От рядового доктора до академика Свежий выпуск 452 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

фото Юрия Беккера

Эти данные привел аким города Ахметжан Есимов, который поздравил медиков с профессиональным праздником. Он отметил, что в городе растет уровень рождаемости: каждый девятый казахстанец появляется на свет в Алматы. За последние пять лет общая смертность алматинцев снижена на 15%, младенческая – почти в 2 раза, а материнская – в 6 раз. В городе зафиксирована положительная динамика естественного прироста населения. По состоянию на май текущего года, в Алматы проживают 3 710 долгожителей. Шесть из них – старше 100 лет. О здоровье горожан заботятся около 30 тыс. работников здравоохранения города.

От рядового врача до академика – все они несут на своих плечах нелегкий груз ответственности за жизнь и здоровье народа, отметил А. Есимов. Он подчеркнул роль НИИ, центров, медицинских университетов, которые тесно взаимодействуют в решении сложных задач. Многие из них – флагманы казахстанской медицины. К оказанию гарантированного объема медицинской помощи горожан привлечено 26 частных отраслевых центров.

Аким напомнил, что строи­тельство объектов здравоохранения в городе растет. Возведено 12 новых зданий. В ближайшее время будет достроена новая поликлиника на 200 посещений в микрорайоне «Жас канат» и поликлиника в поселке Акжар. Примечательно, что с каждым годом растет конкурентоспособность медицинских организаций Алматы. За 2014 год только в городских стационарных больницах, без учета расположенных в городе респуб­ликанских стационаров и клиник, пролечено 32 тыс. иногородних жителей. За 5 месяцев 2015 года – 12 тыс.

– Необходимо повышать уровень менеджмента и финансовой эффективности работы медицинских организаций, стимулировать развитие механизмов государственно-частного партнерства, – поручил А. Есимов. – Алматы должен стать первым городом в стране по развитию службы поддержки пациентов. Работники здравоохранения должны развивать спортивную медицину, медицинский туризм.

Алматы привлекает и иностранцев. В текущем году почти 500 иностранных граждан получили помощь в клиниках города. В основном это жители соседних стран. Так, если в 2014 году мегаполис в целях лечения посетил 81 человек, то за пять месяцев текущего года число иностранных пациентов достигло 121. Отметив, что динамично растущая экономика города позволяет поддерживать социальную сферу, аким сообщил, что в нынешнем году к профессиональному празднику медиков решено выделить 1 млрд тенге. Средства будут направлены на строительство семейного общежития для молодых семей медиков. 200 млн тенге будет выделено на саll-центр, остальные – на поощрение молодых специалистов. А. Есимов вручил лучшим сотрудникам медицинской службы грамоты, нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие здравоохранения») и «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» («Отличник здравоохранения»).