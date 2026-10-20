От ремня до компромисса: какие методы воспитания выбирает нынешнее поколение родителей

Совсем недавно фраза «я лучше знаю, что тебе нужно» считалась нормой, а решения старших не обсуждались. А сегодня мамы и папы все чаще прислушиваются к детям и уважают их личные границы. Корреспондент Kazpravda.kz поговорила с психологом, гештальт-терапевтом и семейным психотерапевтом Асель Дурбаевой о том, как найти здоровый баланс между тотальным контролем и эмоциональной поддержкой ребенка, отойдя от прежней строгости.

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Миллениалы: в погоне за идеалом

Как правило, подходы к воспитанию во многом формируются под влиянием собственного детского опыта. Выросшие в атмосфере строгих требований и беспрекословного послушания, миллениалы стремятся предоставить детям больше свободы, внимания и эмоционального тепла. Но желание исправить ошибки прошлых лет не всегда защищает от новых промахов.

«Каждое поколение воспитывает детей не только из любви, но и опираясь на собственный опыт. Многие современные родители в детстве сталкивались с жестким контролем или эмоциональной дистанцией. Естественно, что теперь они хотят дать детям то, чего не хватало им самим. Но важно не просто поступать наоборот, а осознавать, какие ценности мы передаем следующему поколению», – отмечает Асель Дурбаева.

Миллениалы сделали детскую психологию важной частью родительской культуры. Они стараются учитывать эмоциональные потребности ребенка, развивать его индивидуальность и закладывать основу для успешного будущего. Однако стремление дать максимум возможностей нередко сопровождается тотальным контролем – от успеваемости до выбора друзей и увлечений.

«За гиперопекой часто кроется тревожность. Боясь, что дети столкнутся с теми же трудностями, родители пытаются заранее устранить любые препятствия. Родители хотят оградить ребенка от ошибок и разочарований, но личностное развитие невозможно без собственного опыта. Чрезмерное вмешательство лишает детей возможности принимать решения и самостоятельно искать выход из сложных ситуаций. Задача взрослых – не устранять все препятствия, а помогать ребенку осваивать жизненные навыки», – объясняет психолог.

Зумеры: открытый диалог вместо запретов

Старшие представители поколения Z только начинают становиться родителями, поэтому говорить о сложившейся модели воспитания пока рано. Однако они взрослели в эпоху, когда разговоры о ментальном здоровье и личных границах стали частью общественной повестки.

Если раньше детские переживания нередко обесценивали словами «не выдумывай» или «надо потерпеть», то сегодня взрослые чаще стараются понять причины поведения ребенка. За раздражительностью замечают усталость, за замкнутостью – тревогу, а за спорами – стремление отстоять собственное мнение.

При этом уважение к чувствам не означает необходимости ограждать ребенка от любых неприятностей. Ошибки, поражения и разочарования – естественная часть взросления, которая помогает развивать устойчивость и учиться преодолевать трудности.

«Иногда желание уберечь ребенка приводит к тому, что любой дискомфорт ошибочно воспринимается как травма. Однако именно преодоление трудностей помогает детям приобретать необходимый жизненный опыт. Если взрослые каждый раз решают проблемы за ребенка, он лишается возможности научиться справляться с ними самостоятельно. Помощь – это поддержка в поиске собственного решения, а спасательство – решение проблемы вместо ребенка. Полезно спросить себя: «Я помогаю ему справиться или лишаю возможности научиться делать это самому?» Ответ на этот вопрос помогает понять, где заканчивается забота и начинается гиперопека», – объясняет эксперт.

Поколение Альфа: детство в цифровом мире

Дети поколения Альфа с ранних лет осваивают смартфоны, планшеты и технологии искусственного интеллекта. Поэтому задача родителей – не только регулировать время у экрана, но и формировать навыки безопасного поведения в цифровой среде, учить детей анализировать информацию и отличать достоверные сведения от недостоверных.

Проблема возникает, когда гаджеты становятся универсальным способом занять или успокоить ребенка, вытесняя подвижные игры, прогулки и непосредственное общение.

«Гаджеты – не враг, а часть нашей реальности. Одними запретами проблему не решить. Детям необходимы движение, игра, эмоциональная близость и внимание взрослых. Важен и личный пример: если родители сами постоянно сидят в телефоне, требовать от ребенка обратного бессмысленно. Гораздо эффективнее договориться о правилах для всей семьи и вместе находить альтернативные занятия – гулять, читать или играть в настольные игры. В условиях стремительного развития технологий особую ценность приобретают навыки, которые помогают ориентироваться в потоке информации и выстраивать отношения с окружающими. Критическое мышление, эмпатия, умение задавать вопросы и понимать себя и других — качества, которые невозможно заменить технологиями. Цифровая среда будет меняться, но потребность человека в живом контакте останется», – считает собеседница.

Границы вместо жесткости и вседозволенности

Независимо от возраста ребенка и собственного жизненного опыта, родителям важно найти баланс между четкими правилами и правом на личный выбор. Требования должны быть понятными и обоснованными, не подавляя инициативу и индивидуальность.

«Мне близка концепция разумных ограничений. Жесткие правила игнорируют потребности ребенка, а абсолютная свобода становится для него непосильной нагрузкой. Понятные требования дают ощущение безопасности: ребенок знает, что и почему допустимо, но при этом сохраняет возможность выбирать. Особенно остро этот баланс проверяется в подростковом возрасте, когда стремление к независимости достигает пика. Попытки ужесточить контроль лишь провоцируют протест и разрушают контакт, тогда как уважение к подростку проявляется прежде всего в поступках взрослых», – поясняет Асель Дурбаева.

По мнению психолога, стремление к идеальному родительству мешает принять, что разногласия и недопонимание неизбежны в семейной жизни. Гораздо важнее не пытаться всегда поступать безупречно, а быть готовыми обсуждать сложные ситуации и слышать друг друга.

«В своей практике я часто вижу, что авторитет не возникает автоматически – только благодаря возрасту или родительскому статусу. Подростки ценят честность, последовательность и открытость. Это вызывает у них гораздо больше уважения, чем формальное требование послушания. Умение извиниться за резкость или искренне сказать «я не знаю» помогает выстраивать отношения без давления. Замечательно, что современные родители стали больше интересоваться внутренним миром ребенка. Но детям нужны не безупречные взрослые, а надежные люди, которые готовы быть рядом и помогать ребенку постепенно становиться собой», – заключает эксперт.

В конечном счете задача родителей – не ограждать детей от всех трудностей и не решать за них каждую проблему, а помочь им обрести уверенность в собственных силах. Поддержка близких дает ребенку возможность пробовать новое, учиться на ошибках и постепенно находить свой путь.