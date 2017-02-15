Они рассказали, что первые утюги делали цельнолитыми – из чугуна или бронзы, а разогревались они на открытом огне. Были тяжелы, остывали быстро.

Со временем простейшие бытовые приборы значительно усовершенствовали: их стали делать парными – с одной общей съемной ручкой на два чугунных полотна. Пока одним полотном пользовались, второе нагревалось, что делало процесс глажки непрерывным. Появились такие агрегаты в XVIII веке и производились в СССР вплоть до 60-х годов прошлого столетия. На то были причины – несмотря на то что уже давно появился электрический утюг, во многих домах не предусматривались розетки.

На открытие выставки были приглашены краеведы, студенты, все, кому интересна история цивилизации.