От разведки до добычи Глеб МАЛЫХ

Экспозиция представляет более 350 компаний по 12 разделам – от разведки и добычи до переработки и консалтинга из 25 стран мира. Национальными стендами выступают Австрия, Германия и Китай.

На площадке выставки представлены технологии закачки, хранения и транспортировки нефти и газа. Производители измерительных приборов, датчиков давления и температуры последнего поколения также представлены среди экспонентов.

26 немецких компаний, выступающих единой экспозицией германского павильона, демонстрируют широкий спектр оборудования для бурения, нефтепереработки, обустройства месторождений. В числе основных экспонентов такие известные бренды, как Artec AIS GmbH, Bauer Kompressoren GmbH, Fasek, Hummel AG. Австрийский стенд представляет 11 компаний, предлагающих технологии промышленного инжиниринга, насосных и компрессорных систем, строительства трубопроводов, сварочное оборудование.

Наряду с зарубежными участниками отечественные компании и совместные предприятия демонстрируют передовые решения для нефтегазовой отрасли. По традиции ключевой экспозицией выставки стал стенд АО «НК «КазМунайГаз», объединяющий дочерние предприятия национальной компании.

Впервые в Казахстане крупнейший российский производитель электро­оборудования во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении – компания «Вэлан» – продемонстрирует на выставке компьютер и беспроводную точку доступа Wi-Fi во взрывозащищенном исполнении.

Сегодня, 7 октября, состоятся официальные мероприятия KIOGE и нач­нет работу двухдневная конференция «Нефть и Газ».



