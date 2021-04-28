От семечка до сосенки

В природоохранном учреждении действуют 7 лесных питомников, включая современный лесосеменной комплекс общей мощностью 20 млн сеянцев в год. Благодаря таким объемам, каж­дую весну лесники отводят под лесопосадки не менее 3 тыс. га, относящихся к землям ленточного соснового бора. Все делается с одной целью – восстановить хвойный мир на участках, уничтоженных пожарами на рубеже 1990–2000-х годов. Только в 1997–1998 годах в огне здесь погибло больше 200 тыс. га сосен.

Чтобы обеспечить материалом весеннюю «посевную», лесники с осени заготавливают десятки тонн шишек. В 2020-м, например, в резервате собрали 44 тонны, из которых после просушки и переработки получилось 417,6 кг семян. Этот драгоценный фонд всю зиму хранят в специальных условиях в стеклянных банках. Испытывают на всхожесть, обрабатывают против грибковых заболеваний. А весной высеивают в кассеты, заполненные торфом.

«Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции представляет собой два участка, – рассказали в природоохранном учреждении. – Питомник площадью 17,1 гектара специализируется на выращивании двухлетних сеянцев сосны по системе трехпольного севооборота. Кроме того, посадочный материал получают в теплицах площадью четыре гектара».

Как пояснили лесники, двухлетние сеянцы имеют достаточно окрепшую корневую систему, позволяющую пережить стресс пересадки из питомника в естественную среду. В этом году весенние работы запланированы на 3,3 тыс. га, осенние – на 300 га.

Резерват «Семей орманы» был создан в 2003 году для сохранения уникального ленточного соснового бора Прииртышья. Общая площадь – 665,5 тыс. га. Лес богат грибами, ягодами, лекарственными травами. Здесь водятся лось, косуля, кабан, волк, лисица, корсак, барсук.

Бор играет огромную экологическую роль, сглаживает климатические перепады. Он очищает воздух, защищает почву от вет­ровой эрозии и заболачивания, сдерживает песчаные бури летом и снежные заносы зимой. Удерживает влагу в воздухе и накапливает грунтовые воды.