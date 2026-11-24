18 ноября на заседании Курултая было оглашено Послание Конституционного суда «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан». Это первое Послание Суда после вступления в силу новой Конституции. Оно обозначает ориентиры развития правовой системы.

фото из архива «КП»

Главный вопрос сегодня – как перейти от обновления текста Основного закона к реальному действию его принципов. Конституционная реформа не заканчивается принятием Конституции. Напротив, начинается более сложный этап: согласование законодательства, государственных решений и правоприменительной практики с ее ценностями. Необходима системная оценка законодательства с учетом правовых позиций Конститу­ционного суда еще при подготовке законопроектов. Это позволит предупреждать конститу­ционные конфликты.

Особого внимания заслуживает конституционный принцип «Закон и Порядок». Его нельзя сводить к ужесточению наказаний и расширению полномочий правоохранительных органов, хотя в некоторых случаях это может быть и необходимым. В правовом государстве порядок предполагает прежде­ всего законность действий самой государственной власти, равенство всех перед законом, уважение достоинства человека, справедливую процедуру и действенную судебную защиту.

С криминологической точки зрения устойчивый правопорядок невозможен без предупреждения правонарушений и преступности. Неотвратимость ответственности важна, но не менее значимы правовое воспитание, устранение социальных причин правонарушений, защита потерпевших и доверие граждан к госинститутам. Такой подход созвучен идее ответственного гражданина «Адал азамат».

Послание подтверждает востребованность индивидуального конституционного контроля. Однако эффективность Конституционного суда следует оценивать не только количеством обращений и принятых постановлений. Важнее, насколько выявленные проблемы устранены, исполнены решения и восстановлены нарушенные права. Необходим мониторинг исполнения решений Суда и устранения системных недостатков законодательства.

Особое значение имеют позиции Конституционного суда в уголовно-процессуальной сфере. Ограничение свободы допустимо лишь на ясном правовом основании при соблюдении соразмерности и эффективного судебного контроля. Эти требования заставляют по-новому оценивать меры пресечения, сроки судопроизводства, защиту собственности и гарантии прав участников процесса. На мой взгляд, назрела необходимость комп­лексного конституционно-правового анализа уголовного и уголовно-процессуального законодательства, включая пределы криминализации, соразмерность санкций и профилактическую направленность уголовной политики.

Не менее значима защита социальных прав. Конституционная характеристика Казахстана как социального государства должна получать конкрет­ное содержание в законодательстве и судебной практике. При этом социальные гарантии развиваются с учетом экономических возможностей государства, но при обязательном соблюдении равенства, правовой определенности и недопустимости необоснованной дискриминации.

Новые вопросы перед государством и обществом ставят цифровизация и искусственный интеллект. Их применение в госуправлении и правосудии требует защиты персональных данных, прозрачности юридически значимых решений и возможности их обжалования. Алгоритмы не должны подменять ответственность должностных лиц.

Одним из наиболее важных практических выводов Послания КС считаю необходимость учета конституционно-правового мониторинга при подготовке нового документа в сфере правовой политики. Казахстан уже имеет опыт концептуального планирования: первая Концепция правовой политики была утверждена в 2002-м, последую­щие – в 2009 и 2021 годах. Между тем новая Конституция требует­ не косметического­ обновления прежних подходов, а переосмысления целей и средств правового развития.

Новая Концепция правовой политики (независимо от того, как она будет официально называться) должна, полагаю, объединить задачи укрепления верховенства Конституции, защиты прав человека, независимости суда, развития конституционного контро­ля, совершенствования уголовной и криминологической политики, а также обеспечения прав в цифровой среде. Ее разработка требует участия научного сообщества, практикующих юристов и институтов гражданского общества. Важно, чтобы Концепция стала рабочим инструментом согласованного законотворчества, а не набором деклараций.

В конечном счете эффективность конституционной реформы измеряется не количеством новых законов и учреждений, а качеством государственной деятельности и реальной защищенности человека и общества. Конституция должна действовать не только в решениях Конституционного суда, но и в повседневных отношениях государства и гражданина. Именно переход от конституционных положений к конституционной практике составляет главный смысл нынешнего этапа правового развития Казахстана, и на это нацелил внимание Конституцион­ный суд в своем Послании.