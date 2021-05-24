От рокового прыжка с моста спасли мужчину в Нур-Султане

Происшествия
От прыжка с моста спасли мужчину столичные полицейские и неравнодушные граждане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.
В 14:33 на канал "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с моста на Кошкарбаева – Абылай хана. На место незамедлительно был отправлен экипаж патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Маулихан Саяна и младшего лейтенанта Әділ Елнара.
Проезжавший мимо водитель грузового авто поставил машину под мостом, пытаясь помешать мужчине совершить роковой прыжок.
"Я ехал из Павлодара в столицу. По дороге за перилами моста увидел мужчину, которого держали люди. Вместе с двумя проезжавшими мимо водителями легковушек мы перекрыли поток машин, я смог поставить фургон под мостом", – рассказал водитель грузовика Сергей Шеховцев.
Прибывшие в считанные минуты полицейские увидели на мосту граждан, которые удерживают мужчину за руки. Один из них – Данияр Абенов – обвязал его тросом, а другой конец намотал себе на руку. При этом спаситель повредил себе руку, вывихнув сустав.
Инспекторы, оценив ситуацию, начали действовать слаженно.
"Пока я разговаривал с гражданином, пытаясь войти в доверие и выиграть время, мой напарник подстраховывал внизу. В этот момент я быстро схватил его за ногу и, приподняв, перетянул на безопасное расстояние", – рассказывает сотрудник полиции.
Мужчина был доставлен в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что 41-летний житель города, согласно результатам медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня в столичной полиции от имени руководителя Департамента Ержана Саденова жителям города выразили благодарность за оказанное содействие при спасении человека, а также наградили грамотами.
В 14:33 на канал "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с моста на Кошкарбаева – Абылай хана. На место незамедлительно был отправлен экипаж патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Маулихан Саяна и младшего лейтенанта Әділ Елнара.
Проезжавший мимо водитель грузового авто поставил машину под мостом, пытаясь помешать мужчине совершить роковой прыжок.
"Я ехал из Павлодара в столицу. По дороге за перилами моста увидел мужчину, которого держали люди. Вместе с двумя проезжавшими мимо водителями легковушек мы перекрыли поток машин, я смог поставить фургон под мостом", – рассказал водитель грузовика Сергей Шеховцев.
Прибывшие в считанные минуты полицейские увидели на мосту граждан, которые удерживают мужчину за руки. Один из них – Данияр Абенов – обвязал его тросом, а другой конец намотал себе на руку. При этом спаситель повредил себе руку, вывихнув сустав.
Инспекторы, оценив ситуацию, начали действовать слаженно.
"Пока я разговаривал с гражданином, пытаясь войти в доверие и выиграть время, мой напарник подстраховывал внизу. В этот момент я быстро схватил его за ногу и, приподняв, перетянул на безопасное расстояние", – рассказывает сотрудник полиции.
Мужчина был доставлен в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что 41-летний житель города, согласно результатам медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня в столичной полиции от имени руководителя Департамента Ержана Саденова жителям города выразили благодарность за оказанное содействие при спасении человека, а также наградили грамотами.