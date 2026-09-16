От реагирования к профилактике

Как отметила директор научно-образовательного центра «Шаңырақ» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова, в центре внимания должно быть не только сохранение стабильности, но и укрепление доверия между гражданами, равные возможности и полноценное участие каждого в общем гражданском пространстве. Она подчеркнула, что принцип «единство в многообразии» сегодня приобретает новое значение. В стране проживают представители разных этносов, и задача государственной политики заключается в формировании общих ценностей, гражданской ответственности и чувства сопричастности к будущему страны.

При этом сама общественная среда заметно меняется. Урбанизация, внутренняя миграция, социальные сети, стремительное распространение информации, взгляды молодежи, вопросы языка и идентичности непосредственно влияют на межэтнические отношения. Поэтому механизмы, эффективно работавшие прежде, требуют пересмотра и адаптации.

Один из ключевых акцентов предлагается сделать на профилактике.

– Речь идет о том, чтобы не ждать возникновения конф­ликта, а заранее выявлять изменения общественных настроений, понимать причины локального недовольства и отделять собственно межэтнические проблемы от социаль­ных, бытовых и экономических конфликтов, – подчеркнула эксперт.

Причем общественный мониторинг должен быть не формальной процедурой, а инструментом принятия решений: важно понимать, где возникает проблема, почему и какие меры позволят предотвратить ее развитие.

Отдельное внимание Наталья Калашникова предлагает уделить молодежи и информационной среде. Социальные сети становятся одним из основных пространств формирования взглядов, поэтому работа с молодежью должна включать продвижение общих гражданских ценностей, а информационная политика – своевременное и профессио­нальное разъяснение чувствительных вопросов.

Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Гали Азимбайулы в свою очередь обратил внимание, что сегодня межэтническое согласие необходимо рассматривать шире, чем просто отсутствие конфликтов или инструмент сохранения стабильности. В основе устойчивого общества должны находиться доверие, равенство, взаимное уважение и ощущение общей ответственности за будущее страны. Таким образом, постепенно усиливается модель, основанная на едином гражданстве, общенациональном единстве и равном политическом участии. При сохранении этнического и культурного многообразия главным субъектом политического представительства выступает единый народ Казахстана.

Участники заседания отметили, что в вопросе межэтнического согласия акцент важно делать на полноценном участии каждого гражданина в общем гражданском пространстве, равных возможностях и общей ответственности перед обществом. Именно такой подход позволяет одновре­менно сохранять культурное многообразие и укреплять общенациональное единство.