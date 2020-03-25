От семи смертей он ушел живой
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Асылбек Мендыгалиев, полковник в отставке
Родился Аманша Мендыгалиев в селе Сайхин Урдинского района Западно-Казахстанской области. Перед Великой Отечественной войной окончил сельскохозяйственный техникум и педагогический институт в Шымкенте, работал агрономом, затем учителем. В начале лета 1941 года моего отца призвали в Красную армию. Командовал отделением, затем стал заместителем политрука 1-й минометной роты 1-го батальона 1077-го полка 316-й стрелковой (позже 8-й гвардейской им. Панфилова) дивизии.