От «Санок» до «Ржаной поляны»

Старты бобслеистов в Сочи проходят в Центре санного спорта «Санки». Санно-бобслейная трасса расположилась на горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» с финишной зоной на территории урочища «Ржаная поляна». Передовые технологии подготовки льда обеспечивают точный и постоянный контроль за температурой желоба. За соревнованиями могут наблюдать порядка 5 000 зрителей.

Массовое катание на санках, салазках и ледянках – традиционная русская зимняя забава еще со времен Петра I. Они были неотъемлемой частью зимнего досуга в России. Название объекта позволило подчеркнуть колорит Игр и точно отразить функциональное назначение спортивного объекта. Слово «санки» благозвучно на большинстве иностранных языков.

Дмитрий НОРКИН