитбай Аяган, Карл Байпаков, Бауыржан Байтанаев, Оразак Исмагулов, Зейнолла Самашев, Мурат Сдыков, Ерлан Сыдыков, Жакен Таймагамбетов, Абдеш Толеубаев, Улан Умиткалиев.
В ходе работы состоялось обсуждение концептуальных вопросов изучения истории древнего Казахстана. На мероприятии был презентован 1-й том семитомного издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».
Историки и археологи высоко оценили представленное издание первого тома «Древнейший (доисторический) период истории Казахстана (с 2,5 млн лет до н. э. до VІІІ–VІІ вв. до н. э.)». Отмечено, что работа усиливает восприятие информации с помощью визуализации подаваемой информации.
Ученые акцентировали внимание на том, что впервые в историографии Казахстана применены факты палеогенетических исследований насельников Великой евразийской степи. Работа вносит вклад в развитие историографии древности и позволяет популяризировать эпоху широкому кругу читателей.