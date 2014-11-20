Рухани Жаңғыру От "Сарыарки" до "Семей таңы" Айгуль БИДАНОВА, Семей

Об истории издания в своей книге "Сарыарқадан" "Семей таңына" дейін" рассказала директор – главный редактор газеты, кандидат филологических наук Риза Молдашева. Уникальность "Семей таңы" в том, что она стала творческой преемницей множества газет, выходивших в Семипалатинске в начале ХХ века. Их авторы стали основой первого коллектива "СТ", среди них – Ыбрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Мухтар Ауэзов. Они работали и творили ради народа и в его интересах, их главной целью была вековая мечта казахского народа о независимости.



"Семей таңы" возникла как продолжение газеты "Сарыарқа", начавшей выходить с 15 июня 1917 года. Сакен Сейфуллин вспоминал: "Газета "Сарыарқа" в свое время была языком "Алаша". И это верно, ведь редакторами газеты были активисты партии, в ней публиковался юный Мухтар Ауэзов. Одна из первых его статей вышла в номере от 5 сентября 1917 года под названием "Адалдықтың негізі – әйел" ("Женщина – основа чести").



Нашли свое достойное место на страницах издания стихи, рассказы и публицистика Жусипбека Аймауытова. Каждый материал, вышедший в газете "Сарыарқа", – источник размышлений для ее современников, знаний о нашей истории – для нас, потомков.



1 декабря 1919 года в Семипалатинске была установлена советская власть, и одними из первых решений военно-революционного комитета было открытие нового издания на казахском языке. Так появилась газета "Қазақ тілі", ставшая наследницей прекратившей свое существование "Сарыарқи". Сотрудники газеты воспринимали советскую власть как надежду простого люда на свободу, равноправие, повышение благосостояния.



"До революции казахский народ состоял в общинно-родовых отношениях. Теперь у него нет деления на роды, классы, поэтому классовая борьба, межродовые ссоры в аулах будут уже невозможны", – верили алашординцы, как и в девиз: "От родовства идем к социализму".



Первым главным редактором газеты "Қазақ тілі" был известный журналист и общественный деятель Маннан Турганбаев, с юности друживший с А. Букейхановым, А. Байтурсыновым, М. Ауэзовым, Ж. Аймауытовым, Н. Нурмановым и А. Ермековым. Цели и задачи "Қазақ тілі" были ясно обозначены в номере газеты от 13 января 1923 года в одной из статей: "Газета "Қазақ тілі" начала выходить в то время, когда казахские коммунисты не смогли сосредоточиться. В то время трудно было найти людей, которые знали бы структуру и направления советской власти. В такое сложное время, несмотря ни на что, газета работала на благо народа".



Само название издания выбрано далеко не случайно. В Прииртышье это была первая большевистская газета, которая посвящалась простому трудовому народу и издавалась на его родном языке. Об истории выхода "Қазақ тілі" журналист Кайкен Шамкин рассказывал: "Первые номера газеты печатались в издательстве "Ярдам". После установления советской власти работа по управлению издательством была поручена Нургали Кульжанову. В то время тираж газеты был 800–1 000 экземп­ляров. Двухлистовая газета выходила два раза в неделю".



Как сказал в свое время Турар Рыскулов, газета была проводником надежд народа. Одна из постоянных тем газеты "Қазақ тілі" – жизнь молодежи. В 1923 году одна страница каждого номера газеты отдавалась рубрике "Еңбекші жас" – "Трудовая молодежь". Известный историк, профессор Мусатай Акынжанов вспоминал: "В то время я считался одним из главных сотрудников газеты. В коллективе на меня возложили большую ответственность, поручив управлять отделом молодых комсомольцев. Так из четырех страниц газеты выделили одну, на которой организовали выпуск "Еңбекші жас". Редакторами отдела были Саки Бейсебаев и я. Вышло семь-восемь номеров газеты с молодежной страницей. Ее инициаторы по поручению губернского комитета молодежи организовали выезды в дальние аулы. Финансовую поддержку им обеспечивал губком молодежи".



Газета играла огромную роль в приобщении казахского народа к грамотности, в развитии и активизации культурной жизни в городе и на селе. Немаловажной для редакции являлась задача увеличения количества постоянных читателей через расширение подписки. Что же касается политической линии газеты, то официально "Қазақ тілі" была печатным глашатаем большевиков, призывающим трудовой народ к защите завоеваний октябрьской революции.



Вместе с тем газета не ограничивала круг своих интересов исключительно политическими пристрастиями, темы публикаций отличались разнообразием – писали о теат­ральных новостях, айтысах. Кстати, "Қазақ тілі" – первая газета, познакомившая казахов с драматургией Мухтара Ауэзова, была опубликована статья о постановке в клубе им. Свердлова театром "Есаймақ" спектакля по пьесе Ауэзова "Бәйбише – тоқал". Автор рассказал читателям не только о содержании пьесы, но и об артистах, занятых в спектакле.



В сохранившихся номерах газеты можно прочитать ряд материалов о знаменитом казахском певце и музыканте Амре Кашаубае­ве. В статье под названием "Амре" Аликей Маргулан пишет: "Известный в Семее певец Амре примет участие во Всемирной выставке, которая пройдет 15 июня в Париже. Приглашение к участию певцу специально направил телеграммой из Москвы нарком просвещения товарищ Луначарский". Также сообщалось о том, что если Амре удачно выступит во Франции на этнографическом концерте, то в последующем он переведет с казахского языка тексты самых красивых национальных песен для композиторов Европы. В статье выражается надежда на успешный дебют, а также рассказывается о жизненном и творческом пути Амре Кашаубаева.



В последующем в "Қазақ тілі" вышло много материалов о триумфальном возвращении Амре из Парижа. Рассказывалось также об участии в концерте во Франции узбекских артистов. Сообщили и о том, что неповторимые ритмы казахских и узбекских песен особо выделялись на фоне выступлений других зарубежных артистов, а одна из авторитетных французских газет отметила: у казахской песни – огромное будущее.



Газета "Қазақ тілі", бесспорно, была одним из самых значимых печатных изданий региона с ясными целями и устремлениями. На ее страницах публиковались наиболее важные с исторической, научной, литературной точки зрения материалы казахской интеллигенции – легендарных Алихана Букейханова, Магжана Жумабаева, Мыржакыпа Дулатова, Мухтара Ауэзова, Жусипбека Аймаутова. "Қазақ тілі" сыграла неоценимую роль в развитии культуры и просвещения народа.



Неоднократно переименованная в середине ХХ века ("Жаңа ауыл", "Қызыл дала", "Социалды шығыс", "Екпінді", "Семей правдасы"), она и сейчас занимает достойное место среди казахской печати, с 1965 года – под названием "Семей таңы".

