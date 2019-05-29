От «простых вещей» – к индустрии роста

В сфере профессиональных компетенций

О перспективах развития системы технического и профессионального образования (ТиПО) доложила Правительству министр образования и науки Куляш Шамшидинова, которая отметила, что в целом по республике в рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех» обучаются 199 тыс. человек. В настоящее время в Казахстане функционирует 821 колледж.

При этом 71% государственных колледжей осуществляют подготовку специалистов технического профиля, 67% частных колледжей – специалистов гуманитарно-экономического направления.

– Для получения эффективных результатов по обеспечению рынка труда высококвалифицированными кадрами планируется осуществить передачу колледжей в доверительное управление. Уже сегодня 150 ведущих производственных компаний различных секторов экономики проявили интерес к участию в данном процессе, – сообщила министр.

По ее мнению, для привлечения работодателей в сферу подготовки кадров необходимо создавать для бизнеса соответствующие условия, например, упрощать кредитные и налоговые процедуры, а также готовить специалистов в соответствии с реальными потребностями рынка труда.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев доложил о разработке современных профессиональных стандартов. По его словам, к 2025 году на внут­реннем рынке труда ожидаются значительные изменения, связанные в том числе с повышением квалификационных требований.

Ожидается, что к этому периоду дополнительная потребность в кадрах составит более 573 тыс. человек. Предполагается увеличение количества высококвалифицированных рабочих мест. Для покрытия потребностей рынка труда до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов.

– Для обеспечения потребнос­тей рынка труда квалифицированными трудовыми ресурсами разработано 106 профессиональных стандартов, в которых отражены требования работодателей к знаниям, навыкам и компетенциям работников. В текущем году планируется разработать и принять 480 профстандартов, а также 38 отраслевых рамок квалификаций по 12 приоритетным отраслям экономики. Кроме того, разрабатывается Дорожная карта по развитию Национальной системы квалификаций до 2025 года, – сообщил Бердибек Сапарбаев.

О принимаемых мерах по совершенствованию процессов трудо­устройства в рамках развития ТиПО рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев. Акимы Атырауской и Северо-Казахстанской областей доложили о реализации программы и дальнейших планах по развитию профессионально-кадровой системы в регионах.

На заседании также выступили председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов, представители бизнеса и высших учебных заведений, которые поделились наработанным опытом.

В своем выступлении заместитель Премьер-министра Гульшара Абдыкаликова отметила, что для повышения качества технического и профессионального обучения важно работать по нескольким направлениям, включая развитие дуального образования, совершенствование процессов управления колледжами, улучшение их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями. Необходимо также проработать вопросы привлечения бизнеса в развитие ТиПО.

Подводя итоги обсуждения данной темы, Премьер-министр Аскар Мамин отметил необходимость создания в системе технического профессионального образования условий для получения качественных знаний, востребованной специальности и гарантии трудо­устройства. Это обусловлено транс­формацией глобального рынка труда и новыми трендами в системе подготовки технических кадров для отраслей экономики, в том чис­ле повсеместной цифровизацией.

– Подготовка кадров должна соответствовать реалиям времени. При модернизации системы профтехподготовки следует учитывать социально-экономические факторы, среди которых – территориальная доступность, многопрофильность и эффективность учебных заведений, а также востребованность выпускников рынком труда, – отметил Аскар Мамин.

Премьер-министр поручил соз­дать проектный офис и выработать четкие механизмы партнерства вузов и бизнес-структур, заинтересованных в обеспечении доверительного управления колледжами.

В целях усиления работы по внед­рению и расширению дуального обучения предприятия могут соз­давать центры на базе колледжей. Это приблизит работу последних к потребнос­тям работодателей и обеспечит дальнейшее трудо­устройство выпускников.

Глава Правительства отметил, что в этом направлении имеется успешный опыт создания корпорацией «Казахмыс» центров обучения в технологическом колледже горного дела в городе Сатпаеве, а также в политехническом колледже в Балхаше.

