Это примерно пятая часть от 513 имеющихся в регионе многоэтажек, нуждающихся в ремонте и замене тепловых коммуникаций на новые, энергосберегающие. Кроме того, по просьбе жителей областного центра в 9 домах микрорайона «Алмагуль» и жилого массива «Авангард» заменено 25 лифтов.

В текущем году на капремонт 8 жилых многоквартирных домов в Атырау предусматривается выделение средств из местного бюджета в размере 439,9 млн тенге. Помимо этого, на стадии подготовки находятся 18 комп­лектов проектно-сметной документации, содержащей смету расходов на замену лифтового хозяйства в 6 объектах жилого и социально-бытового назначения и 12 домах, где планируется провести капитальный ремонт.

Следует подчеркнуть, что госпрограмма тепловой модернизации жилого фонда Атырау осуществляется на возвратной основе. На 1 марта 2018 года из подлежащих к возврату 1 млрд 131,1 млн тенге средств, использованных на утепление и модернизацию жилья, жителями возвращено 728,8 млн тенге (64%).