От простого – к сложному Свежий выпуск 605 Людмила КОРИНА, Уральск

О популярности издания можно судить по тиражу и количеству тех, кто поздравил редакционный коллектив со знаменательным днем рождения. На торжестве, состоявшемся в казахском драматическом театре, речь шла о том, что газета умело сочетает рекламную деятельность с интерес­ной, достоверной информацией, взвешенной оценкой происходящих событий в регионе и стране.

За два десятилетия от скромной, всего в четыре странички подборки объявлений, газета выросла до объем­ного еженедельника. У него самый большой в Приуралье тираж – 16 тыс. экземпляров. Как отметил шеф-редактор газеты, почетный журналист Казахстана Сергей Кульпин, развитие шло шаг за шагом, от простого – к сложному. Сегодня издание имеет свой стиль, узнаваемый почерк, среди его читателей – люди разных профессий и всех возрастов. В своем поздравлении, опубликованном в юбилейном номере, аким области Нурлан Ногаев подчеркнул, что «Информбиржа» занимает заметную нишу на информационном прост­ранстве. Публикуемые материалы отличают объективный подход и не шаблонная подача. Ценно и то, что одна из главных и постоянных тем – согласие и толерантность, дружба этносов, проживающих на перекрестке Европы и Азии.

О благодарности преданных газете читателей говорил на юбилее и заместитель председателя, заведующий секретариатом областной АНК Гайса Капаков. Он отметил, что, рассказывая о проводимой в регионе объединительной работе, укреплении стабильности и толерантности, журналисты находят новые, не шаблонные формы. Герои их публикаций – это люди, достойные быть примером, – активисты этнокультурных объединений, интернациональные семьи, коллективы, в которых изучается и широко применяется государственный язык, энтузиасты, пропагандирующие в многонациональном обществе сохранение культуры, традиций, фольклора и обрядов. Это курс, которому неотступно следует Ассамблея народа Казахстана, отмечающая 20-летний юбилей.

В числе постоянных и верных друзей «Информбиржи» – депутат Мажилиса Парламента РК Виктор Киянский. В присланном в адрес юбиляров поздравлении он особо отмечает заслуги и роль шеф-редактора, журналиста с огромным опытом, члена республиканского Клуба главных редакторов Сергея Кульпина, умелого руководителя и хорошего организатора. По мнению депутата, когда у руля средства массовой информации стоит талантливый человек, прошедший весь путь – от литературного сот­рудника до редакторского кресла, успех обеспечен. Высокий авторитет газеты определяется и тем, что на ее страницах выступают известные писатели, ученые, общественные деятели, к мнению которых прислушиваются и которым доверяют. Не уходит она и от освещения проблемных вопросов, отслеживая пути их решения.

С удовлетворением Виктор Киянский напоминает о том, что газетный вариант его книги «Родник Алтая, или моя ЕврАз и Я», опубликованный на страницах «Информбиржи», отмечен специальной премией рес­публиканского конкурса «Алтын сөз», проводившегося центром языковой культуры «Арнау».

Газету, которую считают своей, поздравили руководители всех этнокультурных центров областной АНК, которые также говорили о том, что она не изменяет принципам объективности и правдивости.

На протяжении многих лет эталоном и камертоном, по которому сверяется каждодневная работа, коллектив «Информбиржи» считает «Казахстанскую правду». По примеру главной газеты страны издается собственная библиотека, в которой уже вышли несколько томов. Их названия говорят сами за себя.

Помимо уже упоминавшейся книги Виктора Киянского, это «Симфония народов», «Ардагерлер әлемi», «Ощущение неповторимости», «Хронограф Победы», «Познай Отечество через казахский», «Феномен Великой степи».

Библиотека будет пополняться и в дальнейшем. Очередным проектом стало издание серии сборников «Большая семья Приуралья», в которой рассказывается о деятельности, сегодняшнем дне и планах этнокультурных обществ и центров.

Праздник газеты удался, поскольку в нем участвовали те, кто верен ей на протяжении двух десятилетий. Виновники торжества заверили пос­тоянных читателей в своей любви и признательности. А признательность и признание – слова однокоренные.



