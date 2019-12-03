​От «Рассвета» до «заката»

Их задержали на территории садоводческого общества «Рассвет». При обыске в сумке, принадлежащей 24-летней супруге, были изъяты 37 полиэтиленовых свертков с кристаллообразным веществом синего цвета. Еще 38 таких свертков было найдено у 27-летнего мужчины. Судебно-химическая экспертиза определила изъятое вещество как структурный аналог психотропного вещества «пирровалерон» – синтетического наркотика, вызывающего зависимость.

Теперь в отношении супругов проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК, они водворены в изолятор временного содержания, а их семейный «бизнес» пришел к закономерному «закату». Кстати, супруги воспитывали 3-летнего сына, который сейчас находится у бабушки.

В регионе в последние годы наблюдается тенденция замещения традиционных наркотиков на наркотики синтетического происхождения, и наркодилеры используют бесконтактные способы для их реализации. По силе воздействия на организм синтетические каннабиоиды в 5 раз превышают воздействие таких растительных аналогов, как марихуана, гашиш, так как они накапливаются и долго не выводятся из организма. В 100% случаев развивается токсическая энцефалопатия, которая приводит к ранним психическим и поведенческим расстройствам.