От сердца к сердцу Свежий выпуск 698 Людмила КОРИНА

фото Оксаны КАТКОВОЙ

Праздник единения и согласия состоялся в поселке Переметное. Начался он в школе им. К. Аманжолова, где действует клуб «Парасат». В открытом уроке, посвященном истории Ассамблеи народа Казахстана, в режиме онлайн участвовали и городские школьники.

О традициях и опыте этнокультурных объединений шла речь на заседании «круглого стола» на тему «Мир и согласие – основа Мәңгiлiк Ел». Селяне отметили, что в их районе живут представители более 40 этносов. Успехи зеленовцев в социально-экономическом развитии – это результат слаженной работы, укрепления сплоченности и стабильности. Большую роль в данном процессе играют советы общественного согласия, которые действуют на предприятиях, в хозяйствах и сельских округах.

Тепло и сердечно, за чашкой чая, прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Принимая от акима Уральска Алтая Кульгинова символ мегапроекта, аким Зеленовского района Карим Жакупов заверил, что, шагая от дома к дому, от сердца – к сердцу, эстафета дружбы найдет достойное продолжение. А когда в совместном концерте звучали песни о родном крае и своей стране, артистам подпевал весь зал.

Побывав во всех районах, эстафета финиширует в Уральске накануне Дня единства народа Казахстана.