– Необходимо выполнить поручение Елбасы по модернизации 180 колледжей и 20 вузов по ста наиболее востребованным профессиям, по внедрению международного опыта в сферу подготовки специалистов. Для этого до конца текущего года нужно завершить разработку профстандартов и внести предложения по законодательному регулированию системы профессиональных квалификаций, – отметил Премьер-министр.

Также было обращено внимание на необходимость создания в регионах условий для развития рабочих компетенций и учас­тия в международном проекте World Skills. Дополнительным инст­рументом являются вне­школьные организации, где детям могут прививать навыки работы, учитывающие современные требования в облас­ти программирования, создания мобильных приложений и ведения собственных проектов.

Подводя итоги, Аскар Мамин поручил разработать комплекс мер по прогнозированию потребности в кадрах, модернизации колледжей и образовательных программ, совершенствованию государственного образовательного заказа.

Критерии и стимулы «экономики простых вещей»

Напомним, для развития «экономики простых вещей» выделено 600 млрд тенге бюджетных средств. 11 декабря 2018 года постановлением Правительства принята Программа льготного кредитования приоритетных проектов данной сферы.

Как сообщил в связи с этим замес­титель Премьер-министра Женис Касымбек, в целях мониторинга исполнения программы и активного вовлечения в ее реализацию бизнеса с 27 марта текущего года на базе НПП «Атамекен» действует Проект­ный офис по развитию отрас­лей «экономики простых вещей» с участием госорганов, регионов и институтов развития.

На данной площадке уже проведено около 300 заседаний, в ходе которых заслушаны мнения и предложения предпринимателей из всех регионов. Для решения системных проблем бизнеса разрабатываются поправки. Часть из них уже принята Правительством.

Первый пакет изменений, внесенных постановлением Правительства от 4 мая 2019 года, действует с 17 мая. Это в том числе поправки, касающиеся внедрения инструмента гарантирования, увеличения размера финансирования пополнения оборотных средств с 30% до 50%.

Ожидается, что указанные изменения позволят оказать поддержку более чем 150 предприятиям на сумму 270 млрд тенге, создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет на 38 млрд тенге. Всего в работе Проектного офиса, как отметил Женис Касымбек, находятся около 900 потенциальных проектов на сумму свыше 700 млрд тенге. Из них 41 (на 25 млрд тенге) одоб­рен банками второго уровня, на рассмотрении находятся 111 (на 126 млрд тенге).

– По отраслям наибольшая заинтересованность бизнеса проявляется по проектам пищевой и легкой промышленности, АПК и сферы услуг. Кроме того, в настоя­щее время на базе Проектного офиса разрабатывается второй пакет поправок в программу, который предусматривает снижение процентной ставки для конечного заемщика с фиксированием субсидируемой части государством. Данное изменение позволит удешевить стоимость кредита для предпринимателя, – сообщил заместитель Премьер-министра.

Второй пакет поправок преду­сматривает внедрение льготного периода по кредиту в размере не более 1⁄3 срока займа (не более 2 лет и 3 месяцев) и включение новых товаров для кредитования. Предполагается, что эффективная реализация программы кредитования позволит к 2025 году снизить долю импорта по кредитуемым в ее рамках товарам с 59% до 37%, создать около 16 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 1,1 трлн тенге.

На усиление финансовой и нефинансовой поддержки отечественных предприятий в ближайшие 3 года будут направлены 500 млрд тенге, в том числе 470 млрд – через инструменты холдинга «Байтерек». Объем финансирования экспорта по линии БРК и холдинга «Даму» в течение 3 лет составит 300 млрд тенге.

Также Женис Касымбек проинформировал о том, что на сегодня подготовлены системные меры по повышению доли местного содержания в госзакупках. В частности, есть приказ Минис­терства финансов, который устанавливает с июля текущего года закуп товаров «экономики простых вещей» только среди производителей, включенных в Реестр квалифицированных поставщиков.

Единственный критерий для включения предприятий в данный реестр – Индустриальный сертификат. Минфином совмест­но с НПП «Атамекен» разработаны типовые договоры по строительству и проектированию, в которые включены требования по обязательному использованию Реестра отечественных строительных материалов при проектировании и закупе стройматериалов. В июне они будут полностью имплементированы в правовую базу.

