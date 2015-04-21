От сервиса к производству Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырау

Выборы Президента страны – самый ответственный период в жизни государства, ведь от их исхода зависит стабильность производства и благополучие каждой отдельной семьи.

– Наша компания начиналась с оказания сервисных и строительных услуг на Тенгизском месторождении, развитие которого стало возможным с обретением независимости Казахстаном. Мы многому научились за эти годы и сегодня налаживаем собственные производства – открыли мясоконсервный цех, линию по очистке и розливу воды, цех по пошиву спецодежды, установку по выпуску джема из ягод. В ближайшей перспективе запустим хлебопекарню, – сообщил учредитель ТОО «Нефтестройсервис» Ибрагим Акдрашев, подчеркнув, что призыв выпускать отечественные товары поддержан делом.

В разных подразделениях компании трудятся более 5 тыс. человек, которые уверенно смотрят в будущее. «Работа есть, производство растет, открываются новые рабочие места, выпускается отечест­венная продукция – мы пишем историю индустриального Казахстана», – в один голос говорят работники предприятия, заверяя, что на выборы пойдут по зову сердца. Ответственность перед будущим – главный стимул казахстанцев.



