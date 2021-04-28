От семечка до сосенки

В природоохранном учреждении действуют 7 лесных питомников, включая современный лесосеменной комплекс общей мощностью 20 млн сеянцев в год. Благодаря таким объемам, каждую весну лесники отводят под лесопосадки не менее 3 тыс. га, относящихся к землям ленточного соснового бора. Все делается с одной целью – восстановить хвойный мир на участках, уничтоженных пожарами на рубеже 1990–2000-х годов. Только в 1997–1998 годах в огне здесь погибло больше 200 тыс. га сосен.
Чтобы обеспечить материалом весеннюю «посевную», лесники с осени заготавливают десятки тонн шишек. В 2020-м, например, в резервате собрали 44 тонны, из которых после просушки и переработки получилось 417,6 кг семян. Этот драгоценный фонд всю зиму хранят в специальных условиях в стеклянных банках. Испытывают на всхожесть, обрабатывают против грибковых заболеваний. А весной высеивают в кассеты, заполненные торфом.
«Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции представляет собой два участка, – рассказали в природоохранном учреждении. – Питомник площадью 17,1 гектара специализируется на выращивании двухлетних сеянцев сосны по системе трехпольного севооборота. Кроме того, посадочный материал получают в теплицах площадью четыре гектара».
Как пояснили лесники, двухлетние сеянцы имеют достаточно окрепшую корневую систему, позволяющую пережить стресс пересадки из питомника в естественную среду. В этом году весенние работы запланированы на 3,3 тыс. га, осенние – на 300 га.
Резерват «Семей орманы» был создан в 2003 году для сохранения уникального ленточного соснового бора Прииртышья. Общая площадь – 665,5 тыс. га. Лес богат грибами, ягодами, лекарственными травами. Здесь водятся лось, косуля, кабан, волк, лисица, корсак, барсук.
Бор играет огромную экологическую роль, сглаживает климатические перепады. Он очищает воздух, защищает почву от ветровой эрозии и заболачивания, сдерживает песчаные бури летом и снежные заносы зимой. Удерживает влагу в воздухе и накапливает грунтовые воды.