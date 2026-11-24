18 ноября на заседании Курултая было оглашено Послание Конституционного суда «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан». Это первое Послание Суда после вступления в силу новой Конституции. Оно обозначает ориентиры развития правовой системы.
Главный вопрос сегодня – как перейти от обновления текста Основного закона к реальному действию его принципов. Конституционная реформа не заканчивается принятием Конституции. Напротив, начинается более сложный этап: согласование законодательства, государственных решений и правоприменительной практики с ее ценностями. Необходима системная оценка законодательства с учетом правовых позиций Конституционного суда еще при подготовке законопроектов. Это позволит предупреждать конституционные конфликты.
Особого внимания заслуживает конституционный принцип «Закон и Порядок». Его нельзя сводить к ужесточению наказаний и расширению полномочий правоохранительных органов, хотя в некоторых случаях это может быть и необходимым. В правовом государстве порядок предполагает прежде всего законность действий самой государственной власти, равенство всех перед законом, уважение достоинства человека, справедливую процедуру и действенную судебную защиту.
С криминологической точки зрения устойчивый правопорядок невозможен без предупреждения правонарушений и преступности. Неотвратимость ответственности важна, но не менее значимы правовое воспитание, устранение социальных причин правонарушений, защита потерпевших и доверие граждан к госинститутам. Такой подход созвучен идее ответственного гражданина «Адал азамат».
Послание подтверждает востребованность индивидуального конституционного контроля. Однако эффективность Конституционного суда следует оценивать не только количеством обращений и принятых постановлений. Важнее, насколько выявленные проблемы устранены, исполнены решения и восстановлены нарушенные права. Необходим мониторинг исполнения решений Суда и устранения системных недостатков законодательства.
Особое значение имеют позиции Конституционного суда в уголовно-процессуальной сфере. Ограничение свободы допустимо лишь на ясном правовом основании при соблюдении соразмерности и эффективного судебного контроля. Эти требования заставляют по-новому оценивать меры пресечения, сроки судопроизводства, защиту собственности и гарантии прав участников процесса. На мой взгляд, назрела необходимость комплексного конституционно-правового анализа уголовного и уголовно-процессуального законодательства, включая пределы криминализации, соразмерность санкций и профилактическую направленность уголовной политики.
Не менее значима защита социальных прав. Конституционная характеристика Казахстана как социального государства должна получать конкретное содержание в законодательстве и судебной практике. При этом социальные гарантии развиваются с учетом экономических возможностей государства, но при обязательном соблюдении равенства, правовой определенности и недопустимости необоснованной дискриминации.
Новые вопросы перед государством и обществом ставят цифровизация и искусственный интеллект. Их применение в госуправлении и правосудии требует защиты персональных данных, прозрачности юридически значимых решений и возможности их обжалования. Алгоритмы не должны подменять ответственность должностных лиц.
Одним из наиболее важных практических выводов Послания КС считаю необходимость учета конституционно-правового мониторинга при подготовке нового документа в сфере правовой политики. Казахстан уже имеет опыт концептуального планирования: первая Концепция правовой политики была утверждена в 2002-м, последующие – в 2009 и 2021 годах. Между тем новая Конституция требует не косметического обновления прежних подходов, а переосмысления целей и средств правового развития.
Новая Концепция правовой политики (независимо от того, как она будет официально называться) должна, полагаю, объединить задачи укрепления верховенства Конституции, защиты прав человека, независимости суда, развития конституционного контроля, совершенствования уголовной и криминологической политики, а также обеспечения прав в цифровой среде. Ее разработка требует участия научного сообщества, практикующих юристов и институтов гражданского общества. Важно, чтобы Концепция стала рабочим инструментом согласованного законотворчества, а не набором деклараций.
В конечном счете эффективность конституционной реформы измеряется не количеством новых законов и учреждений, а качеством государственной деятельности и реальной защищенности человека и общества. Конституция должна действовать не только в решениях Конституционного суда, но и в повседневных отношениях государства и гражданина. Именно переход от конституционных положений к конституционной практике составляет главный смысл нынешнего этапа правового развития Казахстана, и на это нацелил внимание Конституционный суд в своем Послании.