​От рабочих профессий – к научно-инновационным кластерам

В Послании Президента Республики Казахстан – Елбасы обозначен переход на новый этап социальной ориентированности развития страны. Эффективные шаги по экономии бюджетных средств фактически направлены на рост заработной платы работников отраслей с 1 января 2016 года: зарплата работников образования вырастет на 29%, здравоохранения – в среднем до 28%, социальной защиты – до 40%, размеры социальных пособий и стипендий – на 25%. Это пример реальной заботы Нурсултана Назарбаева о социальном благополучии народа Казахстана, создании условий дальнейшего роста его благосостояния.

Перед научно-образовательной сферой поставлена задача – стать одним из важнейших факторов роста инвестиционной привлекательности Казахстана. Президент отметил, что должен быть обеспечен переход на новую модель системы технического и профессионального образования. Реализация этой стратегической задачи будет связана с открытием современных, мирового уровня центров по подготовке кадров совместно с Германией, Канадой, Австралией и Сингапуром.

То, что с 2017 года будет обеспечено предоставление бесплатного технического и профессионального образования для молодежи, можно расценивать как переход к новой парадигме социализации личности в нашей стране. Можно с уверенностью сказать: благодаря личным усилиям Главы государства за столь короткий исторический период Рес­публика Казахстан одной из первых на евразийском пространстве осуществила гигантский прорыв от модели обязательного среднего к обязательному профессио­нальному образованию населения.

Инновационную экономику должны сопровождать развитые компетенции в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, энергетики будущего, проектирования и инжиниринга посредством локомотива высшего образования страны Назарбаев Университета и хайтек-парка «Алатау» в Алматы, где закладываются основы востребованной научно-инновационной системы. Здесь, думаю, очень важно, чтобы к реализации этой важнейшей задачи самым активным образом подключились все национальные и региональные университеты.

Глава государства, призывая молодежь осваивать рабочие спе­циальности, подчеркнул, что надо осваивать рабочие профессии. Сегодня, как никогда, важно подготовку кадров интегрировать с потребностями рынка труда. Это предполагает кардинальное изменение основ профессиональной ориентации молодежи. Нет сомнений в том, что под руководством нашего Елбасы будут успешно реализованы все обозначенные задачи развития страны на предстоящие годы! И свой значительный вклад в это великое дело – дело становления страны Великой степи – Мәнгілік Ел должны внести работники образования и науки.