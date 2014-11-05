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От разработки – к воплощению
Марина ПАРХОМЕНКО
Организаторы форума – Центр коммерциализации технологий при поддержке Министерства образования и науки, Всемирного банка – представили в столице разработки 49 компаний на сумму порядка 5,2 млрд. тенге, которые реализуются в рамках проекта «Коммерциализация технологий», стартовавшего в стране с 2008 года.

– Проведение этого форума весьма важно и своевременно, и первые шаги в коммерциализации технологий позволят казахстанским ученым эффективно использовать полученные результаты, – подчеркнула в приветственном слове заместитель Премьер-Министра Гульшара Абдыкаликова.

Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал важность укрепления триады «образование-наука-инновации». И в Казахстане, по словам Г. Абдыкаликовой, созданы важные структуры по укреплению взаимосвязи между наукой и бизнесом, в числе которых и Центр коммерциализации технологий. Сегодня в стране действуют 8 технопарков, 21 офис коммерциализации технологий, в Назарбаев Университете создан и развивается индустриально-инновационный кластер. Все это способствует развитию науки, рождению новых идей.

Министр образования и науки Аслан Саринжипов отметил, что сегодня диапазон исследований и проектов весьма широк: ученые предлагают разработки в области альтернативной энергетики, нанотехнологий, сельского хозяйства, электроники и приборостроения, строительной индустрии, фармацевтики... И некоторые разработчики уже нашли своих потенциальных клиентов. К примеру, ТОО «General genetics», реализуя проект «Разработка экспресс-фармакогенетического теста для индивидуальной дозировки лекарственных препаратов», еще в 2013 году подписало первый коммерческий договор на оказание услуг с Национальным научным кардиохирургическим центром. А ТОО «АспанТау», разработав добавку для улучшения свойств бетона, к концу нынешнего года планирует начать пилотное производство с ориентировочной производительностью 4 тонны в сутки.

Все эти первые успешные шаги проекта «Коммерциализация технологий» высоко оценены Всемирным банком в лице его регионального менеджера Людмилы Бутенко. И, по словам генерального директора Центра коммерциализации технологий Дамира Егизбаева, банк-партнер рассматривает предложение о новом проекте по завершении (к концу 2015 года) нынешнего. Сегодня форум продолжает работу, в ходе которой эксперты из США, Нидерландов, Саудовской Аравии и России делятся своим опытом разработки и продвижения инноваций в области коммерциализации.
 

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