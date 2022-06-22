От саранчи до трипса

В нынешнем году на борьбу с саранчой выделено почти 2 млрд тенге.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комп­лексе Министерства сельского хозяйст­ва Алмабек Марс.

По его словам, на территории республики распространены 12 видов особо опасных насекомых-вредителей.

– Особое внимание уделяется борьбе с саранчой. На эти цели из республиканского и местных бюджетов выделено 2,5 миллиарда тенге. Финансовые средства позволили закупить пестициды и услуги по химической обработке на всю предполагаемую площадь расселения вредителя. Для эффективной обработки против стадных саранчовых приобретены препараты различных групп, – пояснил Алмабек Марс.

Совместно с акиматами облас­тей в регионах созданы оперативные штабы во главе с замес­тителями акимов, утверждены планы по организации работ по химической обработке. Для выявления очагов стадных саранчовых обследованы 38 млн га земель.

– Площади обрабатываются своевременно и с высокой биологической эффективностью. Для предотвращения миграции саранчи на приграничные территории из КНР, Российской Федерации, других сопредельных государств проведены совместные исследования. Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не выявлено, – сообщил спикер.

Он также отметил: благодаря предпринимаемым фитосанитарным мероприятиям площадь распространения саранчи сокращена с 1,7 млн га в 2018 году до 970 тыс. га в 2022-м. Химическая обработка против сорняков будет проводиться на площади 14 млн га.

– В этом году на приобретение пестицидов, в том числе гербицидов, выделено 40 миллиардов тенге субсидий, это позволит обработать 24,7 миллиона га полей. На удешевление стоимости пестицидов на 50% предусмотрено 2 миллиарда тенге субсидий, что даст возможность компенсировать химическую обработку на 1,8 миллионах га, – сказал глава комитета.

В конце мая и начале июня на пастбищных угодьях Актюбинской и Атырауской областей наблюдался вылет луговых бабочек, однако повреждений сельскохозяйственных полей от первого поколения этих насекомых не наблюдалось.

Как проинформировал Алмабек Марс, специалисты учреж­дения-исследователя обследовали 58 тыс. га в регионах. Площадь расселения луговых бабочек выше экономического порога вредоносности установлена на 11,5 тыс. га, в том числе в Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

– Для оперативного реагирования на риски ухудшения фитосанитарной обстановки приняты меры по переводу лугового мотылька в перечень особо опасных вредных организмов, утвержден соответствующий приказ. Он разрешает местным исполнительным органам выделять средства на борьбу за счет бюджета. В дополнение к принимаемым мерам разработан проект приказа, предусмат­ривающий регламентацию порядка проведения неотложных фитосанитарных мероприятий при ухудшении ситуации. Документ проходит согласование с госорганами. Ожидается, что в ближайшее время он будет утвержден, – сообщил спикер.

Алмабек Марс сообщил также, что в этом году за нарушение законодательства в области карантина растений комитетом направлено 165 нотификаций в страны-экспортеры о несоответствии поставляемой продукции единым карантинным фитосанитарным требованиям. Из них 37 связаны с выявлением карантинных объектов.

К примеру, в импортированных из Литвы цветах выявлен карантинный вредитель «западный цветочный трипс». Выдано соответствующее предписание, изъято 35 тыс. хризантем и роз. В 40 кило семян моркови, завезенных из Нидерландов, выявлена болезнь карантина – зебра чип. Груз полностью уничтожен.

Всего же по итогам 2021 года наложено штрафов на 455 млн тенге, выявлено 6,1 тыс. нарушений. За шесть месяцев ­2022-го штрафов меньше: на 137 млн тенге, зарегистрировано 1,8 тыс. нарушений.

Как резюмировал спикер, свое­временно принятые меры по локализации и ликвидации очагов особо опасных и вредных насекомых оказали благоприятное влияние на фитосанитарную обстановку и позволили сохранить экспортный потенциал республики.