В рамках исполнения «дорожных карт» по развитию легкой, пищевой и мебельной промышленности, а также производства строительных материалов, утвержденных 5 марта текущего года, для госорганов и регионов разработаны целевые индикаторы (KPI) по местному содержанию. В ближайшее время они будут утверждены и направлены для исполнения в регионы.

В целях обеспечения закупа у отечественных товаропроизводителей работают региональные комиссии по контролю местного содержания. Их мандат был расширен по товарам «экономики простых вещей». Задача данных структур – конт­роль и мониторинг Плана и фактов закупок, доли местного содержания и еженедельное информирование Правительства о результатах проводимой работы.

По итогам рассмотрения воп­роса главой Правительства были поддержаны озвученные подходы по дальнейшему развитию производства товаров народного потребления. Аскар Мамин отметил также положительные темпы льготного кредитования.

Для поддержки отечественных производителей товаров и услуг Премьер-министр поручил принять меры по увеличению в госзакупках и закупках квазигоссектора доли товаров и услуг, относящихся к «экономике прос­тых вещей». Акима­там областей необходимо активизировать работу по конт­ролю условий местного содержания.

Перспективы развития Приаралья

На заседании Правительства аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев презентовал Комплексный план социально-экономического развития облас­ти до 2022 года. Он направлен на подъем региональной промышленности, АПК, сферы предпринимательства, улучшение инфраструктуры транспорта и ЖКХ, экологии и сферы природопользования, социальной защиты населения, здравоохранения, спорта, жилищной и других сфер.

Глава региона отметил, что в целях повышения темпов развития и улучшения социально-экономического положения населения в феврале текущего года на заседании Совета Безопасности РК были рассмотрены актуальные вопросы Кызылординской области.

– Елбасы поручил подготовить Комплексный план развития области до 2022 года. Сегодня до­кумент разработан и включает в себя реализацию 119 мероприятий на общую сумму порядка 219,7 миллиарда тенге, в том числе 156,7 миллиарда – из республиканского бюджета, 50,6 миллиарда тенге – из местного и 12,4 миллиарда тенге – из других источников, – сказал аким.

Например, в сфере промышленности запланирована реализация четырех мероприятий, включающих проработку вопросов, связанных с созданием Специальной экономичес­кой зоны на космичес­ком комплексе «Байконур», снижением нагрузки на недропользователей по поставкам нефти на внутренний рынок, реконструкцией производственных мощностей ТОО «Байкен-U».

Меры включают в себя также проведение комплексных геолого-геофизических исследований по опорным региональным профилям в Шу-Сарысуйском, Южно-Тургайском и Сырдарьинском осадочных бассейнах с целью определения неф­тегазовых структур на территории региона. Для проведения этих работ преду­смотрено 11 млрд тенге.

В комплекс мероприятий по экологии и природопользованию входит и разработка технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации по проекту «Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья».

Согласно данным МНЭ РК, дополнительная потребность средств из республиканского бюджета на 2019–2022 годы составляет 132,2 млрд тенге (в 2019-м – 716,7 млн тенге, в 2020-м – 44,6 млрд, в 2021-м – 46,4 млрд, в 2022-м – 40,6 млрд тенге).

Как отметил в ходе рассмотрения данного вопроса министр национальной экономики Руслан Даленов, проект Комплексного плана согласован со всеми заинтересованными госорганами и рассмот­рен Республиканской бюджетной комиссией. Документ соответствует задачам региональной политики по развитию «точек роста».

Ожидается, что к 2023 году ВРП Кызылординской области увеличится в реальном выражении на 7,4%. Если в 2018-м экономика региона составляла 1 683,8 млрд тенге, то в 2022 году ВРП достигнет до 2 062 млрд тенге. При этом будет создано порядка 10 тыс. временных и постоянных рабочих мест.

Доля МСБ в ВРП увеличится до 20% (2018 год – 14,4%). Будут газифицированы все районные центры, доступ к центральному водоснабжению получат жители 32 сельских населенных пунктов области. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится до 72% (2018 год – 63,5%).

Реализация всех мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, придаст существенный импульс социально-экономичес­кому развитию региона.