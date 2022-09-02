От прыжка с 24-го этажа спасли женщину в Нур-Султане

Участковый инспектор полиции УПП-27 района "Байконыр" ДП города Нур-Султана Куаныш Мирзаев спас женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью, спрыгнув с многоэтажки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступил вызов от очевидцев о том, что по улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль.

В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке. Услышав о случившемся, он побежал к указанному дому и увидел, что женщина уже свесила ноги вниз, собираясь спрыгнуть.

Куаныш Мирзаев поднялся на самый верхний этаж, снял с себя форму. Через маленькое окошко технического этажа он перелез на карниз, между которыми была пропасть длиной больше метра. Незаметно подкравшись к ней сзади, он резко схватил ее и крепко удерживал в руках. Женщина громко плакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами.

К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу ее ожидали медики. Ей была оказана психологическая помощь.

Что толкнуло 27-летнюю женщину на такой поступок, выясняют полицейские.

По словам Куаныша, о том, насколько это было опасно, он осознал только, когда пришел домой и обнял своих детей.