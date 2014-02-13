От «Санок» до «Ржаной поляны»

Спорт
664

Старты бобслеистов в Сочи проходят в Центре санного спорта «Санки». Санно-бобслейная трасса расположилась на горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» с финишной зоной на территории урочища «Ржаная поляна». Передовые технологии подготовки льда обеспечивают точный и постоянный контроль за температурой желоба. За соревнованиями могут наблюдать порядка 5 000 зрителей.

Массовое катание на санках, салазках и ледянках – традиционная русская зимняя забава еще со времен Петра I. Они были неотъемлемой частью зимнего досуга в России. Название объекта позволило подчеркнуть колорит Игр и точно отразить функциональное назначение спортивного объекта. Слово «санки» благозвучно на большинстве иностранных языков.

Дмитрий НОРКИН

Популярное

Все
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Стрелок Мария Дмитриенко завоевала путевку на парижскую Оли…
Казахстан стал третьим в командных соревнованиях на ЧА по д…
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного м…
Три медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]