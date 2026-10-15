За годы работы команда реализовала проекты «Зеленый офис», «Зеленый университет», «Зеленая школа», «Экотрак» и «Экохаб». Их общая задача – сделать экологические привычки час­тью повседневной жизни человека: на работе, учебе, дома и в общественном пространстве. Такой подход соответствует задачам государственной инициа­тивы «Таза Қазақстан», направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде.

В Алматы необходимая инфраструктура уже развивается. По данным управления экологии и окружающей среды, в городе работают 3 экохаба ECO Network, 8 пунктов приема вторсырья, 73 фандомата для пластиковых бутылок и алюминиевых банок и 20 экобоксов для сбора текстиля. При этом, подчеркивают представители городских властей, одной инфраструктуры недостаточно без личной ответственности жителей.

– Сегодня чистота окружающей среды – это не только работа коммунальных служб или вопрос благоустройства города. Это ответственность каждого жителя, его повседневные привычки и отношение к окружающей среде. Конечная цель «Таза Қазақстан» – превра­тить чистоту в устойчивую культуру общества, – отмечает заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Думан Каптагаев.

С начала года в мегаполисе проведено более 98 экологических мероприятий, которыми охвачено свыше 18 тыс. молодых людей.

– Наша задача в том, чтобы «Таза Қазақстан» воспринимался молодежью не как отдельная акция, а как часть повседневной культуры. Мы развиваем экохабы, эковолонтерство, образовательные программы и практические инициативы, – подчеркивает роль молодого поколения руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

Важным элементом экосистемы становится и участие бизнеса. Компании не только внедряют экологические принципы в собственной деятельности, но и инвестируют в проекты, предлагающие системные решения.

– Через 15 минут беседы мы уже решили, что наша компания присоединяется к программе «Зеленый офис», а в 2020 году я стал первым венчурным инвестором ECO Network. Было совершенно понятно, что команда не только горит своим проектом, но и нацелена на рост, – вспоминает основатель компании «Учет» Максим Барышев.

Сегодня, по данным ECO Network, продуктами проекта ежедневно пользуются более 100 тыс. человек. Следующим этапом команда видит расширение охвата, в том числе за счет цифровых инструментов, которые позволят отслеживать участие граж­дан и организаций и оценивать эффективность экологических решений.

– Если наши совместные с государством планы будут исполнены, то через год мы можем дойти до цифры один миллион человек, а через два-три года вовлечь уже все население нашей страны. У нас есть методология и опыт внедрения необходимых проектов. Наша база была отработана совместно с бизнесом, – уверенно заявляет основатель ECO Network Евгений Мухамеджанов.

Проект развивается не только в крупных городах, его отдельные модели реализованы в пяти сельских школах Созакского района Туркестанской области. Полученный опыт планируется использовать для дальнейшего масштабирования экологических инициатив в регионах.

Эксперты ECO Network также участвуют в разработке экологических программ и консультируют государственные структуры и городские администрации. Таким образом, экологичес­кая повестка постепенно объединяет государство, бизнес, образовательные учреждения, волонтеров и общественные проекты. Именно переход от разовой активности к устойчивой модели поведения становится одной из ключевых задач «Таза Қазақстан».