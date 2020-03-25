От семи смертей он ушел живой

Родился Аманша Мендыгалиев в селе Сайхин Урдинского района Западно-Казахстанской области. Перед Великой Отечест­венной войной окончил сельскохозяйст­венный техникум и педагогический институт в Шымкенте, работал агрономом, затем учителем. В начале лета 1941 года моего отца призвали в Красную армию. Командовал отделением, затем стал заместителем политрука 1-й минометной роты 1-го батальо­на 1077-го полка 316-й стрелковой (позже 8-й гвардейской им. Панфилова) дивизии.

В 1942 году был награжден медалью «За оборону Москвы». В боях под городом Старая Русса он получил ранение, а после излечения в военном госпитале обучался на курсах усовершенствования политсостава Калининского фронта, затем – в Чкаловском танковом училище, по окончании которого получил воинское звание «младший лейтенант».

Командовал взводом в 362-м гвардейском самоходном артиллерийском Черновицком ордена Кутузова полку 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии. На «самоходках» СУ-76 воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах – прошел Украину, Белоруссию, Польшу и Германию.

Аманша Мендыгалиев за отличие в боях и сражениях был награжден орденом Крас­ной Звезды, двумя орденами Крас­ного Знамени, орденом Отечест­венной войны I-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За героизм, проявленный в боях при взятии Берлина, командир батареи гвардии младший лейтенант Аманша Мендыгалиев был представлен к званию Героя Советского Сою­за, но получил второй орден Красного Знамени.

Из рядов Советской армии он вернулся к гражданской жизни в июле 1946 года. Трудился учителем в школе, редактором районной газеты, на партийной работе в Келесском, Шардаринском, Шаульдерском районах ЮКО. Затем вновь работал учителем и завучем в школе.

Трудовые заслуги Аманши Мендыгалиева не уступали военным отличиям. Он награжден орденами «Отан» и «Знак Почета», медалями «Ветеран труда» и «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель». Отмечен званиями «Почетный гражданин Келесского района», «Почетный гражданин Сары­агашского района», дважды награждался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР, получил Благодарственную грамоту Президента РК.

На заслуженный отдых Аманша Мендыгалиев вышел персональным пенсионером республиканского значения, подполковником в отставке. Но и на пенсии он не прекращал активной деятельности, занимаясь патриоти­ческим воспитанием молодежи. Герой Советского Союза и Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов в свое время дал такую характеристику боевым заслугам Аманши Мендыгалиева: «Из тех фронтовиков, кого я знаю сегодня, настоящим героем является Аманша Жумашевич Мендыгалиев. Он заслуживает высокого звания Халық Каһарманы...»

Наша мать Турсынай Аленовна, в годы войны трудившаяся в тылу, была заслуженным работником печати. Вместе с отцом они прожили счастливую жизнь, у них 8 детей, много внуков и правнуков. Я пошел по стопам отца, сегодня – полковник в отставке, их внук Ерсеит уже капитан, племянник Кыран и племянница Мейрамгуль – подполковники.

В ноябре 2014 года некоторые документы, оригиналы боевых и трудовых наград Аманши Мендыгалиева мы сдали на хранение в Национальный музей Казахстана и Военно-исторический музей МО РК, еще раньше отдельные документы были сданы в Урдинский музей истории в Западно-Казахстанской облас­ти. Думается, эти экспонаты послужат делу патриотического воспитания молодого поколения казахстанцев.

Общественный деятель Берик Абдыгалиулы выпустил книги «Забытые герои. Герои Советского Союза» и «Ұмытылған қаһармандар. Забытые герои. Герои Советского Союза». В обеих книгах приводятся доказательства представления Аманши Мендыгалиева к званию Героя Советского Союза. В рамках акции «Незабытые герои» 9 мая 2018 года первый замес­титель Председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев встречался с потомками воинов, которые были представлены к званию Героя Советского Сою­за, но не получили своих наград по различным причинам. Как сказал Маулен Ашимбаев, рассматривается возможность увековечения памяти этих героев-­казахстанцев путем присвоения их имен улицам и школам.

К сожалению, именем панфиловца, ветерана 1-й гвардейской танковой армии, а также ветерана 11-го и 16-го гвардейских танковых корпусов, получившего на войне ранения и контузии Мендыгалиева Аманши Жумашевича до сих пор не названа ни одна улица, ни одна школа. Своим честным и добросовестным трудом наш отец внес достойный вклад в защиту и процветание нашей Родины. Казахстанская молодежь должна брать пример именно с таких людей, учиться у них беззаветной преданности своей стране и становиться ­настоящими ­патриотами.